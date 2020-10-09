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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/vaktsina-1579007704.html
Мишустин: страны ЕАЭС должны первыми получить вакцину "Спутник V"
Партнеры России по ЕАЭС должны быть в числе первых стран, кто получит российскую вакцину от коронавируса, заявил в ходе заседания Евразийского межправсовета в... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:14
2020-10-09T13:14
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
евразийский экономический союз
михаил мишустин
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<strong>ЕРЕВАН, 9 окт - РИА Новости.</strong> Партнеры России по <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a> должны быть в числе первых стран, кто получит российскую вакцину от коронавируса, заявил в ходе заседания Евразийского межправсовета в Ереване премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>". К третьей фазе исследований, в октябре, подходит еще одна вакцина центра" Вектор". Также на клинических исследованиях находится вакцина института Чумакова.Прививки от коронавируса сделали уже многие российские политики, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова и курирующий социальную сферу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578942272.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, евразийский экономический союз, михаил мишустин

Мишустин: страны ЕАЭС должны первыми получить вакцину "Спутник V"

13:14 09.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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ЕРЕВАН, 9 окт - РИА Новости. Партнеры России по ЕАЭС должны быть в числе первых стран, кто получит российскую вакцину от коронавируса, заявил в ходе заседания Евразийского межправсовета в Ереване премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы уже создаем возможности для добровольной массовой вакцинации граждан в конце года. Считаем, что в числе первых стран, которые после начала массовой вакцинации в России получат российскую вакцину, должны быть наши партнеры по ЕАЭС", - сказал Мишустин.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". К третьей фазе исследований, в октябре, подходит еще одна вакцина центра" Вектор". Также на клинических исследованиях находится вакцина института Чумакова.
Прививки от коронавируса сделали уже многие российские политики, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова и курирующий социальную сферу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Евразийский экономический союзМихаил Мишустин
 
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