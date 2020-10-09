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В Подмосковье арестовали бизнесмена, обвиняемого в убийстве двух человек
Следователи предъявили обвинение подмосковному предпринимателю за убийство двух компаньонов из-за земельного участка, он арестован, сообщила журналистам старший РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:34
2020-10-09T14:34
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
одинцово
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Следователи предъявили обвинение подмосковному предпринимателю за убийство двух компаньонов из-за земельного участка, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Врадий</a>.Ранее она сообщила, что тела двух мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены в колодце в <a href="http://ria.ru/location_Odincovo/" target="_blank" data-auto="true">Одинцово</a>. Помимо этого, Врадий рассказала, что у бизнесменов возник конфликт из-за дальнейшей судьбы земельного участка, купленного ими совместно, но по документам принадлежащего только одному из них. Когда один из предпринимателей незаконно возвел на участке постройку, его собственнику стали приходить штрафы."Предъявлено обвинение в убийстве двух человек (часть 2 статьи 105 УК РФ). Кроме этого, по ходатайству следствия, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.
https://ria.ru/20201007/kriminal-1578559541.html
одинцово
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), одинцово, происшествия

В Подмосковье арестовали бизнесмена, обвиняемого в убийстве двух человек

14:34 09.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение подмосковному предпринимателю за убийство двух компаньонов из-за земельного участка, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Ранее она сообщила, что тела двух мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены в колодце в Одинцово. Помимо этого, Врадий рассказала, что у бизнесменов возник конфликт из-за дальнейшей судьбы земельного участка, купленного ими совместно, но по документам принадлежащего только одному из них. Когда один из предпринимателей незаконно возвел на участке постройку, его собственнику стали приходить штрафы.
"Предъявлено обвинение в убийстве двух человек (часть 2 статьи 105 УК РФ). Кроме этого, по ходатайству следствия, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.
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Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)ОдинцовоПроисшествия
 
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