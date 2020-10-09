https://ria.ru/20201009/turtsiya-1579067756.html

Президент Армении обвинил Турцию в создании на Кавказе "еще одной Сирии"

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что международному сообществу нужно предпринимать больше усилий, чтобы остановить вмешательство в конфликт в Нагорном... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:53

2020-10-09T16:53

2020-10-09T16:53

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

армен саркисян

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президент Армении <a href="https://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan" target="_blank">Армен Саркисян</a> заявил, что международному сообществу нужно предпринимать больше усилий, чтобы остановить вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a>, которая, по его словам, создает "на Кавказе еще одну Сирию", пишет газета <a href="https://www.ft.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Financial Times</a>.По его словам, "в тот момент, когда Турция выйдет из этого уравнения", регион станет ближе к перемирию и возвращению за стол переговоров. Саркисян предупредил, что возможность присутствия в регионе иностранных боевиков после окончания боев – "угроза не только для Армении, но и для всего Кавказа, угроза для России". По его словам, "они могут оказать серьезное влияние на страны Центральной Азии и серьезное влияние на север Ирана".Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201007/turkey-caucasus-1578482919.html

https://ria.ru/20201009/istrebiteli-1579020992.html

Sumqayit Nar Азербайджанские войска взяли город Гадрут в Карабахе и подняли наш флаг.Гадрут теперь НАШ!!!!Идем дальше😎 25

Закарий Дудин Президент Армении должен знать кто создавал на Кавказе еще одну Сирию, еще одну Сирию создавали 1988-1994 г.г. Зори Балаян, Капутян, Шахназарян, Кочарян, Саркисян и др. 17

3

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен саркисян, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире