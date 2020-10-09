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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/voz-1579102475.html
Число заболевших COVID-19 в мире бьет рекорд второй день подряд
Число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд второй день подряд, за сутки зафиксировали 350 766 пациентов с COVID-19, следует из данных на... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T19:22
2020-10-09T19:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
воз
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Число новых случаев заражения <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> в мире бьет рекорд второй день подряд, за сутки зафиксировали 350 766 пациентов с COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>).Вчера сообщалось о 338 779 выявленных случаях коронавируса за сутки.Наибольший прирост случаев заражения зарегистрирован в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> (70 496 случаев) и в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (52 458 случаев). Всего в мире было выявлено более 36,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579100253.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/london-1579087315.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, общество

Число заболевших COVID-19 в мире бьет рекорд второй день подряд

19:22 09.10.2020 (обновлено: 19:32 09.10.2020)
 
© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© AP Photo / Frank Augstein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд второй день подряд, за сутки зафиксировали 350 766 пациентов с COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Вчера сообщалось о 338 779 выявленных случаях коронавируса за сутки.
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 19:10Распространение нового коронавируса
ВОЗ создала группу по изучению повторного заражения коронавирусом
Наибольший прирост случаев заражения зарегистрирован в Индии (70 496 случаев) и в США (52 458 случаев). Всего в мире было выявлено более 36,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Посетитель за столиком в пустом кафе в Лондоне, Великобритания. 24 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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