https://ria.ru/20201009/ubiystvo-1579030647.html

В Подмосковье арестовали бизнесмена, обвиняемого в убийстве двух человек

Следователи предъявили обвинение подмосковному предпринимателю за убийство двух компаньонов из-за земельного участка, он арестован, сообщила журналистам старший РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:34

2020-10-09T14:34

2020-10-09T14:34

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

одинцово

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Следователи предъявили обвинение подмосковному предпринимателю за убийство двух компаньонов из-за земельного участка, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Врадий</a>.Ранее она сообщила, что тела двух мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены в колодце в <a href="http://ria.ru/location_Odincovo/" target="_blank" data-auto="true">Одинцово</a>. Помимо этого, Врадий рассказала, что у бизнесменов возник конфликт из-за дальнейшей судьбы земельного участка, купленного ими совместно, но по документам принадлежащего только одному из них. Когда один из предпринимателей незаконно возвел на участке постройку, его собственнику стали приходить штрафы."Предъявлено обвинение в убийстве двух человек (часть 2 статьи 105 УК РФ). Кроме этого, по ходатайству следствия, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.

https://ria.ru/20201007/kriminal-1578559541.html

одинцово

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), одинцово, происшествия