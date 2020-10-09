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Ливанских улиток для ресторанов Москвы будут выращивать на Ставрополье
Фермеры на Ставрополье запустили экспериментальный проект по разведению деликатесных моллюсков, для этого были закуплены две тонны средиземноморских виноградных РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T08:00
2020-10-09T08:00
россия
хорошие новости
хорошие новости
ставропольский край
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Фермеры на Ставрополье запустили экспериментальный проект по разведению деликатесных моллюсков, для этого были закуплены две тонны средиземноморских виноградных улиток из Ливана, сообщили в управлении информационной политики правительства Ставропольского края.Улиток будут выращивать в специально построенной теплице площадью 500 квадратных метров, оборудование которой позволяет поддерживать постоянную температуру воздуха 15–16 градусов и высокую влажность.В прошлом году фермерам уже удалось в идентичных условиях получить более 6 тонн мяса или около 350 тысяч особей улиток местного вида. Сейчас хозяйство располагает двумя теплицами по 500 квадратных метров и планирует вдвое увеличить производственные площади, создав цеха по переработке и хранению продукции.Как отметили в краевом правительстве, первых ставропольских улиток уже поставляют в рестораны столичного региона, где деликатес пользуется спросом. Сейчас вся продукция фермы реализуется в полном объеме в Москве и Московской области, а в планах – поставки в Краснодарский край и Новосибирск.Кроме того, хозяйство планирует продавать мальков маточного стада, а также сотрудничает с Пятигорским медико-фармацевтическим институтом в разработке специализированного оборудования для получения муцина (слизи) улитки для нужд эстетической медицины.
https://ria.ru/20200925/spetsii-1577731043.html
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россия
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россия, хорошие новости, ставропольский край

Ливанских улиток для ресторанов Москвы будут выращивать на Ставрополье

08:00 09.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоБлюдо из виноградных улиток
Блюдо из виноградных улиток - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Фермеры на Ставрополье запустили экспериментальный проект по разведению деликатесных моллюсков, для этого были закуплены две тонны средиземноморских виноградных улиток из Ливана, сообщили в управлении информационной политики правительства Ставропольского края.
Улиток будут выращивать в специально построенной теплице площадью 500 квадратных метров, оборудование которой позволяет поддерживать постоянную температуру воздуха 15–16 градусов и высокую влажность.

"Ливанские улитки – это селективный вид, востребованный в Европе, их мясо отличается лучшими вкусовыми качествами. Также эти улитки в три раза быстрее достигают размера, необходимого для реализации. Специальная технология их выращивания была приобретена на Кипре", – пояснили в администрации региона.

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В прошлом году фермерам уже удалось в идентичных условиях получить более 6 тонн мяса или около 350 тысяч особей улиток местного вида. Сейчас хозяйство располагает двумя теплицами по 500 квадратных метров и планирует вдвое увеличить производственные площади, создав цеха по переработке и хранению продукции.
Как отметили в краевом правительстве, первых ставропольских улиток уже поставляют в рестораны столичного региона, где деликатес пользуется спросом. Сейчас вся продукция фермы реализуется в полном объеме в Москве и Московской области, а в планах – поставки в Краснодарский край и Новосибирск.
Кроме того, хозяйство планирует продавать мальков маточного стада, а также сотрудничает с Пятигорским медико-фармацевтическим институтом в разработке специализированного оборудования для получения муцина (слизи) улитки для нужд эстетической медицины.
 
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