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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/ukraina-1579121379.html
В партии Зеленского призвали Киев закупить российскую вакцину
Украина должна закупить российскую вакцину от коронавируса, если препарат докажет свою эффективность, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T22:35
2020-10-09T23:49
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
оппозиционная платформа - за жизнь
коронавирусы
виктор медведчук
российский фонд прямых инвестиций
владимир зеленский
владимир путин
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<strong>КИЕВ, 9 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> должна закупить российскую вакцину от коронавируса, если препарат докажет свою эффективность, заявил депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от пропрезидентской фракции Александр Качура в эфире телеканала <a href="https://newsone.ua/" target="_blank">NewsOne</a>."Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции "Слуга народа" может забросать камнями, но я считаю, что главным приоритетом для государства и для каждого чиновника должно быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан", — сказал он.Как подчеркнул Качура, если вакцина будет эффективной, то власти страны будут обязаны договориться о закупках препарата. Парламентарий добавил, что к "этому решению надо подойти взвешенно". По его словам, Киев не имеет права "не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь" на Украине.Депутат напомнил, что Киев уже закупает российские газ, электроэнергию и <a href="http://ria.ru/organization_TVEHL/" target="_blank" data-auto="true">ТВЭЛ</a> для ядерных реакторов.На этой неделе лидер политсовета партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/">Виктор Медведчук</a> на встрече с президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимиром Путиным</a> попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину. Глава государства ответил, что это возможно, однако необходимо обсудить вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> посоветовал не верить таким утверждениям, а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a>.В августе российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/">Российским фондом прямых инвестиций</a> (РФПИ). Она получила название "Спутник V". Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования стартовали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москве</a> 7 сентября, а спустя два дня были привиты первые добровольцы. Всего в исследовании примут участие сорок тысяч человек, десять тысяч из них получат плацебо — это необходимо для проверки эффективности вакцины.Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.Помимо этого, несколько недель назад Минздрав приступил к регистрации еще одной российской вакцины — "ЭпиВакКороны". Процесс планируют завершить к 15 октября.Уже по итогам первой фазы тестирования препарат доказал свою полную безопасность. Как отмечал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" при Роспотребнадзоре Александр Рыжиков, вакцина хотя и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, но защищает от заражения как минимум на полгода.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201008/vaktsina-1578856997.html
https://ria.ru/20201005/vaktsina-1578241912.html
Вакцина против русофобии им бы не помешала.
77
А баба Яга (США) против.
55
47
киев
украина
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, коронавирусы, виктор медведчук, российский фонд прямых инвестиций, владимир зеленский, владимир путин, киев, твэл, украина, общество, в мире

В партии Зеленского призвали Киев закупить российскую вакцину

22:35 09.10.2020 (обновлено: 23:49 09.10.2020)
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
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КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Украина должна закупить российскую вакцину от коронавируса, если препарат докажет свою эффективность, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции Александр Качура в эфире телеканала NewsOne.
"Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции "Слуга народа" может забросать камнями, но я считаю, что главным приоритетом для государства и для каждого чиновника должно быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 15:50Распространение нового коронавируса
Зеленский посоветовал не верить привившимся российской вакциной политикам
Как подчеркнул Качура, если вакцина будет эффективной, то власти страны будут обязаны договориться о закупках препарата. Парламентарий добавил, что к "этому решению надо подойти взвешенно". По его словам, Киев не имеет права "не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь" на Украине.
Депутат напомнил, что Киев уже закупает российские газ, электроэнергию и ТВЭЛ для ядерных реакторов.
На этой неделе лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину. Глава государства ответил, что это возможно, однако необходимо обсудить вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.
Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить таким утверждениям, а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.
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Названы сроки ввода в гражданский оборот вакцины от COVID-19
В августе российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Она получила название "Спутник V". Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.
Пострегистрационные клинические исследования стартовали в Москве 7 сентября, а спустя два дня были привиты первые добровольцы. Всего в исследовании примут участие сорок тысяч человек, десять тысяч из них получат плацебо — это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.
Помимо этого, несколько недель назад Минздрав приступил к регистрации еще одной российской вакцины — "ЭпиВакКороны". Процесс планируют завершить к 15 октября.
Уже по итогам первой фазы тестирования препарат доказал свою полную безопасность. Как отмечал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" при Роспотребнадзоре Александр Рыжиков, вакцина хотя и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, но защищает от заражения как минимум на полгода.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Оппозиционная платформа - За жизньКоронавирусыВиктор МедведчукРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКиевТВЭЛУкраинаОбществоВ мире
 
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