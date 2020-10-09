https://ria.ru/20201009/strelba-1579074325.html

Экс-премьер Киргизии заявил, что в его машину стреляли во время митинга

Экс-премьер Киргизии Сапар Исаков заявил, что в машину, в которой он сидел во время столкновений на площади Ала-Тоо в Бишкеке, стреляли боевыми патронами,... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T17:21

2020-10-09T17:21

2020-10-09T17:21

протесты в бишкеке

сапар исаков

бишкек

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150834/10/1508341052_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_84be21aedd4173d5e3e001b5f2a68dba.jpg

<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Экс-премьер Киргизии <a href="https://ria.ru/person_Sapar_Isakov" target="_blank">Сапар Исаков</a> заявил, что в машину, в которой он сидел во время столкновений на площади Ала-Тоо в Бишкеке, стреляли боевыми патронами, передает <a href="https://ru.sputnik.kg/incidents/20201009/1049985015/kyrgyzstan-isakov-mashina-pulya-strelba.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Киргизия</a>."Бывший премьер-министр Сапар Исаков заявил, что в машину, в которой он сидел во время столкновений на площади Ала-Тоо, стреляли боевыми патронами. На видео, предоставленном советником (экс-президента Киргизии - ред.) Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаевой, Исаков показывает свой автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen, говорит об использовании боевых патронов и указывает на передние и задние двери справа", - пишет Sputnik.Ранее Жолдубаева сообщила о том, что в пятницу в <a href="https://ria.ru/location_Bishkek" target="_blank">Бишкеке</a> на Атамбаева было совершено покушение. Позже экс-президент заявил, что заранее знал о готовящемся на него покушении.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html

2

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Это боевые патроны” – Атамбаев подтвердил попытку покушения на него На бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева было совершено покушение. 2020-10-09T17:21 true PT0M45S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сапар исаков, бишкек, киргизия, в мире