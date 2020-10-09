https://ria.ru/20201009/vaktsina-1579007704.html

Мишустин: страны ЕАЭС должны первыми получить вакцину "Спутник V"

Партнеры России по ЕАЭС должны быть в числе первых стран, кто получит российскую вакцину от коронавируса, заявил в ходе заседания Евразийского межправсовета в... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T13:14

2020-10-09T13:14

2020-10-09T13:14

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

евразийский экономический союз

михаил мишустин

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<strong>ЕРЕВАН, 9 окт - РИА Новости.</strong> Партнеры России по <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a> должны быть в числе первых стран, кто получит российскую вакцину от коронавируса, заявил в ходе заседания Евразийского межправсовета в Ереване премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>". К третьей фазе исследований, в октябре, подходит еще одна вакцина центра" Вектор". Также на клинических исследованиях находится вакцина института Чумакова.Прививки от коронавируса сделали уже многие российские политики, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова и курирующий социальную сферу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578942272.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, евразийский экономический союз, михаил мишустин