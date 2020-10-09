Трамп раскритиковал губернатора, которую хотели похитить экстремисты
© AP Photo / Patrick SemanskyДебаты Трампа и Байдена в США
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернатора Мичигана Гретчен Уитмер, которую хотели похитить экстремисты, но заявил, что как президент будет защищать и Уитмер.
Власти США предъявили обвинения 13 мужчинам, которые подозреваются в заговоре с целью похищения губернатора.
"Губернатор Мичигана Уитмер ужасно справляется со своей работой. Она закрыла штат для всех, не считая катания на лодке своего мужа", - заявил Трамп в Twitter.
"Мое министерство юстиции и федеральные правоохранительные органы объявили сегодня, что предотвратили опасный заговор против губернатора Мичигана. Вместо того, чтобы сказать спасибо, она назвала меня сторонником "превосходства белой расы", в то время как Байден и демократы отказываются осуждать антифа, анархистов, грабителей и толпу, которая жжет города под управлением демократов", - добавил Трамп.
"Я не терплю никакого экстремистского насилия. Как ваш президент я всегда буду защищать всех американцев, даже тех, кто мне противостоит или нападает на меня!" - заключил Трамп.
Согласно обвинительному заключению, ФБР выяснило, что в июле группа экстремистов обсуждала нападение на здание полиции штата Мичиган, а в другом разговоре после встречи один из обвиняемых предложил обстрелять загородный дом губернатора. В ходе встречи 27 июля они обсуждали "наилучшую возможность для похищения губернатора Уитмер", которая наступит в момент, когда она приедет в свой загородный дом или официальную летнюю резиденцию губернатора, или же когда она будет уезжать оттуда. После этого, по данным одного из источников ФБР, группа планировала перевезти ее в подготовленное место для "суда".
Сообщается, что пятеро обвиняемых являются жителями Мичигана, еще один - жителем штата Делавэр.
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