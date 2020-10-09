https://ria.ru/20201009/tramp-1578945840.html

Трамп раскритиковал губернатора, которую хотели похитить экстремисты

Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернатора Мичигана Гретчен Уитмер, которую хотели похитить экстремисты, но заявил, что как президент будет защищать... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T06:25

2020-10-09T06:25

2020-10-09T06:25

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577975756_0:31:3072:1759_1400x0_80_0_0_56f4d20736d783b267069ea0e8480629.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> раскритиковал губернатора <a href="http://ria.ru/location_StateofMichigan/" target="_blank" data-auto="true">Мичигана</a> Гретчен Уитмер, которую хотели похитить экстремисты, но заявил, что как президент будет защищать и Уитмер.Власти США предъявили обвинения 13 мужчинам, которые подозреваются в заговоре с целью похищения губернатора."Губернатор Мичигана Уитмер ужасно справляется со своей работой. Она закрыла штат для всех, не считая катания на лодке своего мужа", - заявил Трамп в <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump" target="_blank">Twitter</a>."Я не терплю никакого экстремистского насилия. Как ваш президент я всегда буду защищать всех американцев, даже тех, кто мне противостоит или нападает на меня!" - заключил Трамп.Согласно обвинительному заключению, <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> выяснило, что в июле группа экстремистов обсуждала нападение на здание полиции штата Мичиган, а в другом разговоре после встречи один из обвиняемых предложил обстрелять загородный дом губернатора. В ходе встречи 27 июля они обсуждали "наилучшую возможность для похищения губернатора Уитмер", которая наступит в момент, когда она приедет в свой загородный дом или официальную летнюю резиденцию губернатора, или же когда она будет уезжать оттуда. После этого, по данным одного из источников ФБР, группа планировала перевезти ее в подготовленное место для "суда".Сообщается, что пятеро обвиняемых являются жителями Мичигана, еще один - жителем штата <a href="http://ria.ru/location_StateofDelaware/" target="_blank" data-auto="true">Делавэр</a>.

https://ria.ru/20200627/1573545912.html

https://ria.ru/20190805/1557163894.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире