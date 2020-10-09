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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1579067756.html
Президент Армении обвинил Турцию в создании на Кавказе "еще одной Сирии"
Президент Армении Армен Саркисян заявил, что международному сообществу нужно предпринимать больше усилий, чтобы остановить вмешательство в конфликт в Нагорном... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:53
2020-10-09T16:53
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
армен саркисян
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президент Армении <a href="https://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan" target="_blank">Армен Саркисян</a> заявил, что международному сообществу нужно предпринимать больше усилий, чтобы остановить вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a>, которая, по его словам, создает "на Кавказе еще одну Сирию", пишет газета <a href="https://www.ft.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Financial Times</a>.По его словам, "в тот момент, когда Турция выйдет из этого уравнения", регион станет ближе к перемирию и возвращению за стол переговоров. Саркисян предупредил, что возможность присутствия в регионе иностранных боевиков после окончания боев – "угроза не только для Армении, но и для всего Кавказа, угроза для России". По его словам, "они могут оказать серьезное влияние на страны Центральной Азии и серьезное влияние на север Ирана".Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201007/turkey-caucasus-1578482919.html
https://ria.ru/20201009/istrebiteli-1579020992.html
Азербайджанские войска взяли город Гадрут в Карабахе и подняли наш флаг.Гадрут теперь НАШ!!!!Идем дальше😎
25
Президент Армении должен знать кто создавал на Кавказе еще одну Сирию, еще одну Сирию создавали 1988-1994 г.г. Зори Балаян, Капутян, Шахназарян, Кочарян, Саркисян и др.
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нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
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армен саркисян, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире

Президент Армении обвинил Турцию в создании на Кавказе "еще одной Сирии"

16:53 09.10.2020
 
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян
Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что международному сообществу нужно предпринимать больше усилий, чтобы остановить вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе Турции, которая, по его словам, создает "на Кавказе еще одну Сирию", пишет газета Financial Times.

"Если мы не начнем действовать на международном уровне сейчас, останавливая Турцию … с перспективой превращения этого региона в новую Сирию … тогда пострадают все", - сказал он в интервью изданию.

По его словам, "в тот момент, когда Турция выйдет из этого уравнения", регион станет ближе к перемирию и возвращению за стол переговоров. Саркисян предупредил, что возможность присутствия в регионе иностранных боевиков после окончания боев – "угроза не только для Армении, но и для всего Кавказа, угроза для России". По его словам, "они могут оказать серьезное влияние на страны Центральной Азии и серьезное влияние на север Ирана".
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 08:00
Взяли в кольцо. Чем опасно влияние Турции на Кавказе
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрмен СаркисянНагорно-Карабахская РеспубликаТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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