https://ria.ru/20201009/timati-1578981460.html

Егор Крид высмеял участие Тимати в "Холостяке"

Музыкант Егор Крид высмеял в инстаграме новость о том, что певец и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) станет главным героем в новом сезоне романтического... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T12:16

2020-10-09T12:16

2020-10-09T12:16

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

новости культуры

знаменитости

егор крид

звезды

тимати (тимур юнусов)

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. </strong>Музыкант Егор Крид высмеял в инстаграме новость о том, что певец и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) станет главным героем в новом сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк". Исполнитель хитов "Самая самая" и "Сердцеедка" просто дал понять, что Тимати полностью повторил его историю. В 2018-м году Егор Крид был главным героем шестого сезона "Холостяка". В марте 2019-го году стало известно, что он покидает лейбл Black Star, решив самостоятельно заняться карьерой. В том же году Крид <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pHJZhBLCbu0" target="_blank">презентовал</a> трек "Грустная песня", созданный с рэперами Thrill Pill и Алишера Моргенштерна, более известного, как просто Моргенштерн. Практически тоже самое происходит сейчас и в жизни Юнусова, только в другом хронологическом порядке. В июле этого года продюсер <a href="https://ria.ru/20200727/1574975362.html" target="_blank">объявил</a> об уходе из Black Star, а уже в середине сентября представил скандальный трек "El Problema" и клип на него, записанный с Моргенштерном.Но пользователей его угрозы только рассмешили: "Ты в последнее время только и делаешь, что в Сети со всеми отношения выясняешь. Разочарование года", – написала darya.georgievna; "Боюсь спросить, а ты готов сам к нему? Раз ты уже копируешь и делаешь все возможное, чтобы тебя вновь заметили", – считает u.nastya16; "Тут Егор по фактам написал, а ты сразу как в детском саду "скандал", смешно с тебя, вроде, взрослый человек", – присоединилась к обсуждению alexxaandrovnaaa.

https://ria.ru/20201008/reaktsiya-1578859977.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), новости культуры, знаменитости, егор крид, звезды, тимати (тимур юнусов)