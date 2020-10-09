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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/transport-1579107525.html
Власти Москвы рассказали, кому не заблокируют транспортные карты
Сотрудникам на удаленке, которые не входят в группу риска, транспортные карты блокировать не будут, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T19:56
2020-10-09T20:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудникам на удаленке, которые не входят в группу риска, транспортные карты блокировать не будут, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> подписал указ, согласно которому льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен с 9 октября до окончания каникул, у пенсионеров и у людей с хроническими заболеваниями - до 28 октября."В соответствии с указом мэра Москвы №97-УМ, с 9 октября временно приостановлена возможность бесплатного и льготного проезда для школьников, граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Если человек не относится к этим категориям, он по-прежнему сможет проехать в транспорте по карте москвича", - говорится в сообщении.Ранее Собянин заявил, что в связи с ростом числа заболевших <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, - на удаленную работу.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201009/blagoustroystvo-1579104140.html
https://ria.ru/20201009/sotskarty-1579090794.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

Власти Москвы рассказали, кому не заблокируют транспортные карты

19:56 09.10.2020 (обновлено: 20:16 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир с картой "Тройка" проходит через турникет на станции метро
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет на станции метро - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сотрудникам на удаленке, которые не входят в группу риска, транспортные карты блокировать не будут, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен с 9 октября до окончания каникул, у пенсионеров и у людей с хроническими заболеваниями - до 28 октября.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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"В соответствии с указом мэра Москвы №97-УМ, с 9 октября временно приостановлена возможность бесплатного и льготного проезда для школьников, граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Если человек не относится к этим категориям, он по-прежнему сможет проехать в транспорте по карте москвича", - говорится в сообщении.
Ранее Собянин заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, - на удаленную работу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Социальная карта москвича - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Власти Москвы рассказали, как разблокировать соцкарту
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
 
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