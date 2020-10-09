https://ria.ru/20201009/trek-1578974252.html

У Artik & Asti и группы "Руки вверх" вышел трек "Москва не верит слезам"

У дуэта Artik & Asti и группы "Руки вверх" вышел совместный трек "Москва не верит слезам". Послушать или скачать песню можно на всех цифровых площадках. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T12:21

2020-10-09T12:21

2020-10-09T12:21

культура

artik & asti

музыка

новости культуры

сергей жуков

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> У дуэта Artik & Asti и группы "Руки вверх" вышел совместный трек "Москва не верит слезам". Послушать или скачать песню можно на всех цифровых площадках. В композиции Artik & Asti опять поют о тяжелом расставании с любимым человеком, а теперь и солист "Руки вверх" Сергей Жуков присоединяется к ним. У слушателей мнения разошлись. Некоторые посчитали, что песня получилась чересчур "страдальческой" и "унылой", а кто-то уверен, что она станет "хитом". Получивший Оскар фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (1979 год) к треку не имеет отношения.

https://ria.ru/20200930/klip-1577993844.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

artik & asti , музыка, новости культуры, сергей жуков