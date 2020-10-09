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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/stsenarii-1578997561.html
Вирусолог сравнил российский и западный сценарии распространения COVID-19
Эпидемия коронавируса в России идет по сценарию, близкому к западному, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T12:31
2020-10-09T13:55
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Эпидемия <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в России идет по сценарию, близкому к западному, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.По его словам, об этом свидетельствуют показатели смертности от заболевания.Врач уточнил, что сейчас летальность на Западе составляет меньше одного процента, а в России — около полутора процентов.По прогнозам специалиста, смертность от COVID-19 и дальше будет постепенно снижаться.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Вирусолог сравнил российский и западный сценарии распространения COVID-19

12:31 09.10.2020 (обновлено: 13:55 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник везет передвижной рентгеновский центр по коридору отделения городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник везет передвижной рентгеновский центр по коридору отделения городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Эпидемия коронавируса в России идет по сценарию, близкому к западному, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
По его словам, об этом свидетельствуют показатели смертности от заболевания.

"Если раньше была ситуация совершенно страшная и там, и там, потому что очень высокая летальность, то сейчас мы примерно идем на равных, близко", — сказал он в комментарии Ura.ru.

Врач уточнил, что сейчас летальность на Западе составляет меньше одного процента, а в России — около полутора процентов.
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По прогнозам специалиста, смертность от COVID-19 и дальше будет постепенно снижаться.

"Это будет зависеть от двух причин: с одной стороны, вирус меняется и становится менее патогенным, а с другой стороны, медицина не стоит на месте, отрабатываются лекарства. Лечение будет улучшаться", — заключил Альтштейн.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
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