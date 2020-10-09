https://ria.ru/20201009/tyumen--1579078541.html
Монастыри Тобольской епархии закрыты на карантин из-за COVID-19
Четыре монастыря, входящие в состав Тобольской епархии Русской православной церкви, закрыты на карантин из-за случаев заражения COVID-19 насельников... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:37
2020-10-09T17:37
2020-10-09T17:37
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
тобольский район
тюмень
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571113140_0:101:3072:1829_1400x0_80_0_0_0880faaf94f8b2d7a83c2803c4e50dc4.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Четыре монастыря, входящие в состав Тобольской епархии Русской православной церкви, закрыты на карантин из-за случаев заражения COVID-19 насельников Свято-Троицкого монастыря в Тюмени, сообщил РИА Новости председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии протоиерей Григорий Мансуров."Восьмого октября карантин на две недели ввели во всех монастырях Тобольской епархии: это Свято-Троицкий мужской монастырь Тюмени, Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь (Тобольский район), Богородице-Рождественский женский монастырь в Тюмени. Соответственно, для паломников они тоже закрыты", - сказал Мансуров.По словам священника, все заразившиеся COVID-19 - из Свято-Троицкого мужского монастыря Тюмени, а в остальных обителях карантин ввели "в качестве превентивной меры". "Один заболевший госпитализирован, остальные несколько больных находятся в Свято-Троицком монастыре: изолированы, лечатся", - подытожил собеседник агентства.
https://ria.ru/20200921/seminariya-1577555262.html
тобольский район
тюмень
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571113140_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_6b0551cfc8076ebff4f65c066d95a801.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, тобольский район, тюмень, общество
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Четыре монастыря, входящие в состав Тобольской епархии Русской православной церкви, закрыты на карантин из-за случаев заражения COVID-19 насельников Свято-Троицкого монастыря в Тюмени, сообщил РИА Новости председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии протоиерей Григорий Мансуров.
"Восьмого октября карантин на две недели ввели во всех монастырях Тобольской епархии: это Свято-Троицкий мужской монастырь Тюмени, Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь (Тобольский район), Богородице-Рождественский женский монастырь в Тюмени. Соответственно, для паломников они тоже закрыты", - сказал Мансуров.
По словам священника, все заразившиеся COVID-19 - из Свято-Троицкого мужского монастыря Тюмени, а в остальных обителях карантин ввели "в качестве превентивной меры". "Один заболевший госпитализирован, остальные несколько больных находятся в Свято-Троицком монастыре: изолированы, лечатся", - подытожил собеседник агентства.