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Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
Главного исполнительного директора банка непрофильных активов "Траст" Михаила Хабарова задержали после допроса в Следственном комитете по делу о хищении,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T00:14
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россия
траст
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости</strong>. Главного исполнительного директора банка непрофильных активов "<a href="http://ria.ru/organization_TRAST/" target="_blank" data-auto="true">Траст</a>" Михаила Хабарова задержали после допроса в Следственном комитете по делу о хищении, сообщил РИА Новости адвоката топ-менеджера Владимир Слащев.Ранее стало известно, что бывший деловой партнер Хабарова Александр Богатиков обвинил его в хищении 900 миллионов рублей. После этого у исполнительного директора прошли обыски. Адвокат назвал обвинение со стороны Богатикова "абсолютно голословным", "не подтвержденным ни одним документом, кроме фантазий самого заявителя". В пресс-службе банка рассказали агентству, что руководство считает происходящее "вопиющей ситуацией" и выражает поддержку Хабарову и его семье. Хабарова назначили на должность главного исполнительного директора в мае 2019 года.
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россия, траст , происшествия

Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров

00:14 09.10.2020 (обновлено: 09:09 09.10.2020)
 
© РИА НовостиОфис банка "Траст" в Москве
Офис банка Траст в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Главного исполнительного директора банка непрофильных активов "Траст" Михаила Хабарова задержали после допроса в Следственном комитете по делу о хищении, сообщил РИА Новости адвоката топ-менеджера Владимир Слащев.
Ранее стало известно, что бывший деловой партнер Хабарова Александр Богатиков обвинил его в хищении 900 миллионов рублей. После этого у исполнительного директора прошли обыски.
Адвокат назвал обвинение со стороны Богатикова "абсолютно голословным", "не подтвержденным ни одним документом, кроме фантазий самого заявителя".
В пресс-службе банка рассказали агентству, что руководство считает происходящее "вопиющей ситуацией" и выражает поддержку Хабарову и его семье.
Хабарова назначили на должность главного исполнительного директора в мае 2019 года.
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