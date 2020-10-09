Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201009/tyanven-1-1579118160.html
Китайский зонд доберется до Марса через четыре месяца
Первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" выполнил успешный орбитальный маневр в глубоком космосе на расстоянии 29,4 миллиона километров от... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T21:49
2020-10-09T23:18
риа наука
земля
марс
космос - риа наука
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578036394_0:11:1200:686_1400x0_80_0_0_a32a45a9fa47081148c52ae11749afc1.jpg
<strong>ПЕКИН, 9 окт — РИА Новости.</strong> Первый китайский зонд по исследованию <a href="http://ria.ru/location_Mars/" target="_blank" data-auto="true">Марса</a> "Тяньвэнь-1" выполнил успешный орбитальный маневр в глубоком космосе на расстоянии 29,4 миллиона километров от <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>, говорится в заявлении Государственного космического управления <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>."Девятого октября в 23:00 по пекинскому времени (18:00 мск) под контролем группы управления полетом первого китайского зонда по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" более чем на 480 секунд был успешно запущен основной двигатель аппарата, (орбитальный. — Прим. ред.) маневр в глубоком космосе прошел успешно", — говорится в заявлении ведомства.Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля с космодрома Вэньчан на острове <a href="http://ria.ru/location_Hainan/" target="_blank" data-auto="true">Хайнань</a>, после этого он уже осуществил две коррекции орбиты. По предварительным расчетам, зонду понадобится еще четыре месяца, чтобы добраться до Марса, за это время будут проведены еще две или три коррекции.В управлении пояснили, что для уменьшения отклонения аппарата от заданной траектории полета выполняется коррекция орбиты, а для изменения текущей орбиты и вывода аппарата на новую выполняется орбитальный маневр.В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю в 2021 году. В апреле этого года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). "Тяньвэнь" — произведение великого китайского поэта Цай Юаня.Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.При этом главная цель миссии — найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.
https://ria.ru/20200728/1575052316.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200723/1574764468.html
4
земля
марс
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578036394_63:0:1130:800_1400x0_80_0_0_ea819f527028949aec07ad4a1e367fc2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
земля, марс, космос - риа наука, китай

Китайский зонд доберется до Марса через четыре месяца

21:49 09.10.2020 (обновлено: 23:18 09.10.2020)
 
© CNSAКитайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1"
Китайский зонд по исследованию Марса Тяньвэнь-1 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© CNSA
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 окт — РИА Новости. Первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" выполнил успешный орбитальный маневр в глубоком космосе на расстоянии 29,4 миллиона километров от Земли, говорится в заявлении Государственного космического управления Китая.
"Девятого октября в 23:00 по пекинскому времени (18:00 мск) под контролем группы управления полетом первого китайского зонда по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" более чем на 480 секунд был успешно запущен основной двигатель аппарата, (орбитальный. — Прим. ред.) маневр в глубоком космосе прошел успешно", — говорится в заявлении ведомства.
Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, после этого он уже осуществил две коррекции орбиты. По предварительным расчетам, зонду понадобится еще четыре месяца, чтобы добраться до Марса, за это время будут проведены еще две или три коррекции.
В управлении пояснили, что для уменьшения отклонения аппарата от заданной траектории полета выполняется коррекция орбиты, а для изменения текущей орбиты и вывода аппарата на новую выполняется орбитальный маневр.
Ракета Чанчжэн-5 с зондом Тяньвэнь-1 Mars взлетает с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля, 15:28РИА Наука
Китайский зонд отправил совместный снимок Земли и Луны
В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю в 2021 году. В апреле этого года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). "Тяньвэнь" — произведение великого китайского поэта Цай Юаня.
Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.
При этом главная цель миссии — найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.
Китайский зонд по исследованию Марса Тяньвэнь-1 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
23 июля, 09:41Сказано в эфире
"Значимый шаг". Китай запустил первую миссию для изучения МарсаВ Китае успешно запущен первый зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1". Эксперт Александр Железняков в эфире радио Sputnik оценил значимость этого события для китайской и мировой космонавтики.
 
Обсудить4
РИА НаукаЗемляМарсКосмос - РИА НаукаКитай
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Вышел трейлер фильма Дэвида Финчера об авторе "Гражданина Кейна"
02:16Бизнесмен дал признательные показания после пропажи студентки в Крыму
02:15Чеснок в пандемию: лечит или калечит?
02:13Россия ведет переговоры с Боливией о поставке вакцины "Спутник V"
01:55Названы десять типичных ошибок при приготовлении курицы
01:52Армения пожаловалась в ЮНЕСКО на Азербайджан за обстрел церкви в Карабахе
01:41Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
Лента новостейМолния