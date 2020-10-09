https://ria.ru/20201009/trast-1578938859.html
Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
Главного исполнительного директора банка непрофильных активов "Траст" Михаила Хабарова задержали после допроса в Следственном комитете по делу о хищении,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T00:14
2020-10-09T00:14
2020-10-09T09:09
россия
траст
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости</strong>. Главного исполнительного директора банка непрофильных активов "<a href="http://ria.ru/organization_TRAST/" target="_blank" data-auto="true">Траст</a>" Михаила Хабарова задержали после допроса в Следственном комитете по делу о хищении, сообщил РИА Новости адвоката топ-менеджера Владимир Слащев.Ранее стало известно, что бывший деловой партнер Хабарова Александр Богатиков обвинил его в хищении 900 миллионов рублей. После этого у исполнительного директора прошли обыски. Адвокат назвал обвинение со стороны Богатикова "абсолютно голословным", "не подтвержденным ни одним документом, кроме фантазий самого заявителя". В пресс-службе банка рассказали агентству, что руководство считает происходящее "вопиющей ситуацией" и выражает поддержку Хабарову и его семье. Хабарова назначили на должность главного исполнительного директора в мае 2019 года.
https://realty.ria.ru/20201008/sud-1578855726.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, траст , происшествия
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости
. Главного исполнительного директора банка непрофильных активов "Траст
" Михаила Хабарова задержали после допроса в Следственном комитете по делу о хищении, сообщил РИА Новости адвоката топ-менеджера Владимир Слащев.
Ранее стало известно, что бывший деловой партнер Хабарова Александр Богатиков обвинил его в хищении 900 миллионов рублей. После этого у исполнительного директора прошли обыски.
Адвокат назвал обвинение со стороны Богатикова "абсолютно голословным", "не подтвержденным ни одним документом, кроме фантазий самого заявителя".
В пресс-службе банка рассказали агентству, что руководство считает происходящее "вопиющей ситуацией" и выражает поддержку Хабарову и его семье.
Хабарова назначили на должность главного исполнительного директора в мае 2019 года.