Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201009/sputniki-1579041196.html
США потеряли два спутника при запуске с Куру, сообщил источник
Два американских спутника оказались не выведены на орбиту европейской ракетой-носителем Vega по итогам сентябрьского пуске с космодрома Куру – виной нештатная... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:09
2020-10-09T15:09
риа наука
джонатан макдауэлл
arianespace
куру (космодром)
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148944/38/1489443863_0:108:2048:1260_1400x0_80_0_0_7da30b46342a50e56917158d32b10ce1.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Два американских спутника оказались не выведены на орбиту европейской ракетой-носителем Vega по итогам сентябрьского пуске с космодрома Куру – виной нештатная работа пусковых контейнеров, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Всего Vega должна была вывести на орбиту 53 спутника."После запуска два из восьми американских спутников Lemur-2 не покинули свои пусковые контейнеры, установленные на четвертой ступени ракеты Vega. Вместе со ступенью они были сведены с орбиты", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что команда на отделение спутников была выдана системой управления ракеты, однако по каким-то причинам два спутника не вышли из своих пусковых контейнеров.На днях известный американский эксперт по космонавтике <a href="http://ria.ru/person_dzhonatan-makdauell/" target="_blank" data-auto="true">Джонатан МакДауэлл</a> на своей странице в <a href="https://twitter.com/planet4589/status/1314354378082574336" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter </a>тоже обратил внимание, что после пуска Vega американские военные зафиксировали на орбите на два меньше объекта, чем планировалось - 51 вместо 53. Тогда же он выразил мнение, что два спутника Lemur-2 не отделились от ракеты.РИА Новости пока не располагает комментарием компании <a href="http://ria.ru/organization_Arianespace/" target="_blank" data-auto="true">Arianespace</a>, осуществившей пуск ракеты Vega.В 2012-2020 годах с космодрома Куру были запущены 16 ракет Vega, один пуск закончился аварией. В четвертой ступени ракеты используются титановые топливные баки производства российского НПО имени Лавочкина.
https://ria.ru/20200620/1573216997.html
https://ria.ru/20200123/1563761582.html
Ой, а что такое ? И куда подевались либералы ? Где же, все эти хвалебные "Оды" всемогущему западу и амэрике?
12
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/148944/38/1489443863_113:0:1936:1367_1400x0_80_0_0_f9dcd7293a8b66c3d5f20b967b8e7f58.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джонатан макдауэлл, arianespace, куру (космодром), космос - риа наука

США потеряли два спутника при запуске с Куру, сообщил источник

15:09 09.10.2020
 
© Flickr / ESA/ S.CorvajaРакета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане
Ракета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Flickr / ESA/ S.Corvaja
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Два американских спутника оказались не выведены на орбиту европейской ракетой-носителем Vega по итогам сентябрьского пуске с космодрома Куру – виной нештатная работа пусковых контейнеров, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Всего Vega должна была вывести на орбиту 53 спутника.
"После запуска два из восьми американских спутников Lemur-2 не покинули свои пусковые контейнеры, установленные на четвертой ступени ракеты Vega. Вместе со ступенью они были сведены с орбиты", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что команда на отделение спутников была выдана системой управления ракеты, однако по каким-то причинам два спутника не вышли из своих пусковых контейнеров.
Стартовый стол с РБ Фрегат на космодроме Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 20.06.2020
20 июня, 03:04РИА Наука
На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
На днях известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл на своей странице в Twitter тоже обратил внимание, что после пуска Vega американские военные зафиксировали на орбите на два меньше объекта, чем планировалось - 51 вместо 53. Тогда же он выразил мнение, что два спутника Lemur-2 не отделились от ракеты.
РИА Новости пока не располагает комментарием компании Arianespace, осуществившей пуск ракеты Vega.
В 2012-2020 годах с космодрома Куру были запущены 16 ракет Vega, один пуск закончился аварией. В четвертой ступени ракеты используются титановые топливные баки производства российского НПО имени Лавочкина.
Ракета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 23.01.2020
23 января, 05:52Хочу стать космонавтом
Европа хочет заменить комплектующие из России и Украины в ракете Vega
 
Обсудить3
РИА НаукаДжонатан МакДауэллArianespaceКуру (космодром)Космос - РИА Наука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Чеснок в пандемию: лечит или калечит?
02:13Россия ведет переговоры с Боливией о поставке вакцины "Спутник V"
01:55Названы десять типичных ошибок при приготовлении курицы
01:52Армения пожаловалась в ЮНЕСКО на Азербайджан за обстрел церкви в Карабахе
01:41Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
23:23Британия отозвала посла из Белоруссии
23:14В работе Facebook произошел сбой
Лента новостейМолния