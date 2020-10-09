https://ria.ru/20201009/trast-1578938859.html

Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров

Главного исполнительного директора банка непрофильных активов "Траст" Михаила Хабарова задержали после допроса в Следственном комитете по делу о хищении,... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T00:14

2020-10-09T00:14

2020-10-09T09:09

россия

траст

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости</strong>. Главного исполнительного директора банка непрофильных активов "<a href="http://ria.ru/organization_TRAST/" target="_blank" data-auto="true">Траст</a>" Михаила Хабарова задержали после допроса в Следственном комитете по делу о хищении, сообщил РИА Новости адвоката топ-менеджера Владимир Слащев.Ранее стало известно, что бывший деловой партнер Хабарова Александр Богатиков обвинил его в хищении 900 миллионов рублей. После этого у исполнительного директора прошли обыски. Адвокат назвал обвинение со стороны Богатикова "абсолютно голословным", "не подтвержденным ни одним документом, кроме фантазий самого заявителя". В пресс-службе банка рассказали агентству, что руководство считает происходящее "вопиющей ситуацией" и выражает поддержку Хабарову и его семье. Хабарова назначили на должность главного исполнительного директора в мае 2019 года.

https://realty.ria.ru/20201008/sud-1578855726.html

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, траст , происшествия