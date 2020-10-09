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Шоубиз
https://ria.ru/20201009/timati-1578981460.html
Егор Крид высмеял участие Тимати в "Холостяке"
Музыкант Егор Крид высмеял в инстаграме новость о том, что певец и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) станет главным героем в новом сезоне романтического... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T12:16
2020-10-09T12:16
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
новости культуры
знаменитости
егор крид
звезды
тимати (тимур юнусов)
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. </strong>Музыкант Егор Крид высмеял в инстаграме новость о том, что певец и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) станет главным героем в новом сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк". Исполнитель хитов "Самая самая" и "Сердцеедка" просто дал понять, что Тимати полностью повторил его историю. В 2018-м году Егор Крид был главным героем шестого сезона "Холостяка". В марте 2019-го году стало известно, что он покидает лейбл Black Star, решив самостоятельно заняться карьерой. В том же году Крид <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pHJZhBLCbu0" target="_blank">презентовал</a> трек "Грустная песня", созданный с рэперами Thrill Pill и Алишера Моргенштерна, более известного, как просто Моргенштерн. Практически тоже самое происходит сейчас и в жизни Юнусова, только в другом хронологическом порядке. В июле этого года продюсер <a href="https://ria.ru/20200727/1574975362.html" target="_blank">объявил</a> об уходе из Black Star, а уже в середине сентября представил скандальный трек "El Problema" и клип на него, записанный с Моргенштерном.Но пользователей его угрозы только рассмешили: "Ты в последнее время только и делаешь, что в Сети со всеми отношения выясняешь. Разочарование года", – написала darya.georgievna; "Боюсь спросить, а ты готов сам к нему? Раз ты уже копируешь и делаешь все возможное, чтобы тебя вновь заметили", – считает u.nastya16; "Тут Егор по фактам написал, а ты сразу как в детском саду "скандал", смешно с тебя, вроде, взрослый человек", – присоединилась к обсуждению alexxaandrovnaaa.
https://ria.ru/20201008/reaktsiya-1578859977.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), новости культуры, знаменитости, егор крид, звезды, тимати (тимур юнусов)

Егор Крид высмеял участие Тимати в "Холостяке"

12:16 09.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Егор Крид
Певец Егор Крид - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Музыкант Егор Крид высмеял в инстаграме новость о том, что певец и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) станет главным героем в новом сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк".

"Найс copy-paste ("копировать, вставить", – Прим. ред.). Ушел из Блек Стар, записал фит с Моргенштерном и пошел на шоу "Холостяк". Что дальше Тимати? P.S. Хоть имя не забрал", – написал Крид.

Исполнитель хитов "Самая самая" и "Сердцеедка" просто дал понять, что Тимати полностью повторил его историю. В 2018-м году Егор Крид был главным героем шестого сезона "Холостяка". В марте 2019-го году стало известно, что он покидает лейбл Black Star, решив самостоятельно заняться карьерой. В том же году Крид презентовал трек "Грустная песня", созданный с рэперами Thrill Pill и Алишера Моргенштерна, более известного, как просто Моргенштерн.
Практически тоже самое происходит сейчас и в жизни Юнусова, только в другом хронологическом порядке. В июле этого года продюсер объявил об уходе из Black Star, а уже в середине сентября представил скандальный трек "El Problema" и клип на него, записанный с Моргенштерном.
"Дальше нас ждет конфликт. Готов ли ты к нему, сладкий мальчик?" – резко отреагировал на слова Крида Тимати.
Но пользователей его угрозы только рассмешили: "Ты в последнее время только и делаешь, что в Сети со всеми отношения выясняешь. Разочарование года", – написала darya.georgievna; "Боюсь спросить, а ты готов сам к нему? Раз ты уже копируешь и делаешь все возможное, чтобы тебя вновь заметили", – считает u.nastya16; "Тут Егор по фактам написал, а ты сразу как в детском саду "скандал", смешно с тебя, вроде, взрослый человек", – присоединилась к обсуждению alexxaandrovnaaa.
Анастасия Решетова - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 16:13Шоубиз
Бывшая жена Тимати резко отреагировала на участие рэпера в "Холостяке"
 
ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Новости культурыЗнаменитостиЕгор КридзвездыТимати (Тимур Юнусов)
 
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