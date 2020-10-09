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https://ria.ru/20201009/vizy-1579035025.html
Эксперты рассказали, привлекут ли электронные визы китайцев в Россию
Возможность оформить электронную визу не заинтересует большинство китайских туристов, приезжающих в Россию в составе групп, но может привлечь в нашу страну... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T19:56
2020-10-09T19:56
туризм
россия
туризм
туристы
визы
новости - туризм
китай
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. </strong>Возможность оформить электронную визу не заинтересует большинство китайских туристов, приезжающих в Россию в составе групп, но может привлечь в нашу страну деловых путешественников и молодежь, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52956.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР. Такое мнение озвучили представители китайских туристических компаний. Всего, по данным Погранслужбы ФСБ, в Россию в 2019 году приехало 2,3 миллиона китайцев, 1,5 миллиона из них – с туристическими целями. Участники туррынка считают, что после открытия границ структура этого турпотока существенно не изменится."Большинство китайских гостей будет приезжать в Россию по-прежнему в составе групп по безвизовому каналу. Основная причина – стоимость электронной визы. За нее туристу нужно будет заплатить 40 долларов, в то время как безвизовый въезд является бесплатным", – рассказала представитель одной из ведущих китайских компаний Ли Янь.Вторая причина в пользу выбора путешественниками и туркомпаниями из КНР уже существующего "группового безвиза" – процедура оформления электронной визы. Для безвизового въезда туркомпаниям достаточно направить на оформление списки туристов.Электронная виза требует заполнения анкеты на каждого человека. По словам Ли Янь, это в несколько раз увеличивает время на обработку данных и подачу документов.Российские туроператоры разделяют мнение китайских коллег. "Электронная виза заинтересует, прежде всего, тех, кто ранее приезжал в Россию, получая обычную визу в консульстве", – говорит Игорь Кузьмин, управляющий директор компании по въездному туризму.По его словам, речь идет об индивидуальных, самостоятельных путешественниках, а также деловых. Кроме того, по словам экспертов, возможность получить электронную визу может способствовать омоложению турпотока из Китая в Россию. Сейчас средний возраст гостя из этой страны составляет около 50 лет."По электронной визе в Россию из КНР будут въезжать молодые люди, владеющие английским языком. Эти же туристы из Китая самостоятельно ездят в страны Европы и других регионов мира", – считает гендиректор туркомпании Сергей Назаров.Эксперты также напоминают, что после снятия пандемийных ограничений групповой туризм будет восстанавливаться последним. Первыми поедут индивидуальные и самостоятельные путешественники. Электронная виза может благоприятно отразиться на формировании этого сегмента китайского турпотока в Россию.
https://ria.ru/20201007/primore-1578596451.html
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россия, туризм, туристы, визы, новости - туризм, китай

Эксперты рассказали, привлекут ли электронные визы китайцев в Россию

19:56 09.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТуристы в Москве
Туристы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Возможность оформить электронную визу не заинтересует большинство китайских туристов, приезжающих в Россию в составе групп, но может привлечь в нашу страну деловых путешественников и молодежь, сообщает АТОР.
Такое мнение озвучили представители китайских туристических компаний. Всего, по данным Погранслужбы ФСБ, в Россию в 2019 году приехало 2,3 миллиона китайцев, 1,5 миллиона из них – с туристическими целями.
Участники туррынка считают, что после открытия границ структура этого турпотока существенно не изменится.
"Большинство китайских гостей будет приезжать в Россию по-прежнему в составе групп по безвизовому каналу. Основная причина – стоимость электронной визы. За нее туристу нужно будет заплатить 40 долларов, в то время как безвизовый въезд является бесплатным", – рассказала представитель одной из ведущих китайских компаний Ли Янь.
Вторая причина в пользу выбора путешественниками и туркомпаниями из КНР уже существующего "группового безвиза" – процедура оформления электронной визы. Для безвизового въезда туркомпаниям достаточно направить на оформление списки туристов.
Электронная виза требует заполнения анкеты на каждого человека. По словам Ли Янь, это в несколько раз увеличивает время на обработку данных и подачу документов.
Российские туроператоры разделяют мнение китайских коллег. "Электронная виза заинтересует, прежде всего, тех, кто ранее приезжал в Россию, получая обычную визу в консульстве", – говорит Игорь Кузьмин, управляющий директор компании по въездному туризму.
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По его словам, речь идет об индивидуальных, самостоятельных путешественниках, а также деловых.
Кроме того, по словам экспертов, возможность получить электронную визу может способствовать омоложению турпотока из Китая в Россию. Сейчас средний возраст гостя из этой страны составляет около 50 лет.
"По электронной визе в Россию из КНР будут въезжать молодые люди, владеющие английским языком. Эти же туристы из Китая самостоятельно ездят в страны Европы и других регионов мира", – считает гендиректор туркомпании Сергей Назаров.
Эксперты также напоминают, что после снятия пандемийных ограничений групповой туризм будет восстанавливаться последним. Первыми поедут индивидуальные и самостоятельные путешественники. Электронная виза может благоприятно отразиться на формировании этого сегмента китайского турпотока в Россию.
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