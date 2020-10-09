https://ria.ru/20201009/vkontakte-1579064591.html
ВКонтакте обновит дизайн
ВКонтакте впервые с 2016 года обновляет свой фирменный стиль. На первом этапе изменятся дизайн десктопной версии и логотип. Он станет более яркого синего... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:38
2020-10-09T16:38
2020-10-09T16:38
вконтакте
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. </strong>ВКонтакте впервые с 2016 года обновляет свой фирменный стиль. На первом этапе изменятся дизайн десктопной версии и логотип. Он станет более яркого синего оттенка. Кроме того, в логотип вернется название соцсети, написанное на кириллице собственным шрифтом VK Sans. В компании подчеркивают, что название на кириллице — это не ностальгия, а такой же связующий элемент, как и новый шрифт. Благодаря таким деталям каждый сервис может подчеркнуть уникальность собственными иконками и цветами, но при этом сохранит визуальную принадлежность к экосистеме ВКонтакте.Обновление приурочено к дню рождения соцсети — 10 октября ВКонтакте исполняется 14 лет.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. ВКонтакте впервые с 2016 года обновляет свой фирменный стиль. На первом этапе изменятся дизайн десктопной версии и логотип. Он станет более яркого синего оттенка. Кроме того, в логотип вернется название соцсети, написанное на кириллице собственным шрифтом VK Sans.
В компании подчеркивают, что название на кириллице — это не ностальгия, а такой же связующий элемент, как и новый шрифт. Благодаря таким деталям каждый сервис может подчеркнуть уникальность собственными иконками и цветами, но при этом сохранит визуальную принадлежность к экосистеме ВКонтакте.
Обновление приурочено к дню рождения соцсети — 10 октября ВКонтакте исполняется 14 лет.