https://ria.ru/20201009/transport-1578944386.html
Названы способы уберечься от коронавируса в общественном транспорте
Как сделать передвижение на общественном транспорте в условиях пандемии более безопасным, напомнил в интервью радио Sputnik академик РАН, заведующий отделом НИИ РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T04:14
2020-10-09T04:14
2020-10-09T09:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вадим покровский
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. </strong>Как сделать передвижение на общественном транспорте в условиях пандемии более безопасным, напомнил в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201009/kovid-1578836316.html" target="_blank">радио Sputnik</a> академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, заведующий отделом НИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Pokrovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Вадим Покровский</a>.<a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">Заболеваемость коронавирусом</a> в России приближается к весенним рекордам. Какие правила стоит соблюдать в общественном транспорте, чтобы избежать заражения, рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, главное остается неизменным – масочный режим.Открытое окно, когда продувает салон – положительный момент, отметил академик."Лучше открывать окно в вагоне или салоне автобуса. Проветривание – один из способов, который снижает вероятность заражения. Хуже, когда окна закрыты, воздух спертый. Тут, конечно, более выгодная позиция у вируса. С другой стороны, можно и простудиться, все должно быть в разумных пределах", – рассказал радио Sputnik Вадим Покровский.По возможности стоит соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте."Чем дальше находишься от других людей, тем меньше риск заражения. Но в часы пик такой режим соблюдать невозможно. Все же главное – это маски", – уверен Вадим Покровский.Еще лучше ходить пешком – это во всех отношениях не только не вредно, но и полезно, добавил заведующий отделом НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Адам Ваксель
Судя по решению властей, лучший способ избежать заражения в транспорте - заплатить за проезд. С социальной картой риск заразиться очень велик, а заплатил - и езжай себе безопасно.
23
Пыонэр Иванов
Ходи пешком за городом ночью 100% гарантия от заражения в транспорте, а с открытым окном осенью, привет простуда.
17
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вадим покровский, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
Как сделать передвижение на общественном транспорте в условиях пандемии более безопасным, напомнил в интервью радио Sputnik
академик РАН
, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский
.
Заболеваемость коронавирусом
в России приближается к весенним рекордам. Какие правила стоит соблюдать в общественном транспорте, чтобы избежать заражения, рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, главное остается неизменным – масочный режим.
"Главное – надевать маску, причем не когда вы подходите к кассе, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро. Или на остановке автобуса, потому что там тоже скапливается большое количество людей, часто без масок. Обязательно находиться в маске все время пребывания в транспорте. Желательно надевать и перчатки, если вы вдруг забыли их – как можно меньше касаться предметов и не касаться потом лица, тела, и при первой же возможности вымыть руки", – сказал Вадим Покровский.
Открытое окно, когда продувает салон – положительный момент, отметил академик.
"Лучше открывать окно в вагоне или салоне автобуса. Проветривание – один из способов, который снижает вероятность заражения. Хуже, когда окна закрыты, воздух спертый. Тут, конечно, более выгодная позиция у вируса. С другой стороны, можно и простудиться, все должно быть в разумных пределах", – рассказал радио Sputnik Вадим Покровский.
По возможности стоит соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте.
"Чем дальше находишься от других людей, тем меньше риск заражения. Но в часы пик такой режим соблюдать невозможно. Все же главное – это маски", – уверен Вадим Покровский.
Еще лучше ходить пешком – это во всех отношениях не только не вредно, но и полезно, добавил заведующий отделом НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.