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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/tramp-1578941825.html
Врач рассказал о состоянии Трампа
Президент США Дональд Трамп может вернуться к публичным мероприятиям в субботу 10 октября после заболевания коронавирусом, заявил лечащий врач Трампа Шон Конли. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T02:00
2020-10-09T02:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> может вернуться к публичным мероприятиям в субботу 10 октября после заболевания <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, заявил лечащий врач Трампа Шон Конли.Кроме того, Конли заявил, что у Трампа нет никаких признаков прогрессирующего заболевания. "Он исключительно хорошо реагирует на лечение, без каких-либо данных о негативных терапевтических последствиях по результатам осмотра", - заключил Конли.Он также распространил жизненные показатели Трампа: пульс 69 ударов в минуту, давление 127 на 81, частота дыхания 15-17 вдохов в минуту, сатурация крови кислородом 96-98%. Все эти показатели в норме.Трамп провел три дня в больнице и выписался в понедельник.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Врач рассказал о состоянии Трампа

02:00 09.10.2020 (обновлено: 02:19 09.10.2020)
 
© REUTERS / Erin ScottПрезидент США Дональд Трамп снимает защитную маску на балконе Белого дома после возвращения из национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида
Президент США Дональд Трамп снимает защитную маску на балконе Белого дома после возвращения из национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© REUTERS / Erin Scott
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может вернуться к публичным мероприятиям в субботу 10 октября после заболевания коронавирусом, заявил лечащий врач Трампа Шон Конли.
"Суббота будет десятым днем со времени диагноза в (прошлый) четверг... Я полностью уверен в безопасном возвращении президента к публичному общению в указанное время", - говорится в меморандуме Конли, который распространил Белый дом.
Кроме того, Конли заявил, что у Трампа нет никаких признаков прогрессирующего заболевания. "Он исключительно хорошо реагирует на лечение, без каких-либо данных о негативных терапевтических последствиях по результатам осмотра", - заключил Конли.
Он также распространил жизненные показатели Трампа: пульс 69 ударов в минуту, давление 127 на 81, частота дыхания 15-17 вдохов в минуту, сатурация крови кислородом 96-98%. Все эти показатели в норме.
Трамп провел три дня в больнице и выписался в понедельник.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
 
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