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https://ria.ru/20201009/terakt-1578970565.html
Жителя ЯНАО осудили за подготовку теракта в городе нефтяников
Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа приговорили к 13 годам лишения свободы за подготовку теракта, сообщает региональное управление ФСБ по Тюменской... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T10:46
2020-10-09T10:46
исламское государство
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
тарко-сале
тюменская область
терроризм
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Жителя <a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">Ямало-Ненецкого автономного округа</a> приговорили к 13 годам лишения свободы за подготовку теракта, сообщает региональное управление <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> по <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>.Согласно информации ведомства, в феврале правоохранители задержали жителя автономного округа Багама Багамаева, который причастен к международной террористической организации "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"*.Мужчина, как уточняется, готовил теракт в ямальском городе <a href="http://ria.ru/location_Tarko_Sale/" target="_blank" data-auto="true">Тарко-Сале</a>, для этого раздобыл самодельное взрывное устройство. Довести преступный умысел до конца он не смог: его задержали сотрудники органов безопасности, которые изъяли взрывное устройство. Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по ряду статей УК РФ.Город Тарко-Сале является административным центром <a href="http://ria.ru/location_Purovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Пуровского района</a> ЯНАО, в населенном пункте проживает около 22 тысяч человек. Градообразующей отраслью являются добыча нефти и газа, переработка газового конденсата.<em>* Запрещенная в России террористическая организация</em>
https://ria.ru/20201008/poroshenko-1578829454.html
тарко-сале
тюменская область
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исламское государство, ямало-ненецкий автономный округ (янао), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тарко-сале, тюменская область, терроризм, происшествия

Жителя ЯНАО осудили за подготовку теракта в городе нефтяников

10:46 09.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 окт - РИА Новости. Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа приговорили к 13 годам лишения свободы за подготовку теракта, сообщает региональное управление ФСБ по Тюменской области.
Согласно информации ведомства, в феврале правоохранители задержали жителя автономного округа Багама Багамаева, который причастен к международной террористической организации "Исламское государство"*.
Мужчина, как уточняется, готовил теракт в ямальском городе Тарко-Сале, для этого раздобыл самодельное взрывное устройство. Довести преступный умысел до конца он не смог: его задержали сотрудники органов безопасности, которые изъяли взрывное устройство. Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по ряду статей УК РФ.

"Центральным окружным военным судом... Багамаев приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Город Тарко-Сале является административным центром Пуровского района ЯНАО, в населенном пункте проживает около 22 тысяч человек. Градообразующей отраслью являются добыча нефти и газа, переработка газового конденсата.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Исламское государствоЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Тарко-СалеТюменская областьтерроризмПроисшествия
 
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