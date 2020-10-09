Врач рассказал о состоянии Трампа
02:00 09.10.2020 (обновлено: 02:19 09.10.2020)
© REUTERS / Erin ScottПрезидент США Дональд Трамп снимает защитную маску на балконе Белого дома после возвращения из национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может вернуться к публичным мероприятиям в субботу 10 октября после заболевания коронавирусом, заявил лечащий врач Трампа Шон Конли.
"Суббота будет десятым днем со времени диагноза в (прошлый) четверг... Я полностью уверен в безопасном возвращении президента к публичному общению в указанное время", - говорится в меморандуме Конли, который распространил Белый дом.
Кроме того, Конли заявил, что у Трампа нет никаких признаков прогрессирующего заболевания. "Он исключительно хорошо реагирует на лечение, без каких-либо данных о негативных терапевтических последствиях по результатам осмотра", - заключил Конли.
Он также распространил жизненные показатели Трампа: пульс 69 ударов в минуту, давление 127 на 81, частота дыхания 15-17 вдохов в минуту, сатурация крови кислородом 96-98%. Все эти показатели в норме.
Трамп провел три дня в больнице и выписался в понедельник.
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