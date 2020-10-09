https://ria.ru/20201009/transport-1579107525.html

Власти Москвы рассказали, кому не заблокируют транспортные карты

Сотрудникам на удаленке, которые не входят в группу риска, транспортные карты блокировать не будут, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T19:56

2020-10-09T19:56

2020-10-09T20:16

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коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудникам на удаленке, которые не входят в группу риска, транспортные карты блокировать не будут, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> подписал указ, согласно которому льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен с 9 октября до окончания каникул, у пенсионеров и у людей с хроническими заболеваниями - до 28 октября."В соответствии с указом мэра Москвы №97-УМ, с 9 октября временно приостановлена возможность бесплатного и льготного проезда для школьников, граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Если человек не относится к этим категориям, он по-прежнему сможет проехать в транспорте по карте москвича", - говорится в сообщении.Ранее Собянин заявил, что в связи с ростом числа заболевших <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, - на удаленную работу.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201009/blagoustroystvo-1579104140.html

https://ria.ru/20201009/sotskarty-1579090794.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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