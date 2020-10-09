https://ria.ru/20201009/svitok-1578871408.html
Изображение китайских пьяных принцев продали за 40 миллионов долларов
Китайский свиток "Пять пьяных принцев возвращаются домой верхом на лошадях", возраст которого составляет около 700 лет, продали на аукционе Sotheby’s в Гонконге РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T03:24
2020-10-09T03:24
2020-10-09T03:26
культура
новости культуры
музеи
гонконг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578863063_0:122:3205:1925_1400x0_80_0_0_336cf0eaf0e63c7bf841d706f58c2d1c.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости</strong>. Китайский свиток "Пять пьяных принцев возвращаются домой верхом на лошадях", возраст которого составляет около 700 лет, продали на аукционе Sotheby’s в Гонконге за 41,8 миллиона долларов, <a href="https://www.usnews.com/news/entertainment/articles/2020-10-08/700-year-old-chinese-scroll-sells-for-418m-in-hong-kong" target="_blank">сообщает</a> US News.Двухметровую картину написал известный китайский художник XIV века, служивший при дворе, — Рен Ренфа. Большинство его работ (всего он написал 21 полотно) хранятся в музеях и частных коллекциях. Свиток входил в императорские коллекции, и на нем есть печати нескольких правителей. Стартовая цена лота была от 10 до 15,5 миллиона долларов. На свитке изображены пять принцев верхом на лошадях и их четверо слуг. Один из принцев по имени Ли Лунцзи позже стал императором Сюань-Цзуном, который правил дольше других представителей династии Тан.
https://ria.ru/20200929/mesopotamiya-1577894473.html
гонконг
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578863063_238:0:2969:2048_1400x0_80_0_0_78ffd0943b92f2314044e9a495c2145b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, гонконг