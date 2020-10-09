https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578967817.html

В парламенте Турции оценили слова Макрона об отправке боевиков в Баку

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил РИА Новости, что обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Анкары о переброске сирийских боевиков в... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:38

2020-10-09T10:38

2020-10-09T10:38

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

обсе

ильхам алиев

сергей нарышкин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_a748a925191d4eaf436ffb5126f73786.jpg

<strong>АНКАРА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил РИА Новости, что обвинения президента Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> в адрес Анкары о переброске сирийских боевиков в Азербайджан на фоне конфликта в Нагорном Карабахе являются абсурдными.Макрон ранее заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Глава Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> после заявления Макрона потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет."Существует огромный разрыв между тем, что хочет господин Макрон, и тем, чего он реально может достичь в международной политике. Поэтому он часто пытается заполнить этот пробел необоснованными претензиями. Мы знаем это по Ливии, Восточному Средиземноморью и другим международным проблемам. Я могу понять, почему он сделал такие заявления (об отправке Турцией сирийских боевиков в Азербайджан), но это не отменяет того факта, что его заявления абсурдны", - сказал Шентоп.По его словам, неверно и несправедливо определять ситуацию в Азербайджане как эскалацию военных действий. "Реальность происходящего там, которую пытается скрыть господин Макрон, заключается в том, что Азербайджан использует свое законное право на самооборону для защиты своего гражданского населения и территориальной целостности, а также для того, чтобы положить конец 30-летней оккупации азербайджанских территорий. Чтобы преуспеть в этом, Азербайджан обладает достаточным военным потенциалом", - сказал спикер турецкого парламента.Ранее премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что проблему Нагорного Карабаха невозможно решить с помощью насилия. По его словам, Армения готова пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха в случае аналогичной готовности со стороны Азербайджана. Президент Армении <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a> считает, что остановить огонь в Карабахе можно только после "выхода из игры" Турции. Турция не раз заявляла, что не участвует в конфликте в Карабахе.Шентоп добавил, что имеются сведения о том, что Франция причастна к привлечению "террористов Рабочей партии Курдистана для обучения армянских ополченцев", и "это не кажется невозможным".Ранее президент Армении Армен Саркисян назвал чушью заявления Баку о присутствии в стране курдских боевиков.Как заявили ранее в ОДКБ, организация видит вызов в переброске иностранных боевиков в зону карабахского конфликта не только для его участников, но и для региона. Там добавили, что ОДКБ пока не рассматривает принятие дополнительных мер по противодействию этому.Сирийский лидер <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> ранее в интервью РИА Новости ранее заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.В Москве заявляли, что сирийские боевики в Карабахе – повод для глубокой обеспокоенности России. Как заявили в СВР России, Закавказье рискует стать новым плацдармом международных террористов, откуда боевики смогут просачиваться в РФ.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201008/boeviki-1578865862.html

https://ria.ru/20201003/karabakh-1578141209.html

https://ria.ru/20201001/karabakh-1578072595.html

https://ria.ru/20201001/boeviki-1578056619.html

https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578966372.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, ильхам алиев, сергей нарышкин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире