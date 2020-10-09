https://ria.ru/20201009/tramp-1578953664.html

Эксперт назвал возможные причины отказа Трампа от дебатов с Байденом

Отказ президента США Дональда Трампа участвовать в виртуальных дебатах с кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом 15 октября может быть и... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T09:07

2020-10-09T09:07

2020-10-09T09:07

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости.</strong> Отказ президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> участвовать в виртуальных дебатах с кандидатом в президенты от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a> 15 октября может быть и стратегическим ходом, и желанием скрыть состояние здоровья Трампа, считает доцент политологии Университета Западного Миссури Мелинда Ковач.Накануне комиссия по проведению президентских дебатов сообщила, что намеченные на 15 октября вторые предвыборные дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате. Трамп отказался от такого формата, его штаб предложил сдвинуть вторые и третьи дебаты на неделю. Демократы же отказались менять график, заявив, что дебаты 22 октября тогда будут последними."Больше всего (от отмены) выиграет штаб Трампа, если на самом деле президент Трамп более серьезно болен из-за COVID, чем мы можем понять из той малой информации, которая у нас есть, потому что это будет способ скрыть серьезность его болезни, если она действительно серьезна. Поскольку пока президент Трамп больше сам сообщал о своем здоровье, нежели его врачи, мы не можем действительно знать, какова ситуация", - сказала она РИА Новости.С другой стороны, эксперт не исключила, что отказом от дебатов Трамп хотел лишить своего оппонента возможности укрепить позиции, которые тот отвоевал на первом раунде, после которого все опросы показали лидерство Байдена в дискуссии."Это возможный стратегический ход. Но он тоже может иметь обратный эффект: штаб Байдена обязательно будет подкалывать президента Трампа за нежелание дебатировать. Они обставят это как то, что Трамп не хочет давать Байдену победу во вторых дебатах", - сказала Ковач.По ее мнению, Байден может даже укрепить позиции в опросах без вторых дебатов, если им удастся разыграть эту карту.Еще одной причиной отказа Трампа от виртуальных дебатов эксперт считает ограничения, которые он накладывает."Президент Трамп и его сторонники расценили первые дебаты как успех президента, потому что ему удалось доминировать на сцене. Виртуальный формат этого не позволяет", - считает она.Кроме того, сам Трамп заявил ранее, что дебаты в таком случае не будут дебатами, так как пользователи интернета смогут отключить звук у него, напомнила собеседница агентства."Его критикам, разумеется, очень нравится кнопка отключения звука как способ контролировать склонность президента перебивать и говорить, когда не его очередь", - добавила Ковач.При этом она не исключила, что дебаты 15 октября еще могут состояться."Не исключено, что президент Трамп поменяет мнение в последний момент и согласится на дебаты 15 октября. Это может быть текущей стратегий, чтобы заставить Байдена оставить подготовку к дебатам, а потом получить преимущество, если он окажется не так подготовлен, когда узнает в последний момент, что дебаты в силе", - пояснила она.А пока штабы Трампа и Байдена будут критиковать друг друга и возлагать один на другой ответственность за срыв дебатов, пытаясь извлечь выгоду из ситуации, считает Ковач."Я полагаю, что штаб Трампа будет утверждать, что Байден слаб и не может выступать в напористом стиле, которым известен Трамп. Полагаю, что штаб Байдена будет говорить, что Трамп отказывается от онлайн-дебатов, потому что у него тогда не будет возможности оскорблять и перебивать, как он делал на сцене во время первых дебатов", - сказала эксперт.

https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html

https://ria.ru/20200930/debaty-1577976285.html

https://ria.ru/20201008/vybory-1578757176.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире