https://ria.ru/20201009/tora-1579077790.html

Раввин призвал иудеев оставаться дома в праздник Торы

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода призвал иудеев праздновать Симхат Тора дома, отметив, что при этом не надо "отменять... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T17:31

2020-10-09T17:31

2020-10-09T17:31

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода призвал иудеев праздновать Симхат Тора дома, отметив, что при этом не надо "отменять веселье и не радоваться".Иудеи в субботу отмечают праздник Симхат Тора, или "Радость Торы", который посвящен этой книге. Праздник наступает вскоре после еврейского нового года. По традиции Тору прочитывают в синагогах полностью в течение года, а в Симхат Тора ее начинают читать сначала. В этот день иудеи устраивают Акафот — торжественное шествие по синагоге со свитками Торы, которое сопровождается песнями и танцами."В этом году большинство из нас не смогут танцевать с Торой. Мы должны оставаться дома, но это не значит, что надо отменять веселье и не радоваться. То, что мы оберегаем нашу жизнь и наше здоровье – это тоже заповедь, о которой мы узнаем из Пятикнижия", - сказал Борода в обращении по случаю праздника, распространенном его пресс-службой.Он отметил, что даже в самые тяжелые, темные времена евреи находили в себе моральные силы веселиться в праздник Симхат Тора."Пусть в будущем году мы сможем преумножить наши еврейские знания, сильнее приобщиться к изучению Святых текстов. Пусть Всевышний подарит каждому возможность поверить в свои силы и реализовать свой потенциал и ниспошлет множество благословений во всех благих путях! Крепкого здоровья, сил и благополучия", - подытожил раввин.

https://ria.ru/20200918/rosh-a-shana-1577426998.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, евреи, новости - религия и мировоззрение, александр бородай, федерация еврейских общин россии, общество