https://ria.ru/20201009/transport-1578944386.html

Названы способы уберечься от коронавируса в общественном транспорте

Как сделать передвижение на общественном транспорте в условиях пандемии более безопасным, напомнил в интервью радио Sputnik академик РАН, заведующий отделом НИИ РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T04:14

2020-10-09T04:14

2020-10-09T09:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вадим покровский

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. </strong>Как сделать передвижение на общественном транспорте в условиях пандемии более безопасным, напомнил в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201009/kovid-1578836316.html" target="_blank">радио Sputnik</a> академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, заведующий отделом НИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Pokrovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Вадим Покровский</a>.<a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">Заболеваемость коронавирусом</a> в России приближается к весенним рекордам. Какие правила стоит соблюдать в общественном транспорте, чтобы избежать заражения, рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, главное остается неизменным – масочный режим.Открытое окно, когда продувает салон – положительный момент, отметил академик."Лучше открывать окно в вагоне или салоне автобуса. Проветривание – один из способов, который снижает вероятность заражения. Хуже, когда окна закрыты, воздух спертый. Тут, конечно, более выгодная позиция у вируса. С другой стороны, можно и простудиться, все должно быть в разумных пределах", – рассказал радио Sputnik Вадим Покровский.По возможности стоит соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте."Чем дальше находишься от других людей, тем меньше риск заражения. Но в часы пик такой режим соблюдать невозможно. Все же главное – это маски", – уверен Вадим Покровский.Еще лучше ходить пешком – это во всех отношениях не только не вредно, но и полезно, добавил заведующий отделом НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Адам Ваксель Судя по решению властей, лучший способ избежать заражения в транспорте - заплатить за проезд. С социальной картой риск заразиться очень велик, а заплатил - и езжай себе безопасно. 23

Пыонэр Иванов Ходи пешком за городом ночью 100% гарантия от заражения в транспорте, а с открытым окном осенью, привет простуда. 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вадим покровский, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество