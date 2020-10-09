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https://ria.ru/20201009/utechka-1579084218.html
Экипаж МКС заделает возможные места утечки воздуха пластилином
Подмосковный центр управления полетами попросил экипаж Международной космической станции заделать американским пластилином возможные места утечки в отсеке... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:58
2020-10-09T17:58
риа наука
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Подмосковный центр управления полетами попросил экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> заделать американским пластилином возможные места утечки в отсеке российского модуля "Звезда", следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>."Крис (американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> - ред.) должен передать вот этот герметик, пластилин. Там особенность какая: в перчатках надо работать, потом раскатать, посмотришь как тебе попроще будет", - сказал российскому космонавту <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Ивану Вагнеру</a> специалист центра.Космонавту предстоит заделать герметиком два места в промежуточной камере модуля "Звезда", где обнаружена утечка: в районе трубопроводов системы терморегулирования и в районе герметичной платы с волноводами широкополосной системы связи.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Krikalev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Крикалева</a>, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
https://ria.ru/20201009/mks-1578981100.html
https://ria.ru/20201008/utechka-1578920603.html
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земля
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земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса

Экипаж МКС заделает возможные места утечки воздуха пластилином

17:58 09.10.2020
 
© NASAКорабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подмосковный центр управления полетами попросил экипаж Международной космической станции заделать американским пластилином возможные места утечки в отсеке российского модуля "Звезда", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
"Крис (американский астронавт Кристофер Кэссиди - ред.) должен передать вот этот герметик, пластилин. Там особенность какая: в перчатках надо работать, потом раскатать, посмотришь как тебе попроще будет", - сказал российскому космонавту Ивану Вагнеру специалист центра.
Рассвет над Байкалом с борта МКС - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 11:26РИА Наука
Утечку воздуха на МКС не удалось устранить при помощи скотча
Космонавту предстоит заделать герметиком два места в промежуточной камере модуля "Звезда", где обнаружена утечка: в районе трубопроводов системы терморегулирования и в районе герметичной платы с волноводами широкополосной системы связи.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 20:55
Американский прибор не нашел место утечки воздуха на МКС
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
 
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РИА НаукаЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
 
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