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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1579095981.html
Пашинян назвал Армению последним препятствием экспансионизму Турции
Армянский премьер Никол Пашинян заявил в интервью итальянской газете La Republica о поддержке Анкарой Баку в боевых действиях против Карабаха, отметив, что... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T18:48
2020-10-09T18:48
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорно-карабахская республика
турция
сирия
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 9 окт – РИА Новости.</strong> Армянский премьер <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan" target="_blank">Никол Пашинян</a> заявил в интервью итальянской газете <a href="https://www.repubblica.it/" target="_blank" rel="nofollow noopener">La Republica</a> о поддержке Анкарой Баку в боевых действиях против <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабаха</a>, отметив, что Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика являются последними препятствиями на пути турецкого экспансионизма.По его словам, международно признано, что Турция для помощи <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджану</a> доставила в зону конфликта боевиков из <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a>. "По этой причине борьба ведется и против терроризма вдоль линии фронта, где цивилизация противостоит варварству", - отметил премьер.Пашинян убежден, что международное сообщество должно призвать "факт нападения на Карабах Азербайджана, войска которого около месяца проводили военные учения с турецкими вооруженными силами". "Необходимо осознать ту угрозу, которую представляют джихадисты, находящиеся в зоне военных действий", - отметил Пашинян. Он добавил, что вариантом устранения этой угрозы является признание международным сообществом и европейскими странами независимости Нагорного Карабаха.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html
https://ria.ru/20201007/turkey-caucasus-1578482919.html
Ну да, ну да... Только вот Штаты отгрохали в Армении огромное посольство, добавили cтранную химическую лабораторию, без доступа в неё 'посторонних лиц', включая ВСЕ госструктуры Армении...Беда бедовая.
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нагорно-карабахская республика
турция
сирия
армения
РИА Новости
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никол пашинян, нагорно-карабахская республика, турция, сирия, армения, в мире

Пашинян назвал Армению последним препятствием экспансионизму Турции

18:48 09.10.2020
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 9 окт – РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян заявил в интервью итальянской газете La Republica о поддержке Анкарой Баку в боевых действиях против Карабаха, отметив, что Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика являются последними препятствиями на пути турецкого экспансионизма.

"Армения и Нагорный Карабах – последние препятствия на пути экспансионизма Анкары, и если международное сообщество срочно не вмешается, то скоро увидит турок у ворот Вены, как это было в XVII веке", - говорится в интервью Пашиняна, текст которого размещен на сайте армянского кабмина.

По его словам, международно признано, что Турция для помощи Азербайджану доставила в зону конфликта боевиков из Сирии. "По этой причине борьба ведется и против терроризма вдоль линии фронта, где цивилизация противостоит варварству", - отметил премьер.
Пашинян убежден, что международное сообщество должно призвать "факт нападения на Карабах Азербайджана, войска которого около месяца проводили военные учения с турецкими вооруженными силами". "Необходимо осознать ту угрозу, которую представляют джихадисты, находящиеся в зоне военных действий", - отметил Пашинян. Он добавил, что вариантом устранения этой угрозы является признание международным сообществом и европейскими странами независимости Нагорного Карабаха.
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Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянНагорно-Карабахская РеспубликаТурцияСирияАрменияВ мире
 
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