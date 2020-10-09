https://ria.ru/20201009/stsenarii-1578997561.html

Вирусолог сравнил российский и западный сценарии распространения COVID-19

Эпидемия коронавируса в России идет по сценарию, близкому к западному, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T12:31

2020-10-09T12:31

2020-10-09T13:55

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Эпидемия <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в России идет по сценарию, близкому к западному, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.По его словам, об этом свидетельствуют показатели смертности от заболевания.Врач уточнил, что сейчас летальность на Западе составляет меньше одного процента, а в России — около полутора процентов.По прогнозам специалиста, смертность от COVID-19 и дальше будет постепенно снижаться.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201009/transport-1578944386.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество