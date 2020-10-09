Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201009/vkontakte-1579064591.html
ВКонтакте обновит дизайн
ВКонтакте впервые с 2016 года обновляет свой фирменный стиль. На первом этапе изменятся дизайн десктопной версии и логотип. Он станет более яркого синего... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:38
2020-10-09T16:38
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053980_0:104:2000:1229_1400x0_80_0_0_8ff6aa2e51e869ed878914cd09c0f3e2.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. </strong>ВКонтакте впервые с 2016 года обновляет свой фирменный стиль. На первом этапе изменятся дизайн десктопной версии и логотип. Он станет более яркого синего оттенка. Кроме того, в логотип вернется название соцсети, написанное на кириллице собственным шрифтом VK Sans. В компании подчеркивают, что название на кириллице — это не ностальгия, а такой же связующий элемент, как и новый шрифт. Благодаря таким деталям каждый сервис может подчеркнуть уникальность собственными иконками и цветами, но при этом сохранит визуальную принадлежность к экосистеме ВКонтакте.Обновление приурочено к дню рождения соцсети — 10 октября ВКонтакте исполняется 14 лет.
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053980_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_7ff60c7f756521fb9a51cf2dca1e6dd5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вконтакте

ВКонтакте обновит дизайн

16:38 09.10.2020
 
© Фото : ВКонтактеОфис ВКонтакте
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. ВКонтакте впервые с 2016 года обновляет свой фирменный стиль. На первом этапе изменятся дизайн десктопной версии и логотип. Он станет более яркого синего оттенка. Кроме того, в логотип вернется название соцсети, написанное на кириллице собственным шрифтом VK Sans.
В компании подчеркивают, что название на кириллице — это не ностальгия, а такой же связующий элемент, как и новый шрифт. Благодаря таким деталям каждый сервис может подчеркнуть уникальность собственными иконками и цветами, но при этом сохранит визуальную принадлежность к экосистеме ВКонтакте.
© пресс-служба ВКНовый логотип ВКонтакте
Новый логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© пресс-служба ВК
Новый логотип ВКонтакте
Обновление приурочено к дню рождения соцсети — 10 октября ВКонтакте исполняется 14 лет.
 
Обсудить1
ВКонтакте
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Вышел трейлер фильма Дэвида Финчера об авторе "Гражданина Кейна"
02:16Бизнесмен дал признательные показания после пропажи студентки в Крыму
02:15Чеснок в пандемию: лечит или калечит?
02:13Россия ведет переговоры с Боливией о поставке вакцины "Спутник V"
01:55Названы десять типичных ошибок при приготовлении курицы
01:52Армения пожаловалась в ЮНЕСКО на Азербайджан за обстрел церкви в Карабахе
01:41Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
Лента новостейМолния