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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201009/tyumen--1579078541.html
Монастыри Тобольской епархии закрыты на карантин из-за COVID-19
Четыре монастыря, входящие в состав Тобольской епархии Русской православной церкви, закрыты на карантин из-за случаев заражения COVID-19 насельников... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:37
2020-10-09T17:37
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
тобольский район
тюмень
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Четыре монастыря, входящие в состав Тобольской епархии Русской православной церкви, закрыты на карантин из-за случаев заражения COVID-19 насельников Свято-Троицкого монастыря в Тюмени, сообщил РИА Новости председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии протоиерей Григорий Мансуров."Восьмого октября карантин на две недели ввели во всех монастырях Тобольской епархии: это Свято-Троицкий мужской монастырь Тюмени, Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь (Тобольский район), Богородице-Рождественский женский монастырь в Тюмени. Соответственно, для паломников они тоже закрыты", - сказал Мансуров.По словам священника, все заразившиеся COVID-19 - из Свято-Троицкого мужского монастыря Тюмени, а в остальных обителях карантин ввели "в качестве превентивной меры". "Один заболевший госпитализирован, остальные несколько больных находятся в Свято-Троицком монастыре: изолированы, лечатся", - подытожил собеседник агентства.
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тобольский район
тюмень
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религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, тобольский район, тюмень, общество

Монастыри Тобольской епархии закрыты на карантин из-за COVID-19

17:37 09.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкНастоятель храма Пророка Илии в селе Богандинское протоиерей Олег Квашнин держит в руках икону "Нечаянная радость" после воздушного крестного хода над территорией Тюменской области
Настоятель храма Пророка Илии в селе Богандинское протоиерей Олег Квашнин держит в руках икону Нечаянная радость после воздушного крестного хода над территорией Тюменской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Четыре монастыря, входящие в состав Тобольской епархии Русской православной церкви, закрыты на карантин из-за случаев заражения COVID-19 насельников Свято-Троицкого монастыря в Тюмени, сообщил РИА Новости председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии протоиерей Григорий Мансуров.
"Восьмого октября карантин на две недели ввели во всех монастырях Тобольской епархии: это Свято-Троицкий мужской монастырь Тюмени, Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь (Тобольский район), Богородице-Рождественский женский монастырь в Тюмени. Соответственно, для паломников они тоже закрыты", - сказал Мансуров.
По словам священника, все заразившиеся COVID-19 - из Свято-Троицкого мужского монастыря Тюмени, а в остальных обителях карантин ввели "в качестве превентивной меры". "Один заболевший госпитализирован, остальные несколько больных находятся в Свято-Троицком монастыре: изолированы, лечатся", - подытожил собеседник агентства.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьТобольский районТюменьОбщество
 
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