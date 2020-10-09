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РИА Наука
https://ria.ru/20201009/vivo-1579022471.html
Китайцы создали первый в мире смартфон со съемной камерой
Компания Vivo работает над первым в мире смартфоном, фронтальная камера которого будет съемной. Концептуальное устройство получило награду за дизайн Red Dot... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:08
2020-10-09T14:08
риа наука
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Компания Vivo работает над первым в мире смартфоном, фронтальная камера которого будет съемной. Концептуальное устройство <a href="https://www.red-dot.org/project/ifea-camera-mobilephone-48475" target="_blank" rel="nofollow noopener">получило</a> награду за дизайн Red Dot Design Concept Award.В смартфоне с именем IFEA разработчики по-своему решают проблему экрана без вырезов. Конструкция предполагает выдвижную площадку в верхней грани корпуса, что встречается в современных смартфонах. А вот то, что она может сниматься, держась на магнитах, и использоваться отдельно от смартфона — действительно уникальная функция.Интересно, что в IFEA используется и основной камерный блок из трех сенсоров, но концепция предполагает, что реальные смартфоны могут обходиться единственным съемным модулем.Модуль оснащен собственным аккумулятором и может использоваться, например, как экшн-камера со сторонним креплением. Разумеется, при беспроводном соединении со смартфоном.О планах Vivo по выводу IFEA не сообщается. Однако наработанные решения в концепте могут быть использованы в будущих смартфонах компании.
https://ria.ru/20200924/smartfonvivox50-1577704468.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гаджеты, технологии

Китайцы создали первый в мире смартфон со съемной камерой

14:08 09.10.2020
 
© vivovivo IFEA
vivo IFEA - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© vivo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Компания Vivo работает над первым в мире смартфоном, фронтальная камера которого будет съемной. Концептуальное устройство получило награду за дизайн Red Dot Design Concept Award.
В смартфоне с именем IFEA разработчики по-своему решают проблему экрана без вырезов. Конструкция предполагает выдвижную площадку в верхней грани корпуса, что встречается в современных смартфонах. А вот то, что она может сниматься, держась на магнитах, и использоваться отдельно от смартфона — действительно уникальная функция.
Vivo X50 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 15:31РИА Наука
Vivo X50: дорогой смартфон с компромиссной производительностью
Интересно, что в IFEA используется и основной камерный блок из трех сенсоров, но концепция предполагает, что реальные смартфоны могут обходиться единственным съемным модулем.
Модуль оснащен собственным аккумулятором и может использоваться, например, как экшн-камера со сторонним креплением. Разумеется, при беспроводном соединении со смартфоном.
О планах Vivo по выводу IFEA не сообщается. Однако наработанные решения в концепте могут быть использованы в будущих смартфонах компании.
 
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РИА НаукагаджетыТехнологии
 
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