https://ria.ru/20201009/turisty-1578904893.html
Туристы рассказали, насколько важен для них завтрак и ресторан в отеле
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, насколько важно для них питание в гостинице, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:39
2020-10-09T11:39
2020-10-09T11:39
еда - туризм
туристы
еда
туризм
туризм
гостиницы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152173/08/1521730832_0:281:3000:1969_1400x0_80_0_0_c666d120311f3cdab60ffa3076598456.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, насколько важно для них питание в гостинице, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2360 пользователей и выяснили, что для половины (54 процентов) из них завтрак в отеле – существенный аргумент в пользу бронирования. Еще 13 процентов респондентов отметили, что этот параметр важен только в некоторых случаях. Каждому четвертому не принципиальна возможность начать утро с завтрака в гостинице, а каждый десятый сказал, что "это неважно".Примечательно, что на возможность поесть утром в отеле обращают внимание в основном женщины – таких было 72 процента против 58 процентов мужчин.Две трети – 63 процента туристов — фанаты шведского стола, остальные предпочитают заказывать блюда по меню.Всегда просыпаются к завтраку только 37 процентов опрошенных. Каждый пятый (22 процента) путешественник сказал, что им это "обычно удается", 13 процентов признались, что могут встать так рано "только иногда", а 28 процентов сообщили, что "почти никогда не успевают с утра поесть в отведенное время". Женщины реже мужчин пропускают завтраки – 47 процентов против 37 процентов.Путешественники, которым не важен утренний прием пищи в отеле, чаще всего объясняют это тем, что обычно готовят самостоятельно — этот вариант выбрала половина опрошенных. Четверть (27 процентов) сказали, что предпочитают есть в городе. Каждому восьмому гостю не нравятся завтраки, которые предлагают в гостиницах, а каждый десятый сказал, что ему "сложно просыпаться так рано".Наличие качественного ресторана при отеле важно каждому третьему путешественнику, а лобби-бар интересует только семь процентов туристов. При этом если места общепита в гостинице есть, в них всегда заходит каждый пятый постоялец, а 42 процента делают это иногда.
https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html
https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html
https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152173/08/1521730832_0:0:3000:2250_1400x0_80_0_0_ab08ad433296ffc62b51c58afbfc8ddf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еда - туризм, туристы, еда, туризм, гостиницы, новости - туризм
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, насколько важно для них питание в гостинице, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2360 пользователей и выяснили, что для половины (54 процентов) из них завтрак в отеле – существенный аргумент в пользу бронирования. Еще 13 процентов респондентов отметили, что этот параметр важен только в некоторых случаях. Каждому четвертому не принципиальна возможность начать утро с завтрака в гостинице, а каждый десятый сказал, что "это неважно".
Примечательно, что на возможность поесть утром в отеле обращают внимание в основном женщины – таких было 72 процента против 58 процентов мужчин.
Две трети – 63 процента туристов — фанаты шведского стола, остальные предпочитают заказывать блюда по меню.
Всегда просыпаются к завтраку только 37 процентов опрошенных. Каждый пятый (22 процента) путешественник сказал, что им это "обычно удается", 13 процентов признались, что могут встать так рано "только иногда", а 28 процентов сообщили, что "почти никогда не успевают с утра поесть в отведенное время". Женщины реже мужчин пропускают завтраки – 47 процентов против 37 процентов.
Путешественники, которым не важен утренний прием пищи в отеле, чаще всего объясняют это тем, что обычно готовят самостоятельно — этот вариант выбрала половина опрошенных. Четверть (27 процентов) сказали, что предпочитают есть в городе. Каждому восьмому гостю не нравятся завтраки, которые предлагают в гостиницах, а каждый десятый сказал, что ему "сложно просыпаться так рано".
Наличие качественного ресторана при отеле важно каждому третьему путешественнику, а лобби-бар интересует только семь процентов туристов. При этом если места общепита в гостинице есть, в них всегда заходит каждый пятый постоялец, а 42 процента делают это иногда.