https://ria.ru/20201009/volontery-1579041884.html

Пятеро волонтеров СУЭК удостоены памятных медалей

Пятеро волонтеров Сибирской угольной энергетической компании в Кузбассе награждены памятными медалями за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:13

2020-10-09T15:13

2020-10-09T15:13

новости суэк

суэк-кузбасс

андрей мельниченко

сибирская угольная энергетическая компания

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Пятеро волонтеров <a href="http://ria.ru/organization_Sibirskaja_ugolnaja_ehnergeticheskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Сибирской угольной энергетической компании</a> в Кузбассе награждены памятными медалями за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе", сообщает пресс-служба СУЭК."К акции "#МыВместе", организованной совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Obshherossijjskijj_narodnyjj_front/" target="_blank" data-auto="true">Общероссийским народным фронтом</a>, волонтеры из числа сотрудников предприятий компании "<a href="http://ria.ru/organization_SUEHK-KUZBASS/" target="_blank" data-auto="true">СУЭК-Кузбасс</a>" (входит в состав СУЭК <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Melnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Мельниченко</a>) присоединись в апреле. Основной фронт работы — помощь людям старшего поколения, соблюдающим режим самоизоляции во время пандемии коронавируса, в приобретении и доставке продуктов питания, а также лекарственных средств. С момента включения в акцию волонтерами СУЭК в <a href="http://ria.ru/location_Leninsk_Kuzneckijj/" target="_blank" data-auto="true">Ленинске-Кузнецком</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kiselevsk/" target="_blank" data-auto="true">Киселевске</a> было отработано более трехсот адресов", — говорится в пресс-релизе.Также добровольцы компании при поддержке Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ"" в рамках помощи кузбасским медицинским учреждениям передали коллективам Ленинск-Кузнецкой городской инфекционной больнице и инфекционного отделения ГАУЗ КО "Прокопьевская городская больница №1" современные смарт-телевизоры и продуктовые корзины. А осенью нынешнего года волонтеры "СУЭК-Кузбасс" активно поддержали традиционную кузбасскую благотворительную акцию по обеспечению отдельных категорий граждан овощными наборами. Молодые горняки помогли с разгрузкой автомашин с продуктовыми наборами и участвовали в адресной развозке овощей непосредственным получателям.

https://ria.ru/20200915/menedzhery-1577281040.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суэк-кузбасс, андрей мельниченко, сибирская угольная энергетическая компания