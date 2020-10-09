https://ria.ru/20201009/turisty-1578904893.html

Туристы рассказали, насколько важен для них завтрак и ресторан в отеле

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, насколько важно для них питание в гостинице, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:39

2020-10-09T11:39

2020-10-09T11:39

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, насколько важно для них питание в гостинице, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2360 пользователей и выяснили, что для половины (54 процентов) из них завтрак в отеле – существенный аргумент в пользу бронирования. Еще 13 процентов респондентов отметили, что этот параметр важен только в некоторых случаях. Каждому четвертому не принципиальна возможность начать утро с завтрака в гостинице, а каждый десятый сказал, что "это неважно".Примечательно, что на возможность поесть утром в отеле обращают внимание в основном женщины – таких было 72 процента против 58 процентов мужчин.Две трети – 63 процента туристов — фанаты шведского стола, остальные предпочитают заказывать блюда по меню.Всегда просыпаются к завтраку только 37 процентов опрошенных. Каждый пятый (22 процента) путешественник сказал, что им это "обычно удается", 13 процентов признались, что могут встать так рано "только иногда", а 28 процентов сообщили, что "почти никогда не успевают с утра поесть в отведенное время". Женщины реже мужчин пропускают завтраки – 47 процентов против 37 процентов.Путешественники, которым не важен утренний прием пищи в отеле, чаще всего объясняют это тем, что обычно готовят самостоятельно — этот вариант выбрала половина опрошенных. Четверть (27 процентов) сказали, что предпочитают есть в городе. Каждому восьмому гостю не нравятся завтраки, которые предлагают в гостиницах, а каждый десятый сказал, что ему "сложно просыпаться так рано".Наличие качественного ресторана при отеле важно каждому третьему путешественнику, а лобби-бар интересует только семь процентов туристов. При этом если места общепита в гостинице есть, в них всегда заходит каждый пятый постоялец, а 42 процента делают это иногда.

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https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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