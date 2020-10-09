Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201009/turisty-1578904893.html
Туристы рассказали, насколько важен для них завтрак и ресторан в отеле
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, насколько важно для них питание в гостинице, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:39
2020-10-09T11:39
еда - туризм
туристы
еда
туризм
туризм
гостиницы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152173/08/1521730832_0:281:3000:1969_1400x0_80_0_0_c666d120311f3cdab60ffa3076598456.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, насколько важно для них питание в гостинице, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2360 пользователей и выяснили, что для половины (54 процентов) из них завтрак в отеле – существенный аргумент в пользу бронирования. Еще 13 процентов респондентов отметили, что этот параметр важен только в некоторых случаях. Каждому четвертому не принципиальна возможность начать утро с завтрака в гостинице, а каждый десятый сказал, что "это неважно".Примечательно, что на возможность поесть утром в отеле обращают внимание в основном женщины – таких было 72 процента против 58 процентов мужчин.Две трети – 63 процента туристов — фанаты шведского стола, остальные предпочитают заказывать блюда по меню.Всегда просыпаются к завтраку только 37 процентов опрошенных. Каждый пятый (22 процента) путешественник сказал, что им это "обычно удается", 13 процентов признались, что могут встать так рано "только иногда", а 28 процентов сообщили, что "почти никогда не успевают с утра поесть в отведенное время". Женщины реже мужчин пропускают завтраки – 47 процентов против 37 процентов.Путешественники, которым не важен утренний прием пищи в отеле, чаще всего объясняют это тем, что обычно готовят самостоятельно — этот вариант выбрала половина опрошенных. Четверть (27 процентов) сказали, что предпочитают есть в городе. Каждому восьмому гостю не нравятся завтраки, которые предлагают в гостиницах, а каждый десятый сказал, что ему "сложно просыпаться так рано".Наличие качественного ресторана при отеле важно каждому третьему путешественнику, а лобби-бар интересует только семь процентов туристов. При этом если места общепита в гостинице есть, в них всегда заходит каждый пятый постоялец, а 42 процента делают это иногда.
https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html
https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html
https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152173/08/1521730832_0:0:3000:2250_1400x0_80_0_0_ab08ad433296ffc62b51c58afbfc8ddf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
еда - туризм, туристы, еда, туризм, гостиницы, новости - туризм

Туристы рассказали, насколько важен для них завтрак и ресторан в отеле

11:39 09.10.2020
 
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаРесторан одного из отелей в городе Сусе, Тунис
Ресторан одного из отелей в городе Сусе, Тунис - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, насколько важно для них питание в гостинице, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2360 пользователей и выяснили, что для половины (54 процентов) из них завтрак в отеле – существенный аргумент в пользу бронирования. Еще 13 процентов респондентов отметили, что этот параметр важен только в некоторых случаях. Каждому четвертому не принципиальна возможность начать утро с завтрака в гостинице, а каждый десятый сказал, что "это неважно".
Примечательно, что на возможность поесть утром в отеле обращают внимание в основном женщины – таких было 72 процента против 58 процентов мужчин.
Две трети – 63 процента туристов — фанаты шведского стола, остальные предпочитают заказывать блюда по меню.
Всегда просыпаются к завтраку только 37 процентов опрошенных. Каждый пятый (22 процента) путешественник сказал, что им это "обычно удается", 13 процентов признались, что могут встать так рано "только иногда", а 28 процентов сообщили, что "почти никогда не успевают с утра поесть в отведенное время". Женщины реже мужчин пропускают завтраки – 47 процентов против 37 процентов.
Отдыхающие на моторном катамаране на Бирюсинском заливе в Красноярском водохранилище в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 08:00Туризм
Тайные тропы, секретные избы. Необычный отпуск в Красноярском крае
Путешественники, которым не важен утренний прием пищи в отеле, чаще всего объясняют это тем, что обычно готовят самостоятельно — этот вариант выбрала половина опрошенных. Четверть (27 процентов) сказали, что предпочитают есть в городе. Каждому восьмому гостю не нравятся завтраки, которые предлагают в гостиницах, а каждый десятый сказал, что ему "сложно просыпаться так рано".
Волгоград - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 08:00Туризм
Город памяти и великой реки. Где гулять и что смотреть в Волгограде
Наличие качественного ресторана при отеле важно каждому третьему путешественнику, а лобби-бар интересует только семь процентов туристов. При этом если места общепита в гостинице есть, в них всегда заходит каждый пятый постоялец, а 42 процента делают это иногда.
Рыбак - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 08:00Туризм
Рыбная столица России. Осеннее путешествие в Астрахань
 
ТуризмЕда - ТуризмтуристыЕдаТуризмГостиницыНовости - Туризм
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Вышел трейлер фильма Дэвида Финчера об авторе "Гражданина Кейна"
02:16Бизнесмен дал признательные показания после пропажи студентки в Крыму
02:15Чеснок в пандемию: лечит или калечит?
02:13Россия ведет переговоры с Боливией о поставке вакцины "Спутник V"
01:55Названы десять типичных ошибок при приготовлении курицы
01:52Армения пожаловалась в ЮНЕСКО на Азербайджан за обстрел церкви в Карабахе
01:41Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
Лента новостейМолния