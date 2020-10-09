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https://ria.ru/20201009/trek-1578974252.html
У Artik & Asti и группы "Руки вверх" вышел трек "Москва не верит слезам"
У дуэта Artik & Asti и группы "Руки вверх" вышел совместный трек "Москва не верит слезам". Послушать или скачать песню можно на всех цифровых площадках. РИА Новости, 09.10.2020
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культура
artik & asti
музыка
новости культуры
сергей жуков
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> У дуэта Artik &amp; Asti и группы "Руки вверх" вышел совместный трек "Москва не верит слезам". Послушать или скачать песню можно на всех цифровых площадках. В композиции Artik &amp; Asti опять поют о тяжелом расставании с любимым человеком, а теперь и солист "Руки вверх" Сергей Жуков присоединяется к ним. У слушателей мнения разошлись. Некоторые посчитали, что песня получилась чересчур "страдальческой" и "унылой", а кто-то уверен, что она станет "хитом". Получивший Оскар фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (1979 год) к треку не имеет отношения.
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artik & asti , музыка, новости культуры, сергей жуков

У Artik & Asti и группы "Руки вверх" вышел трек "Москва не верит слезам"

12:21 09.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаСергей Жуков и Artik & Asti
Сергей Жуков и Artik & Asti - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. У дуэта Artik & Asti и группы "Руки вверх" вышел совместный трек "Москва не верит слезам". Послушать или скачать песню можно на всех цифровых площадках.
В композиции Artik & Asti опять поют о тяжелом расставании с любимым человеком, а теперь и солист "Руки вверх" Сергей Жуков присоединяется к ним.
"Москва не верит слезам
А я не верю глазам твоим
Это счастливый финал
Но только не для нас двоих", – объясняют исполнители.
У слушателей мнения разошлись. Некоторые посчитали, что песня получилась чересчур "страдальческой" и "унылой", а кто-то уверен, что она станет "хитом".
Получивший Оскар фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (1979 год) к треку не имеет отношения.
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КультураArtik & AstiМузыкаНовости культурыСергей Жуков
 
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