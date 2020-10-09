https://ria.ru/20201009/varnava-1578985152.html

Подписчики пристыдили Варнаву за неудачную пластику

Подписчики раскритиковали фото Екатерины Варнавы, которое она опубликовала в Instagram. Они заметили, что губы телеведущей и звезды шоу Comedy Women стали... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:40

2020-10-09T11:40

2020-10-09T11:40

шоубиз

екатерина варнава

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Подписчики раскритиковали фото <a href="https://ria.ru/person_Ekaterina_Varnava" target="_blank">Екатерины Варнавы</a>, которое она опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CGDJefKBKzD/" target="_blank">Instagram</a>. Они заметили, что губы телеведущей и звезды шоу Comedy Women стали заметно больше."Что с губами?! — возмутились пользователи соцсети. — Рот повело, какая неприятность".<br>По словам подписчиков, раньше Варнава была красивой, а теперь с ней "что-то случилось"."Все искусственное, вы уже не та Катерина, кто-то другой", —посетовали они, посоветовав телеведущей притормозить с филлерами.Также комментаторы обратили внимание на разноцветные линзы звезды, отметив что ее карие глаза гораздо лучше.

https://ria.ru/20200908/varnava-1576950447.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина варнава