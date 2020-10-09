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Шоубиз
https://ria.ru/20201009/varnava-1578985152.html
Подписчики пристыдили Варнаву за неудачную пластику
Подписчики раскритиковали фото Екатерины Варнавы, которое она опубликовала в Instagram. Они заметили, что губы телеведущей и звезды шоу Comedy Women стали... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:40
2020-10-09T11:40
шоубиз
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Подписчики раскритиковали фото <a href="https://ria.ru/person_Ekaterina_Varnava" target="_blank">Екатерины Варнавы</a>, которое она опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CGDJefKBKzD/" target="_blank">Instagram</a>. Они заметили, что губы телеведущей и звезды шоу Comedy Women стали заметно больше."Что с губами?! — возмутились пользователи соцсети. — Рот повело, какая неприятность".<br>По словам подписчиков, раньше Варнава была красивой, а теперь с ней "что-то случилось"."Все искусственное, вы уже не та Катерина, кто-то другой", —посетовали они, посоветовав телеведущей притормозить с филлерами.Также комментаторы обратили внимание на разноцветные линзы звезды, отметив что ее карие глаза гораздо лучше.
https://ria.ru/20200908/varnava-1576950447.html
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екатерина варнава

Подписчики пристыдили Варнаву за неудачную пластику

11:40 09.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Екатерина Варнава на премьере ледового шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" в Москве
Актриса Екатерина Варнава на премьере ледового шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Подписчики раскритиковали фото Екатерины Варнавы, которое она опубликовала в Instagram. Они заметили, что губы телеведущей и звезды шоу Comedy Women стали заметно больше.
"Что с губами?! — возмутились пользователи соцсети. — Рот повело, какая неприятность".
По словам подписчиков, раньше Варнава была красивой, а теперь с ней "что-то случилось".
"Все искусственное, вы уже не та Катерина, кто-то другой", —посетовали они, посоветовав телеведущей притормозить с филлерами.
Также комментаторы обратили внимание на разноцветные линзы звезды, отметив что ее карие глаза гораздо лучше.
Актриса Екатерина Варнава - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 17:46Культура
Варнава напугала подписчиков жуткой фотографией
 
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ШоубизЕкатерина Варнава
 
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