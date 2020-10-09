https://ria.ru/20201009/vliyanie-1579035670.html

Разведка США предупредила Конгресс о влиянии со стороны России и Китая

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф информировал членов Конгресса о том, что иностранное влияние против Конгресса намного шире, чем считалось... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:52

2020-10-09T14:52

2020-10-09T14:52

россия

роберт мюллер

сергей лавров

дмитрий песков

китай

иран

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Директор национальной разведки <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> Джон Рэтклифф информировал членов <a href="https://ria.ru/organization_Kongress_SSHA" target="_blank">Конгресса</a> о том, что иностранное влияние против Конгресса намного шире, чем считалось ранее, за большинством кампаний стоит Китай, сообщает газета <a href="https://thehill.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Hill</a> со ссылкой на источники.Сообщается, что Рэтклифф на закрытых встречах в прошлом месяце информировал членов Конгресса об угрозе растущего иностранного влияния со стороны "обычных подозреваемых": <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китая</a>, <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> и <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ирана</a>. При этом Рэтклифф подчеркнул, что Пекин является "основным агрессором".Глава разведки заявил, что количество членов Конгресса, против которых была направлены кампании по иностранному влиянию, может быть от около 10 до 50. При этом он не уточнил, о ком именно идет речь.По словам ряда источников газеты, Рэтклифф, говоря о попытке вмешательства со стороны Китая, мог, в том числе иметь в виду его попытки лоббировать членов Конгресса для поддержки определенной повестки.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".

https://ria.ru/20201008/vybory-1578875597.html

https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html

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россия

китай

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роберт мюллер, сергей лавров, дмитрий песков, китай, иран, сша, в мире