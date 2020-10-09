https://ria.ru/20201009/sputniki-1579041196.html

США потеряли два спутника при запуске с Куру, сообщил источник

Два американских спутника оказались не выведены на орбиту европейской ракетой-носителем Vega по итогам сентябрьского пуске с космодрома Куру – виной нештатная... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:09

2020-10-09T15:09

2020-10-09T15:09

риа наука

джонатан макдауэлл

arianespace

куру (космодром)

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Два американских спутника оказались не выведены на орбиту европейской ракетой-носителем Vega по итогам сентябрьского пуске с космодрома Куру – виной нештатная работа пусковых контейнеров, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Всего Vega должна была вывести на орбиту 53 спутника."После запуска два из восьми американских спутников Lemur-2 не покинули свои пусковые контейнеры, установленные на четвертой ступени ракеты Vega. Вместе со ступенью они были сведены с орбиты", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что команда на отделение спутников была выдана системой управления ракеты, однако по каким-то причинам два спутника не вышли из своих пусковых контейнеров.На днях известный американский эксперт по космонавтике <a href="http://ria.ru/person_dzhonatan-makdauell/" target="_blank" data-auto="true">Джонатан МакДауэлл</a> на своей странице в <a href="https://twitter.com/planet4589/status/1314354378082574336" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter </a>тоже обратил внимание, что после пуска Vega американские военные зафиксировали на орбите на два меньше объекта, чем планировалось - 51 вместо 53. Тогда же он выразил мнение, что два спутника Lemur-2 не отделились от ракеты.РИА Новости пока не располагает комментарием компании <a href="http://ria.ru/organization_Arianespace/" target="_blank" data-auto="true">Arianespace</a>, осуществившей пуск ракеты Vega.В 2012-2020 годах с космодрома Куру были запущены 16 ракет Vega, один пуск закончился аварией. В четвертой ступени ракеты используются титановые топливные баки производства российского НПО имени Лавочкина.

https://ria.ru/20200620/1573216997.html

https://ria.ru/20200123/1563761582.html

Лаврентий Павлович Ой, а что такое ? И куда подевались либералы ? Где же, все эти хвалебные "Оды" всемогущему западу и амэрике? 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джонатан макдауэлл, arianespace, куру (космодром), космос - риа наука