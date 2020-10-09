https://ria.ru/20201009/sotskarty-1579097325.html

Москвичам разблокируют соцкарты в день поездки к врачу

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что социальные карты разблокируют москвичам для прохождения сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видов лечения по... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T18:54

2020-10-09T18:54

2020-10-09T18:56

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коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что социальные карты разблокируют москвичам для прохождения сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видов лечения по неотложным показаниям."Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована", - <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-kak-razblokirovat-sotsialnuyu-kartu" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщил</a> Собянин в своем личном блоге в пятницу.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201009/sotskarty-1579090794.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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