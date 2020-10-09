Президент Армении обвинил Турцию в создании на Кавказе "еще одной Сирии"
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что международному сообществу нужно предпринимать больше усилий, чтобы остановить вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе Турции, которая, по его словам, создает "на Кавказе еще одну Сирию", пишет газета Financial Times.
"Если мы не начнем действовать на международном уровне сейчас, останавливая Турцию … с перспективой превращения этого региона в новую Сирию … тогда пострадают все", - сказал он в интервью изданию.
По его словам, "в тот момент, когда Турция выйдет из этого уравнения", регион станет ближе к перемирию и возвращению за стол переговоров. Саркисян предупредил, что возможность присутствия в регионе иностранных боевиков после окончания боев – "угроза не только для Армении, но и для всего Кавказа, угроза для России". По его словам, "они могут оказать серьезное влияние на страны Центральной Азии и серьезное влияние на север Ирана".
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
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Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.