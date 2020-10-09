https://ria.ru/20201009/tyumen--1579078541.html

Монастыри Тобольской епархии закрыты на карантин из-за COVID-19

Четыре монастыря, входящие в состав Тобольской епархии Русской православной церкви, закрыты на карантин из-за случаев заражения COVID-19 насельников... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T17:37

2020-10-09T17:37

2020-10-09T17:37

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Четыре монастыря, входящие в состав Тобольской епархии Русской православной церкви, закрыты на карантин из-за случаев заражения COVID-19 насельников Свято-Троицкого монастыря в Тюмени, сообщил РИА Новости председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии протоиерей Григорий Мансуров."Восьмого октября карантин на две недели ввели во всех монастырях Тобольской епархии: это Свято-Троицкий мужской монастырь Тюмени, Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь (Тобольский район), Богородице-Рождественский женский монастырь в Тюмени. Соответственно, для паломников они тоже закрыты", - сказал Мансуров.По словам священника, все заразившиеся COVID-19 - из Свято-Троицкого мужского монастыря Тюмени, а в остальных обителях карантин ввели "в качестве превентивной меры". "Один заболевший госпитализирован, остальные несколько больных находятся в Свято-Троицком монастыре: изолированы, лечатся", - подытожил собеседник агентства.

https://ria.ru/20200921/seminariya-1577555262.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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