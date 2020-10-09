Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201009/vliyanie-1579035670.html
Разведка США предупредила Конгресс о влиянии со стороны России и Китая
Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф информировал членов Конгресса о том, что иностранное влияние против Конгресса намного шире, чем считалось... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:52
2020-10-09T14:52
россия
роберт мюллер
сергей лавров
дмитрий песков
китай
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:185:2987:1865_1400x0_80_0_0_df2e0cdd073f4da63887a2e71d76bb90.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Директор национальной разведки <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> Джон Рэтклифф информировал членов <a href="https://ria.ru/organization_Kongress_SSHA" target="_blank">Конгресса</a> о том, что иностранное влияние против Конгресса намного шире, чем считалось ранее, за большинством кампаний стоит Китай, сообщает газета <a href="https://thehill.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Hill</a> со ссылкой на источники.Сообщается, что Рэтклифф на закрытых встречах в прошлом месяце информировал членов Конгресса об угрозе растущего иностранного влияния со стороны "обычных подозреваемых": <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китая</a>, <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> и <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ирана</a>. При этом Рэтклифф подчеркнул, что Пекин является "основным агрессором".Глава разведки заявил, что количество членов Конгресса, против которых была направлены кампании по иностранному влиянию, может быть от около 10 до 50. При этом он не уточнил, о ком именно идет речь.По словам ряда источников газеты, Рэтклифф, говоря о попытке вмешательства со стороны Китая, мог, в том числе иметь в виду его попытки лоббировать членов Конгресса для поддержки определенной повестки.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".
https://ria.ru/20201008/vybory-1578875597.html
https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html
13
россия
китай
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_129:0:2860:2048_1400x0_80_0_0_1e3c82aa999bc0b354a8ac603fcf4035.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, роберт мюллер, сергей лавров, дмитрий песков, китай, иран, сша, в мире

Разведка США предупредила Конгресс о влиянии со стороны России и Китая

14:52 09.10.2020
 
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© AP Photo / Jose Luis Magana
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф информировал членов Конгресса о том, что иностранное влияние против Конгресса намного шире, чем считалось ранее, за большинством кампаний стоит Китай, сообщает газета Hill со ссылкой на источники.
Сообщается, что Рэтклифф на закрытых встречах в прошлом месяце информировал членов Конгресса об угрозе растущего иностранного влияния со стороны "обычных подозреваемых": Китая, России и Ирана. При этом Рэтклифф подчеркнул, что Пекин является "основным агрессором".
Глава разведки заявил, что количество членов Конгресса, против которых была направлены кампании по иностранному влиянию, может быть от около 10 до 50. При этом он не уточнил, о ком именно идет речь.

"(Разведсообщество) узнало о том, что операции, связанные с влиянием КНР, в отношении членов Конгресса примерно в шесть раз больше, чем со стороны России и в 12 раз больше, чем со стороны Ирана", - сообщил газете один из сотрудников разведки.

По словам ряда источников газеты, Рэтклифф, говоря о попытке вмешательства со стороны Китая, мог, в том числе иметь в виду его попытки лоббировать членов Конгресса для поддержки определенной повестки.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 17:04
В МИД оценили американские доклады по "российскому вмешательству"
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 08:00
Спецслужбы США: услышите очередной ляп Байдена — знайте, виноват Путин
 
Обсудить13
РоссияРоберт МюллерСергей ЛавровДмитрий ПесковКитайИранСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Вышел трейлер фильма Дэвида Финчера об авторе "Гражданина Кейна"
02:16Бизнесмен дал признательные показания после пропажи студентки в Крыму
02:15Чеснок в пандемию: лечит или калечит?
02:13Россия ведет переговоры с Боливией о поставке вакцины "Спутник V"
01:55Названы десять типичных ошибок при приготовлении курицы
01:52Армения пожаловалась в ЮНЕСКО на Азербайджан за обстрел церкви в Карабахе
01:41Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
Лента новостейМолния