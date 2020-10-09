Вирусолог сравнил российский и западный сценарии распространения COVID-19
12:31 09.10.2020 (обновлено: 13:55 09.10.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник везет передвижной рентгеновский центр по коридору отделения городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Эпидемия коронавируса в России идет по сценарию, близкому к западному, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
По его словам, об этом свидетельствуют показатели смертности от заболевания.
"Если раньше была ситуация совершенно страшная и там, и там, потому что очень высокая летальность, то сейчас мы примерно идем на равных, близко", — сказал он в комментарии Ura.ru.
Врач уточнил, что сейчас летальность на Западе составляет меньше одного процента, а в России — около полутора процентов.
По прогнозам специалиста, смертность от COVID-19 и дальше будет постепенно снижаться.
"Это будет зависеть от двух причин: с одной стороны, вирус меняется и становится менее патогенным, а с другой стороны, медицина не стоит на месте, отрабатываются лекарства. Лечение будет улучшаться", — заключил Альтштейн.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.