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Шоубиз
https://ria.ru/20201009/voks-1579064497.html
Экс-солистка “Ленинграда” заявила, что Шнуров превратил группу в секту
Бывшая вокалистка группы “Ленинград” Алиса Вокс дала интервью YouTube-каналу “Изнанка. Женщины”, в котором назвала группу “сектой”, а Сергея Шнурова -... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:24
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шоубиз
россия
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости</strong>. Бывшая вокалистка группы “Ленинград” Алиса Вокс дала интервью <a href="https://www.youtube.com" target="_blank">YouTube</a>-каналу “Изнанка. Женщины”, в котором назвала группу “сектой”, а <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_SHnurov" target="_blank">Сергея Шнурова</a> - манипулятором.Она также вспомнила случай, когда лидер “Ленинграда” уговорил ее выступить обнаженной, после чего их отношения испортились.“Когда вводили закон о запрете мата, у Сережи случилась истерика. Он пил три дня. В итоге запер меня в своем номере на 17 часов и начал внушать, что я должна раздеться на сцене. Что так я нас всех спасу, помогу, выручу группу”, - добавила исполнительница. Алиса Вокс покинула группу в 2016 году, тогда Шнуров заявил, что певица ушла из-за “звездной болезни”.
https://ria.ru/20200918/kogan-1577421859.html
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россия, шнур (сергей шнуров)

Экс-солистка “Ленинграда” заявила, что Шнуров превратил группу в секту

17:24 09.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСолист группы "Ленинград" Сергей Шнуров и певица Алиса Вокс выступают в Концертном зале "Крокус Сити Холл". 2013 год
Солист группы Ленинград Сергей Шнуров и певица Алиса Вокс выступают в Концертном зале Крокус Сити Холл. 2013 год - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывшая вокалистка группы “Ленинград” Алиса Вокс дала интервью YouTube-каналу “Изнанка. Женщины”, в котором назвала группу “сектой”, а Сергея Шнурова - манипулятором.
“Он очень хороший манипулятор. Сделал из "Ленинграда" секту. Всем внушал, что мы команда, одно целое, семья. И, судя по тому, как он сейчас всех ребят кинул, оставив без копейки, все это было ложью. Просто я раньше всех это поняла”, — заявила Вокс.
Она также вспомнила случай, когда лидер “Ленинграда” уговорил ее выступить обнаженной, после чего их отношения испортились.
“Когда вводили закон о запрете мата, у Сережи случилась истерика. Он пил три дня. В итоге запер меня в своем номере на 17 часов и начал внушать, что я должна раздеться на сцене. Что так я нас всех спасу, помогу, выручу группу”, - добавила исполнительница.
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Алиса Вокс покинула группу в 2016 году, тогда Шнуров заявил, что певица ушла из-за “звездной болезни”.
 
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ШоубизРоссияШнур (Сергей Шнуров)
 
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