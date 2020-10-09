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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578967817.html
В парламенте Турции оценили слова Макрона об отправке боевиков в Баку
Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил РИА Новости, что обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Анкары о переброске сирийских боевиков в... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T10:38
2020-10-09T10:38
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
обсе
ильхам алиев
сергей нарышкин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>АНКАРА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил РИА Новости, что обвинения президента Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> в адрес Анкары о переброске сирийских боевиков в Азербайджан на фоне конфликта в Нагорном Карабахе являются абсурдными.Макрон ранее заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Глава Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> после заявления Макрона потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет."Существует огромный разрыв между тем, что хочет господин Макрон, и тем, чего он реально может достичь в международной политике. Поэтому он часто пытается заполнить этот пробел необоснованными претензиями. Мы знаем это по Ливии, Восточному Средиземноморью и другим международным проблемам. Я могу понять, почему он сделал такие заявления (об отправке Турцией сирийских боевиков в Азербайджан), но это не отменяет того факта, что его заявления абсурдны", - сказал Шентоп.По его словам, неверно и несправедливо определять ситуацию в Азербайджане как эскалацию военных действий. "Реальность происходящего там, которую пытается скрыть господин Макрон, заключается в том, что Азербайджан использует свое законное право на самооборону для защиты своего гражданского населения и территориальной целостности, а также для того, чтобы положить конец 30-летней оккупации азербайджанских территорий. Чтобы преуспеть в этом, Азербайджан обладает достаточным военным потенциалом", - сказал спикер турецкого парламента.Ранее премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что проблему Нагорного Карабаха невозможно решить с помощью насилия. По его словам, Армения готова пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха в случае аналогичной готовности со стороны Азербайджана. Президент Армении <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a> считает, что остановить огонь в Карабахе можно только после "выхода из игры" Турции. Турция не раз заявляла, что не участвует в конфликте в Карабахе.Шентоп добавил, что имеются сведения о том, что Франция причастна к привлечению "террористов Рабочей партии Курдистана для обучения армянских ополченцев", и "это не кажется невозможным".Ранее президент Армении Армен Саркисян назвал чушью заявления Баку о присутствии в стране курдских боевиков.Как заявили ранее в ОДКБ, организация видит вызов в переброске иностранных боевиков в зону карабахского конфликта не только для его участников, но и для региона. Там добавили, что ОДКБ пока не рассматривает принятие дополнительных мер по противодействию этому.Сирийский лидер <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> ранее в интервью РИА Новости ранее заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.В Москве заявляли, что сирийские боевики в Карабахе – повод для глубокой обеспокоенности России. Как заявили в СВР России, Закавказье рискует стать новым плацдармом международных террористов, откуда боевики смогут просачиваться в РФ.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201008/boeviki-1578865862.html
https://ria.ru/20201003/karabakh-1578141209.html
https://ria.ru/20201001/karabakh-1578072595.html
https://ria.ru/20201001/boeviki-1578056619.html
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578966372.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
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никол пашинян, обсе, ильхам алиев, сергей нарышкин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В парламенте Турции оценили слова Макрона об отправке боевиков в Баку

10:38 09.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 9 окт - РИА Новости. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил РИА Новости, что обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Анкары о переброске сирийских боевиков в Азербайджан на фоне конфликта в Нагорном Карабахе являются абсурдными.
Макрон ранее заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Глава Азербайджана Ильхам Алиев после заявления Макрона потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.
Последствия обстрела в Степанакерте, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 16:27Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
ОДКБ сочла переброску боевиков в зону карабахского конфликта вызовом
"Существует огромный разрыв между тем, что хочет господин Макрон, и тем, чего он реально может достичь в международной политике. Поэтому он часто пытается заполнить этот пробел необоснованными претензиями. Мы знаем это по Ливии, Восточному Средиземноморью и другим международным проблемам. Я могу понять, почему он сделал такие заявления (об отправке Турцией сирийских боевиков в Азербайджан), но это не отменяет того факта, что его заявления абсурдны", - сказал Шентоп.
По его словам, неверно и несправедливо определять ситуацию в Азербайджане как эскалацию военных действий. "Реальность происходящего там, которую пытается скрыть господин Макрон, заключается в том, что Азербайджан использует свое законное право на самооборону для защиты своего гражданского населения и территориальной целостности, а также для того, чтобы положить конец 30-летней оккупации азербайджанских территорий. Чтобы преуспеть в этом, Азербайджан обладает достаточным военным потенциалом", - сказал спикер турецкого парламента.
Ситуация в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 09:38Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Баку заявил о привлечении Арменией боевиков для участия в боях в Карабахе
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что проблему Нагорного Карабаха невозможно решить с помощью насилия. По его словам, Армения готова пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха в случае аналогичной готовности со стороны Азербайджана. Президент Армении Армен Саркисян считает, что остановить огонь в Карабахе можно только после "выхода из игры" Турции. Турция не раз заявляла, что не участвует в конфликте в Карабахе.
Шентоп добавил, что имеются сведения о том, что Франция причастна к привлечению "террористов Рабочей партии Курдистана для обучения армянских ополченцев", и "это не кажется невозможным".
Ранее президент Армении Армен Саркисян назвал чушью заявления Баку о присутствии в стране курдских боевиков.
28 сентября 2017. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу перед началом переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в президентском дворце в Анкаре - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 19:02Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Лавров и Чавушоглу обсудили присутствие боевиков в Карабахе
Как заявили ранее в ОДКБ, организация видит вызов в переброске иностранных боевиков в зону карабахского конфликта не только для его участников, но и для региона. Там добавили, что ОДКБ пока не рассматривает принятие дополнительных мер по противодействию этому.
Сирийский лидер Башар Асад ранее в интервью РИА Новости ранее заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.
В Москве заявляли, что сирийские боевики в Карабахе – повод для глубокой обеспокоенности России. Как заявили в СВР России, Закавказье рискует стать новым плацдармом международных террористов, откуда боевики смогут просачиваться в РФ.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 15:45Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Макрон заявил о фактах переброски боевиков из Сирии в Карабах
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Последствия удара в Гяндже на западе Азербайджана - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 10:32Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Парламент Турции может рассмотреть вопрос об отправке военных в Карабах
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянОБСЕИльхам АлиевСергей НарышкинНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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