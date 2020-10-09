https://ria.ru/20201009/vitamin-1578942016.html

Врач рассказал о взаимосвязи витамина D с коронавирусом

Осенний рост заболеваемости коронавирусом может быть связан среди прочего и с недостатком витамина D, рассказал в интервью радио Sputnik врач и телеведущий... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T02:05

2020-10-09T02:05

2020-10-09T05:59

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

витамины

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. </strong>Осенний рост заболеваемости <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> может быть связан среди прочего и с недостатком <a href="https://ria.ru/keyword_vitaminy/" target="_blank">витамина</a> D, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201009/vitamin-1578805561.html" target="_blank">радио Sputnik</a> врач и телеведущий Сергей Малоземов.Витамин D напрямую не влияет на восприимчивость к коронавирусу, но он укрепляет иммунитет человека, что помогает защититься от COVID-19. В осенний период в России падает солнечная активность, так что витамина D мы получаем значительно меньше. Вслед за этим страдает и иммунитет. Поддерживать уровень витамина D можно за счет правильного питания, нужно включать в рацион морепродукты. "Главный и самый эффективный источник витамина D – это рыба и морепродукты. Здесь важно понимать, что можно не покупать дорогие разновидности, главное, чтобы рыба была жирной и морской. Здесь хорошо годится сельдь, лишь бы не слишком соленая, еще лосось и скумбрия. Все, где есть рыбий жир, содержит много витамина D. Жизненная практика показывает, что большинству людей в российских условиях и с нашими пищевыми привычками надо еще принимать этот витамин дополнительно", – заключил в интервью радио Sputnik Сергей Малоземов. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, витамины, здоровье - общество, общество