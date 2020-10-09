В партии Зеленского призвали Киев закупить российскую вакцину
22:35 09.10.2020 (обновлено: 23:49 09.10.2020)
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Украина должна закупить российскую вакцину от коронавируса, если препарат докажет свою эффективность, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции Александр Качура в эфире телеканала NewsOne.
"Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции "Слуга народа" может забросать камнями, но я считаю, что главным приоритетом для государства и для каждого чиновника должно быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан", — сказал он.
Как подчеркнул Качура, если вакцина будет эффективной, то власти страны будут обязаны договориться о закупках препарата. Парламентарий добавил, что к "этому решению надо подойти взвешенно". По его словам, Киев не имеет права "не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь" на Украине.
Депутат напомнил, что Киев уже закупает российские газ, электроэнергию и ТВЭЛ для ядерных реакторов.
На этой неделе лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину. Глава государства ответил, что это возможно, однако необходимо обсудить вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.
Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить таким утверждениям, а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.
В августе российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Она получила название "Спутник V". Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.
Пострегистрационные клинические исследования стартовали в Москве 7 сентября, а спустя два дня были привиты первые добровольцы. Всего в исследовании примут участие сорок тысяч человек, десять тысяч из них получат плацебо — это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.
Помимо этого, несколько недель назад Минздрав приступил к регистрации еще одной российской вакцины — "ЭпиВакКороны". Процесс планируют завершить к 15 октября.
Уже по итогам первой фазы тестирования препарат доказал свою полную безопасность. Как отмечал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" при Роспотребнадзоре Александр Рыжиков, вакцина хотя и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, но защищает от заражения как минимум на полгода.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19