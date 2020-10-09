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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201009/tora-1579077790.html
Раввин призвал иудеев оставаться дома в праздник Торы
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода призвал иудеев праздновать Симхат Тора дома, отметив, что при этом не надо "отменять... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:31
2020-10-09T17:31
религия и мировоззрение
религия
евреи
новости - религия и мировоззрение
александр бородай
федерация еврейских общин россии
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода призвал иудеев праздновать Симхат Тора дома, отметив, что при этом не надо "отменять веселье и не радоваться".Иудеи в субботу отмечают праздник Симхат Тора, или "Радость Торы", который посвящен этой книге. Праздник наступает вскоре после еврейского нового года. По традиции Тору прочитывают в синагогах полностью в течение года, а в Симхат Тора ее начинают читать сначала. В этот день иудеи устраивают Акафот — торжественное шествие по синагоге со свитками Торы, которое сопровождается песнями и танцами."В этом году большинство из нас не смогут танцевать с Торой. Мы должны оставаться дома, но это не значит, что надо отменять веселье и не радоваться. То, что мы оберегаем нашу жизнь и наше здоровье – это тоже заповедь, о которой мы узнаем из Пятикнижия", - сказал Борода в обращении по случаю праздника, распространенном его пресс-службой.Он отметил, что даже в самые тяжелые, темные времена евреи находили в себе моральные силы веселиться в праздник Симхат Тора."Пусть в будущем году мы сможем преумножить наши еврейские знания, сильнее приобщиться к изучению Святых текстов. Пусть Всевышний подарит каждому возможность поверить в свои силы и реализовать свой потенциал и ниспошлет множество благословений во всех благих путях! Крепкого здоровья, сил и благополучия", - подытожил раввин.
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религия, евреи, новости - религия и мировоззрение, александр бородай, федерация еврейских общин россии, общество

Раввин призвал иудеев оставаться дома в праздник Торы

17:31 09.10.2020
 
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода призвал иудеев праздновать Симхат Тора дома, отметив, что при этом не надо "отменять веселье и не радоваться".
Иудеи в субботу отмечают праздник Симхат Тора, или "Радость Торы", который посвящен этой книге. Праздник наступает вскоре после еврейского нового года. По традиции Тору прочитывают в синагогах полностью в течение года, а в Симхат Тора ее начинают читать сначала. В этот день иудеи устраивают Акафот — торжественное шествие по синагоге со свитками Торы, которое сопровождается песнями и танцами.
Празднование Еврейского Нового года (Рош Ха-Шана) Российским еврейским конгрессом - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 10:37Религия и мировоззрение
Иудеи празднуют Рош а Шана или Новый год
"В этом году большинство из нас не смогут танцевать с Торой. Мы должны оставаться дома, но это не значит, что надо отменять веселье и не радоваться. То, что мы оберегаем нашу жизнь и наше здоровье – это тоже заповедь, о которой мы узнаем из Пятикнижия", - сказал Борода в обращении по случаю праздника, распространенном его пресс-службой.
Он отметил, что даже в самые тяжелые, темные времена евреи находили в себе моральные силы веселиться в праздник Симхат Тора.
"Пусть в будущем году мы сможем преумножить наши еврейские знания, сильнее приобщиться к изучению Святых текстов. Пусть Всевышний подарит каждому возможность поверить в свои силы и реализовать свой потенциал и ниспошлет множество благословений во всех благих путях! Крепкого здоровья, сил и благополучия", - подытожил раввин.
 
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Религия и мировоззрениеРелигияевреиНовости - Религия и мировоззрениеАлександр БородайФедерация еврейских общин РоссииОбщество
 
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