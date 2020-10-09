https://ria.ru/20201009/sputnik-1578951057.html

Запуск навигационного спутника "Глонасс-К" перенесли на конец октября

Запуск навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К" с космодрома Плесецк намечается в конце октября, сообщила компания "Информационные спутниковые... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T08:40

2020-10-09T08:40

2020-10-09T08:40

риа наука

исс имени решетнева

николай тестоедов

глонасс (система навигации)

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Запуск навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К" с космодрома Плесецк намечается в конце октября, сообщила компания <a href="https://ria.ru/organization_ISS_imeni_Reshetneva" target="_blank">"Информационные спутниковые системы имени Решетнева"</a> (предприятие "Роскосмоса").Космический аппарат не могут вывести на орбиту с марта. В сентябре генеральный директор компании <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Testoedov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Тестоедов</a> рассказал РИА Новости, что запуск намечается на 16 октября. Позже источник агентства в ракетно-космической отрасли сообщил, что старт отложен на 25 октября. В настоящее время спутник проходит подготовку на космодроме."Запуск навигационного спутника "Глонасс-К" ... запланирован на конец октября", - говорится в видео, размещённом на YouTube-канале предприятия.Спутник планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".Первый спутник "Глонасс-К" был запущен в космос в феврале 2011 года и в настоящее время проходит летные испытания. Второй "Глонасс-К" был выведен на орбиту в декабре 2014 года и с февраля 2016 года работает по целевому назначению.Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы <a href="http://ria.ru/product_/" target="_blank" data-auto="true">ГЛОНАСС</a> включает 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 24 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и один - в резерве. Для глобального покрытия <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a> навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.

https://ria.ru/20200901/glonass-1576574444.html

https://ria.ru/20200702/1573770845.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исс имени решетнева, николай тестоедов, глонасс (система навигации), космос - риа наука