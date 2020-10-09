https://ria.ru/20201009/teatr-1579100369.html

Минкультуры не запрещало театрам продавать билеты людям старше 65 лет

Министерство культуры РФ не давало указаний подведомственным театрам о запрете продажи билетов людям старше 65 лет, данная информация не соответствует... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T19:11

2020-10-09T19:11

2020-10-09T19:11

культура

театр

новости культуры

анна усачева

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/50010/38/500103881_0:10:800:460_1400x0_80_0_0_b1b982ae3009f595d41b01818e828391.jpg

<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Министерство культуры РФ не давало указаний подведомственным театрам о запрете продажи билетов людям старше 65 лет, данная информация не соответствует действительности, заявила РИА Новости пресс-секретарь министра культуры Анна Усачева.Ранее в сети появилась информация, что в Минкультуры якобы прошло совещание, на котором обсуждался запрет продажи билетов в театры лицам 65+."Это не соответствует действительности. Такого совещания не было, и никаких решений, связанных с продажей билетов, и соответствующих указаний учреждениям культуры от нас не поступало", - сказала собеседница агентства.По ее словам, ведомство ранее внесло изменения в существующие приказы, опубликованные на его сайте, в соответствии с рекомендациями мэра Москвы Сергея Собянина.Ранее мэр сообщил, что в ближайшее время продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения будет переведена исключительно в электронный вид. Обычные кассы прекратят свою работу.

https://ria.ru/20201008/samoizolyatsiya-1578774198.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, анна усачева, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), сергей собянин