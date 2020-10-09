https://ria.ru/20201009/ulitki-1578729005.html

Ливанских улиток для ресторанов Москвы будут выращивать на Ставрополье

Фермеры на Ставрополье запустили экспериментальный проект по разведению деликатесных моллюсков, для этого были закуплены две тонны средиземноморских виноградных РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T08:00

2020-10-09T08:00

2020-10-09T08:00

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ставропольский край

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Фермеры на Ставрополье запустили экспериментальный проект по разведению деликатесных моллюсков, для этого были закуплены две тонны средиземноморских виноградных улиток из Ливана, сообщили в управлении информационной политики правительства Ставропольского края.Улиток будут выращивать в специально построенной теплице площадью 500 квадратных метров, оборудование которой позволяет поддерживать постоянную температуру воздуха 15–16 градусов и высокую влажность.В прошлом году фермерам уже удалось в идентичных условиях получить более 6 тонн мяса или около 350 тысяч особей улиток местного вида. Сейчас хозяйство располагает двумя теплицами по 500 квадратных метров и планирует вдвое увеличить производственные площади, создав цеха по переработке и хранению продукции.Как отметили в краевом правительстве, первых ставропольских улиток уже поставляют в рестораны столичного региона, где деликатес пользуется спросом. Сейчас вся продукция фермы реализуется в полном объеме в Москве и Московской области, а в планах – поставки в Краснодарский край и Новосибирск.Кроме того, хозяйство планирует продавать мальков маточного стада, а также сотрудничает с Пятигорским медико-фармацевтическим институтом в разработке специализированного оборудования для получения муцина (слизи) улитки для нужд эстетической медицины.

https://ria.ru/20200925/spetsii-1577731043.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости, ставропольский край