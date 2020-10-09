https://ria.ru/20201009/svitok-1578871408.html

Изображение китайских пьяных принцев продали за 40 миллионов долларов

Китайский свиток "Пять пьяных принцев возвращаются домой верхом на лошадях", возраст которого составляет около 700 лет, продали на аукционе Sotheby’s в Гонконге РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T03:24

2020-10-09T03:24

2020-10-09T03:26

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости</strong>. Китайский свиток "Пять пьяных принцев возвращаются домой верхом на лошадях", возраст которого составляет около 700 лет, продали на аукционе Sotheby’s в Гонконге за 41,8 миллиона долларов, <a href="https://www.usnews.com/news/entertainment/articles/2020-10-08/700-year-old-chinese-scroll-sells-for-418m-in-hong-kong" target="_blank">сообщает</a> US News.Двухметровую картину написал известный китайский художник XIV века, служивший при дворе, — Рен Ренфа. Большинство его работ (всего он написал 21 полотно) хранятся в музеях и частных коллекциях. Свиток входил в императорские коллекции, и на нем есть печати нескольких правителей. Стартовая цена лота была от 10 до 15,5 миллиона долларов. На свитке изображены пять принцев верхом на лошадях и их четверо слуг. Один из принцев по имени Ли Лунцзи позже стал императором Сюань-Цзуном, который правил дольше других представителей династии Тан.

https://ria.ru/20200929/mesopotamiya-1577894473.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, гонконг