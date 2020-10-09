https://ria.ru/20201009/turtsiya-1579095981.html

Пашинян назвал Армению последним препятствием экспансионизму Турции

Армянский премьер Никол Пашинян заявил в интервью итальянской газете La Republica о поддержке Анкарой Баку в боевых действиях против Карабаха, отметив, что... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T18:48

2020-10-09T18:48

2020-10-09T18:48

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

турция

сирия

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 9 окт – РИА Новости.</strong> Армянский премьер <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan" target="_blank">Никол Пашинян</a> заявил в интервью итальянской газете <a href="https://www.repubblica.it/" target="_blank" rel="nofollow noopener">La Republica</a> о поддержке Анкарой Баку в боевых действиях против <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабаха</a>, отметив, что Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика являются последними препятствиями на пути турецкого экспансионизма.По его словам, международно признано, что Турция для помощи <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджану</a> доставила в зону конфликта боевиков из <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a>. "По этой причине борьба ведется и против терроризма вдоль линии фронта, где цивилизация противостоит варварству", - отметил премьер.Пашинян убежден, что международное сообщество должно призвать "факт нападения на Карабах Азербайджана, войска которого около месяца проводили военные учения с турецкими вооруженными силами". "Необходимо осознать ту угрозу, которую представляют джихадисты, находящиеся в зоне военных действий", - отметил Пашинян. Он добавил, что вариантом устранения этой угрозы является признание международным сообществом и европейскими странами независимости Нагорного Карабаха.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

https://ria.ru/20201007/turkey-caucasus-1578482919.html

Александр И Ну да, ну да... Только вот Штаты отгрохали в Армении огромное посольство, добавили cтранную химическую лабораторию, без доступа в неё 'посторонних лиц', включая ВСЕ госструктуры Армении...Беда бедовая. 10

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нагорно-карабахская республика

турция

сирия

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорно-карабахская республика, турция, сирия, армения, в мире