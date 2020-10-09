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Новости СУЭК
https://ria.ru/20201009/volontery-1579041884.html
Пятеро волонтеров СУЭК удостоены памятных медалей
Пятеро волонтеров Сибирской угольной энергетической компании в Кузбассе награждены памятными медалями за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:13
2020-10-09T15:13
новости суэк
суэк-кузбасс
андрей мельниченко
сибирская угольная энергетическая компания
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Пятеро волонтеров <a href="http://ria.ru/organization_Sibirskaja_ugolnaja_ehnergeticheskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Сибирской угольной энергетической компании</a> в Кузбассе награждены памятными медалями за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе", сообщает пресс-служба СУЭК."К акции "#МыВместе", организованной совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Obshherossijjskijj_narodnyjj_front/" target="_blank" data-auto="true">Общероссийским народным фронтом</a>, волонтеры из числа сотрудников предприятий компании "<a href="http://ria.ru/organization_SUEHK-KUZBASS/" target="_blank" data-auto="true">СУЭК-Кузбасс</a>" (входит в состав СУЭК <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Melnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Мельниченко</a>) присоединись в апреле. Основной фронт работы — помощь людям старшего поколения, соблюдающим режим самоизоляции во время пандемии коронавируса, в приобретении и доставке продуктов питания, а также лекарственных средств. С момента включения в акцию волонтерами СУЭК в <a href="http://ria.ru/location_Leninsk_Kuzneckijj/" target="_blank" data-auto="true">Ленинске-Кузнецком</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kiselevsk/" target="_blank" data-auto="true">Киселевске</a> было отработано более трехсот адресов", — говорится в пресс-релизе.Также добровольцы компании при поддержке Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ"" в рамках помощи кузбасским медицинским учреждениям передали коллективам Ленинск-Кузнецкой городской инфекционной больнице и инфекционного отделения ГАУЗ КО "Прокопьевская городская больница №1" современные смарт-телевизоры и продуктовые корзины. А осенью нынешнего года волонтеры "СУЭК-Кузбасс" активно поддержали традиционную кузбасскую благотворительную акцию по обеспечению отдельных категорий граждан овощными наборами. Молодые горняки помогли с разгрузкой автомашин с продуктовыми наборами и участвовали в адресной развозке овощей непосредственным получателям.
https://ria.ru/20200915/menedzhery-1577281040.html
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суэк-кузбасс, андрей мельниченко, сибирская угольная энергетическая компания

Пятеро волонтеров СУЭК удостоены памятных медалей

15:13 09.10.2020
 
© Фото : СУЭКВолонтеры компании СУЭК, награжденные памятными медалями за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе"
Волонтеры компании СУЭК, награжденные памятными медалями за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : СУЭК
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пятеро волонтеров Сибирской угольной энергетической компании в Кузбассе награждены памятными медалями за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе", сообщает пресс-служба СУЭК.
"К акции "#МыВместе", организованной совместно с Общероссийским народным фронтом, волонтеры из числа сотрудников предприятий компании "СУЭК-Кузбасс" (входит в состав СУЭК Андрея Мельниченко) присоединись в апреле. Основной фронт работы — помощь людям старшего поколения, соблюдающим режим самоизоляции во время пандемии коронавируса, в приобретении и доставке продуктов питания, а также лекарственных средств. С момента включения в акцию волонтерами СУЭК в Ленинске-Кузнецком и Киселевске было отработано более трехсот адресов", — говорится в пресс-релизе.
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Также добровольцы компании при поддержке Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ"" в рамках помощи кузбасским медицинским учреждениям передали коллективам Ленинск-Кузнецкой городской инфекционной больнице и инфекционного отделения ГАУЗ КО "Прокопьевская городская больница №1" современные смарт-телевизоры и продуктовые корзины. А осенью нынешнего года волонтеры "СУЭК-Кузбасс" активно поддержали традиционную кузбасскую благотворительную акцию по обеспечению отдельных категорий граждан овощными наборами. Молодые горняки помогли с разгрузкой автомашин с продуктовыми наборами и участвовали в адресной развозке овощей непосредственным получателям.
 
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Новости СУЭКСУЭК-КУЗБАССАндрей МельниченкоСибирская угольная энергетическая компания
 
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