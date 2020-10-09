https://ria.ru/20201009/voz-1579102475.html

Число заболевших COVID-19 в мире бьет рекорд второй день подряд

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд второй день подряд, за сутки зафиксировали 350 766 пациентов с COVID-19, следует из данных на... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T19:22

2020-10-09T19:22

2020-10-09T19:32

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

весь мир

воз

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Число новых случаев заражения <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> в мире бьет рекорд второй день подряд, за сутки зафиксировали 350 766 пациентов с COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>).Вчера сообщалось о 338 779 выявленных случаях коронавируса за сутки.Наибольший прирост случаев заражения зарегистрирован в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> (70 496 случаев) и в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (52 458 случаев). Всего в мире было выявлено более 36,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579100253.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/london-1579087315.html

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весь мир

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, общество