https://ria.ru/20201009/tramp-1578941825.html

Врач рассказал о состоянии Трампа

Президент США Дональд Трамп может вернуться к публичным мероприятиям в субботу 10 октября после заболевания коронавирусом, заявил лечащий врач Трампа Шон Конли. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T02:00

2020-10-09T02:00

2020-10-09T02:19

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> может вернуться к публичным мероприятиям в субботу 10 октября после заболевания <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, заявил лечащий врач Трампа Шон Конли.Кроме того, Конли заявил, что у Трампа нет никаких признаков прогрессирующего заболевания. "Он исключительно хорошо реагирует на лечение, без каких-либо данных о негативных терапевтических последствиях по результатам осмотра", - заключил Конли.Он также распространил жизненные показатели Трампа: пульс 69 ударов в минуту, давление 127 на 81, частота дыхания 15-17 вдохов в минуту, сатурация крови кислородом 96-98%. Все эти показатели в норме.Трамп провел три дня в больнице и выписался в понедельник.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире