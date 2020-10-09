Егор Крид высмеял участие Тимати в "Холостяке"
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Музыкант Егор Крид высмеял в инстаграме новость о том, что певец и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) станет главным героем в новом сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк".
"Найс copy-paste ("копировать, вставить", – Прим. ред.). Ушел из Блек Стар, записал фит с Моргенштерном и пошел на шоу "Холостяк". Что дальше Тимати? P.S. Хоть имя не забрал", – написал Крид.
Исполнитель хитов "Самая самая" и "Сердцеедка" просто дал понять, что Тимати полностью повторил его историю. В 2018-м году Егор Крид был главным героем шестого сезона "Холостяка". В марте 2019-го году стало известно, что он покидает лейбл Black Star, решив самостоятельно заняться карьерой. В том же году Крид презентовал трек "Грустная песня", созданный с рэперами Thrill Pill и Алишера Моргенштерна, более известного, как просто Моргенштерн.
Практически тоже самое происходит сейчас и в жизни Юнусова, только в другом хронологическом порядке. В июле этого года продюсер объявил об уходе из Black Star, а уже в середине сентября представил скандальный трек "El Problema" и клип на него, записанный с Моргенштерном.
"Дальше нас ждет конфликт. Готов ли ты к нему, сладкий мальчик?" – резко отреагировал на слова Крида Тимати.
Но пользователей его угрозы только рассмешили: "Ты в последнее время только и делаешь, что в Сети со всеми отношения выясняешь. Разочарование года", – написала darya.georgievna; "Боюсь спросить, а ты готов сам к нему? Раз ты уже копируешь и делаешь все возможное, чтобы тебя вновь заметили", – считает u.nastya16; "Тут Егор по фактам написал, а ты сразу как в детском саду "скандал", смешно с тебя, вроде, взрослый человек", – присоединилась к обсуждению alexxaandrovnaaa.