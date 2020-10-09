https://ria.ru/20201009/sotskarty-1579090794.html

Власти Москвы рассказали, как разблокировать соцкарту

Москвичи, не входящие в группу риска, у которых заблокировали транспортную карту, могут обратиться в Московский социальный регистр, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T18:24

2020-10-09T18:24

2020-10-09T23:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

департамент транспорта г. москвы

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Москвичи, не входящие в группу риска, у которых заблокировали транспортную карту, могут обратиться в Московский социальный регистр, сообщается в <a href="https://t.me/DtRoad/4693" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале <a href="https://ria.ru/organization_Departament_transporta_g_Moskvy" target="_blank">департамента транспорта столицы</a>.Ранее в сети появилась информация, что у десятков тысяч жителей столицы, не входящих в категории людей из группы риска, неожиданно перестали работать соцкарты."Нам в бот с утра поступают вопросы от пассажиров, которые не входят ни в одну из групп риска, но обнаружили, что им временно приостановили возможность бесплатного и льготного проезда по карте москвича. Если вы в такой же ситуации, обратитесь в Московский социальный регистр. Вы можете написать коллегам в любую соцсеть", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201009/sobyanin-1579090033.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, департамент транспорта г. москвы, москва, общество