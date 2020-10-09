https://ria.ru/20201009/trek-1578974252.html
У Artik & Asti и группы "Руки вверх" вышел трек "Москва не верит слезам"
У дуэта Artik & Asti и группы "Руки вверх" вышел совместный трек "Москва не верит слезам". Послушать или скачать песню можно на всех цифровых площадках. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T12:21
2020-10-09T12:21
2020-10-09T12:21
культура
artik & asti
музыка
новости культуры
сергей жуков
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> У дуэта Artik & Asti и группы "Руки вверх" вышел совместный трек "Москва не верит слезам". Послушать или скачать песню можно на всех цифровых площадках. В композиции Artik & Asti опять поют о тяжелом расставании с любимым человеком, а теперь и солист "Руки вверх" Сергей Жуков присоединяется к ним. У слушателей мнения разошлись. Некоторые посчитали, что песня получилась чересчур "страдальческой" и "унылой", а кто-то уверен, что она станет "хитом". Получивший Оскар фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (1979 год) к треку не имеет отношения.
https://ria.ru/20200930/klip-1577993844.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
artik & asti , музыка, новости культуры, сергей жуков
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. У дуэта Artik & Asti и группы "Руки вверх" вышел совместный трек "Москва не верит слезам". Послушать или скачать песню можно на всех цифровых площадках.
В композиции Artik & Asti опять поют о тяжелом расставании с любимым человеком, а теперь и солист "Руки вверх" Сергей Жуков присоединяется к ним.
"Москва не верит слезам
А я не верю глазам твоим
Это счастливый финал
Но только не для нас двоих", – объясняют исполнители.
У слушателей мнения разошлись. Некоторые посчитали, что песня получилась чересчур "страдальческой" и "унылой", а кто-то уверен, что она станет "хитом".
Получивший Оскар фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (1979 год) к треку не имеет отношения.