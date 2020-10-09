https://ria.ru/20201009/vivo-1579022471.html

Китайцы создали первый в мире смартфон со съемной камерой

Компания Vivo работает над первым в мире смартфоном, фронтальная камера которого будет съемной. Концептуальное устройство получило награду за дизайн Red Dot... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:08

2020-10-09T14:08

2020-10-09T14:08

риа наука

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Компания Vivo работает над первым в мире смартфоном, фронтальная камера которого будет съемной. Концептуальное устройство <a href="https://www.red-dot.org/project/ifea-camera-mobilephone-48475" target="_blank" rel="nofollow noopener">получило</a> награду за дизайн Red Dot Design Concept Award.В смартфоне с именем IFEA разработчики по-своему решают проблему экрана без вырезов. Конструкция предполагает выдвижную площадку в верхней грани корпуса, что встречается в современных смартфонах. А вот то, что она может сниматься, держась на магнитах, и использоваться отдельно от смартфона — действительно уникальная функция.Интересно, что в IFEA используется и основной камерный блок из трех сенсоров, но концепция предполагает, что реальные смартфоны могут обходиться единственным съемным модулем.Модуль оснащен собственным аккумулятором и может использоваться, например, как экшн-камера со сторонним креплением. Разумеется, при беспроводном соединении со смартфоном.О планах Vivo по выводу IFEA не сообщается. Однако наработанные решения в концепте могут быть использованы в будущих смартфонах компании.

https://ria.ru/20200924/smartfonvivox50-1577704468.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаджеты, технологии