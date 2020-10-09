https://ria.ru/20201009/voks-1579064497.html

Экс-солистка “Ленинграда” заявила, что Шнуров превратил группу в секту

Бывшая вокалистка группы “Ленинград” Алиса Вокс дала интервью YouTube-каналу “Изнанка. Женщины”, в котором назвала группу “сектой”, а Сергея Шнурова -... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T17:24

2020-10-09T17:24

2020-10-09T17:24

шоубиз

россия

шнур (сергей шнуров)

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости</strong>. Бывшая вокалистка группы “Ленинград” Алиса Вокс дала интервью <a href="https://www.youtube.com" target="_blank">YouTube</a>-каналу “Изнанка. Женщины”, в котором назвала группу “сектой”, а <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_SHnurov" target="_blank">Сергея Шнурова</a> - манипулятором.Она также вспомнила случай, когда лидер “Ленинграда” уговорил ее выступить обнаженной, после чего их отношения испортились.“Когда вводили закон о запрете мата, у Сережи случилась истерика. Он пил три дня. В итоге запер меня в своем номере на 17 часов и начал внушать, что я должна раздеться на сцене. Что так я нас всех спасу, помогу, выручу группу”, - добавила исполнительница. Алиса Вокс покинула группу в 2016 году, тогда Шнуров заявил, что певица ушла из-за “звездной болезни”.

https://ria.ru/20200918/kogan-1577421859.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шнур (сергей шнуров)