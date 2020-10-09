https://ria.ru/20201009/terakt-1578970565.html

Жителя ЯНАО осудили за подготовку теракта в городе нефтяников

Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа приговорили к 13 годам лишения свободы за подготовку теракта, сообщает региональное управление ФСБ по Тюменской... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:46

2020-10-09T10:46

2020-10-09T10:46

исламское государство

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

тарко-сале

тюменская область

терроризм

происшествия

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Жителя <a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">Ямало-Ненецкого автономного округа</a> приговорили к 13 годам лишения свободы за подготовку теракта, сообщает региональное управление <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> по <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>.Согласно информации ведомства, в феврале правоохранители задержали жителя автономного округа Багама Багамаева, который причастен к международной террористической организации "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"*.Мужчина, как уточняется, готовил теракт в ямальском городе <a href="http://ria.ru/location_Tarko_Sale/" target="_blank" data-auto="true">Тарко-Сале</a>, для этого раздобыл самодельное взрывное устройство. Довести преступный умысел до конца он не смог: его задержали сотрудники органов безопасности, которые изъяли взрывное устройство. Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по ряду статей УК РФ.Город Тарко-Сале является административным центром <a href="http://ria.ru/location_Purovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Пуровского района</a> ЯНАО, в населенном пункте проживает около 22 тысяч человек. Градообразующей отраслью являются добыча нефти и газа, переработка газового конденсата.<em>* Запрещенная в России террористическая организация</em>

https://ria.ru/20201008/poroshenko-1578829454.html

тарко-сале

тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, ямало-ненецкий автономный округ (янао), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тарко-сале, тюменская область, терроризм, происшествия