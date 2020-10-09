Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201009/tramp-1578945840.html
Трамп раскритиковал губернатора, которую хотели похитить экстремисты
Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернатора Мичигана Гретчен Уитмер, которую хотели похитить экстремисты, но заявил, что как президент будет защищать... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T06:25
2020-10-09T06:25
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577975756_0:31:3072:1759_1400x0_80_0_0_56f4d20736d783b267069ea0e8480629.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> раскритиковал губернатора <a href="http://ria.ru/location_StateofMichigan/" target="_blank" data-auto="true">Мичигана</a> Гретчен Уитмер, которую хотели похитить экстремисты, но заявил, что как президент будет защищать и Уитмер.Власти США предъявили обвинения 13 мужчинам, которые подозреваются в заговоре с целью похищения губернатора."Губернатор Мичигана Уитмер ужасно справляется со своей работой. Она закрыла штат для всех, не считая катания на лодке своего мужа", - заявил Трамп в <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump" target="_blank">Twitter</a>."Я не терплю никакого экстремистского насилия. Как ваш президент я всегда буду защищать всех американцев, даже тех, кто мне противостоит или нападает на меня!" - заключил Трамп.Согласно обвинительному заключению, <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> выяснило, что в июле группа экстремистов обсуждала нападение на здание полиции штата Мичиган, а в другом разговоре после встречи один из обвиняемых предложил обстрелять загородный дом губернатора. В ходе встречи 27 июля они обсуждали "наилучшую возможность для похищения губернатора Уитмер", которая наступит в момент, когда она приедет в свой загородный дом или официальную летнюю резиденцию губернатора, или же когда она будет уезжать оттуда. После этого, по данным одного из источников ФБР, группа планировала перевезти ее в подготовленное место для "суда".Сообщается, что пятеро обвиняемых являются жителями Мичигана, еще один - жителем штата <a href="http://ria.ru/location_StateofDelaware/" target="_blank" data-auto="true">Делавэр</a>.
https://ria.ru/20200627/1573545912.html
https://ria.ru/20190805/1557163894.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577975756_127:0:2858:2048_1400x0_80_0_0_e5e3764b4bf3bbacfa11cd1f6ec69bfb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, в мире

Трамп раскритиковал губернатора, которую хотели похитить экстремисты

06:25 09.10.2020
 
© AP Photo / Patrick SemanskyДебаты Трампа и Байдена в США
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернатора Мичигана Гретчен Уитмер, которую хотели похитить экстремисты, но заявил, что как президент будет защищать и Уитмер.
Власти США предъявили обвинения 13 мужчинам, которые подозреваются в заговоре с целью похищения губернатора.
"Губернатор Мичигана Уитмер ужасно справляется со своей работой. Она закрыла штат для всех, не считая катания на лодке своего мужа", - заявил Трамп в Twitter.
"Мое министерство юстиции и федеральные правоохранительные органы объявили сегодня, что предотвратили опасный заговор против губернатора Мичигана. Вместо того, чтобы сказать спасибо, она назвала меня сторонником "превосходства белой расы", в то время как Байден и демократы отказываются осуждать антифа, анархистов, грабителей и толпу, которая жжет города под управлением демократов", - добавил Трамп.
Генеральный прокурор США Уильям Барр - РИА Новости, 1920, 27.06.2020
27 июня, 06:03
СМИ: в США будут бороться с "антиправительственными экстремистами"
"Я не терплю никакого экстремистского насилия. Как ваш президент я всегда буду защищать всех американцев, даже тех, кто мне противостоит или нападает на меня!" - заключил Трамп.
Согласно обвинительному заключению, ФБР выяснило, что в июле группа экстремистов обсуждала нападение на здание полиции штата Мичиган, а в другом разговоре после встречи один из обвиняемых предложил обстрелять загородный дом губернатора. В ходе встречи 27 июля они обсуждали "наилучшую возможность для похищения губернатора Уитмер", которая наступит в момент, когда она приедет в свой загородный дом или официальную летнюю резиденцию губернатора, или же когда она будет уезжать оттуда. После этого, по данным одного из источников ФБР, группа планировала перевезти ее в подготовленное место для "суда".
Сообщается, что пятеро обвиняемых являются жителями Мичигана, еще один - жителем штата Делавэр.
Стрельба в Эль-Пасо, Техас - РИА Новости, 1920, 05.08.2019
5 августа 2019, 08:22
ФБР обеспокоено, что экстремисты могут совершить другие нападения в США
 
Обсудить0
Дональд ТрампСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Выставка эмалей Фаберже и Рюкерта открылась в Музеях Московского Кремля
10:12Кузнецова рассказала о младенце, которого полгода прятали в шкафу
10:09В МИД сообщили подробности консультаций Баку и Еревана
10:01В Армении заявили о новом ракетном обстреле Степанакерта
10:00Пятидесятники и католики призвали обсудить законопроект о семье и опеке
09:57В рекомендациях по снижению бедности учтут опыт Новгородской области
09:57Глава МИД Армении приедет в Москву для участия в консультациях
09:52Армения и Азербайджан подтвердили участие в консультациях в Москве
09:52На окраине Степанакерта раздались несколько взрывов
09:52Азербайджан заявил, что Армения обстреливает три района в Карабахе
09:51В программах модернизации здравоохранения учтут вопросы транспорта
09:48Сбербанк смоделировал пики заболеваемости COVID-19 в России
09:46Обитателей моря выбрасывает на берег не только у Камчатки, заявил ученый
09:40Бронированные роботы приступили к тушению пожаров на складах под Рязанью
09:35Эксперт оценила необходимость повторной самоизоляции из-за коронавируса
09:33Фотография 1900 года испугала пользователей Сети
09:33Старших детей прятавшей младенца в шкафу женщины передадут родственникам
09:26ЦБ отозвал лицензии у двух банков
09:21Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах
09:14В Минобороны Армении рассказали о ситуации в Карабахе
Лента новостейМолния