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https://ria.ru/20201009/teatr-1579100369.html
Минкультуры не запрещало театрам продавать билеты людям старше 65 лет
Министерство культуры РФ не давало указаний подведомственным театрам о запрете продажи билетов людям старше 65 лет, данная информация не соответствует... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T19:11
2020-10-09T19:11
культура
театр
новости культуры
анна усачева
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
сергей собянин
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Министерство культуры РФ не давало указаний подведомственным театрам о запрете продажи билетов людям старше 65 лет, данная информация не соответствует действительности, заявила РИА Новости пресс-секретарь министра культуры Анна Усачева.Ранее в сети появилась информация, что в Минкультуры якобы прошло совещание, на котором обсуждался запрет продажи билетов в театры лицам 65+."Это не соответствует действительности. Такого совещания не было, и никаких решений, связанных с продажей билетов, и соответствующих указаний учреждениям культуры от нас не поступало", - сказала собеседница агентства.По ее словам, ведомство ранее внесло изменения в существующие приказы, опубликованные на его сайте, в соответствии с рекомендациями мэра Москвы Сергея Собянина.Ранее мэр сообщил, что в ближайшее время продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения будет переведена исключительно в электронный вид. Обычные кассы прекратят свою работу.
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театр, новости культуры, анна усачева, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), сергей собянин

Минкультуры не запрещало театрам продавать билеты людям старше 65 лет

19:11 09.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь РуссакТеатр им. Комиссаржевской
Театр им. Комиссаржевской - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Игорь Руссак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Министерство культуры РФ не давало указаний подведомственным театрам о запрете продажи билетов людям старше 65 лет, данная информация не соответствует действительности, заявила РИА Новости пресс-секретарь министра культуры Анна Усачева.
Ранее в сети появилась информация, что в Минкультуры якобы прошло совещание, на котором обсуждался запрет продажи билетов в театры лицам 65+.
"Это не соответствует действительности. Такого совещания не было, и никаких решений, связанных с продажей билетов, и соответствующих указаний учреждениям культуры от нас не поступало", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, ведомство ранее внесло изменения в существующие приказы, опубликованные на его сайте, в соответствии с рекомендациями мэра Москвы Сергея Собянина.
Ранее мэр сообщил, что в ближайшее время продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения будет переведена исключительно в электронный вид. Обычные кассы прекратят свою работу.
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КультураТеатрНовости культурыАнна УсачеваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Сергей Собянин
 
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