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РИА Наука
https://ria.ru/20201009/sputnik-1578951057.html
Запуск навигационного спутника "Глонасс-К" перенесли на конец октября
Запуск навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К" с космодрома Плесецк намечается в конце октября, сообщила компания "Информационные спутниковые... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T08:40
2020-10-09T08:40
риа наука
исс имени решетнева
николай тестоедов
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Запуск навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К" с космодрома Плесецк намечается в конце октября, сообщила компания <a href="https://ria.ru/organization_ISS_imeni_Reshetneva" target="_blank">"Информационные спутниковые системы имени Решетнева"</a> (предприятие "Роскосмоса").Космический аппарат не могут вывести на орбиту с марта. В сентябре генеральный директор компании <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Testoedov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Тестоедов</a> рассказал РИА Новости, что запуск намечается на 16 октября. Позже источник агентства в ракетно-космической отрасли сообщил, что старт отложен на 25 октября. В настоящее время спутник проходит подготовку на космодроме."Запуск навигационного спутника "Глонасс-К" ... запланирован на конец октября", - говорится в видео, размещённом на YouTube-канале предприятия.Спутник планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".Первый спутник "Глонасс-К" был запущен в космос в феврале 2011 года и в настоящее время проходит летные испытания. Второй "Глонасс-К" был выведен на орбиту в декабре 2014 года и с февраля 2016 года работает по целевому назначению.Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы <a href="http://ria.ru/product_/" target="_blank" data-auto="true">ГЛОНАСС</a> включает 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 24 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и один - в резерве. Для глобального покрытия <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a> навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
https://ria.ru/20200901/glonass-1576574444.html
https://ria.ru/20200702/1573770845.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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исс имени решетнева, николай тестоедов, глонасс (система навигации), космос - риа наука

Запуск навигационного спутника "Глонасс-К" перенесли на конец октября

08:40 09.10.2020
 
© Фото : Минобороны РФПуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Запуск навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К" с космодрома Плесецк намечается в конце октября, сообщила компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (предприятие "Роскосмоса").
Космический аппарат не могут вывести на орбиту с марта. В сентябре генеральный директор компании Николай Тестоедов рассказал РИА Новости, что запуск намечается на 16 октября. Позже источник агентства в ракетно-космической отрасли сообщил, что старт отложен на 25 октября. В настоящее время спутник проходит подготовку на космодроме.
Генеральный директор АО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва Николай Тестоедов - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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"Запуск навигационного спутника "Глонасс-К" ... запланирован на конец октября", - говорится в видео, размещённом на YouTube-канале предприятия.
Спутник планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Первый спутник "Глонасс-К" был запущен в космос в феврале 2011 года и в настоящее время проходит летные испытания. Второй "Глонасс-К" был выведен на орбиту в декабре 2014 года и с февраля 2016 года работает по целевому назначению.
Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 24 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и один - в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
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РИА НаукаИСС имени РешетневаНиколай ТестоедовГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА Наука
 
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