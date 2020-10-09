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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/sotskarty-1579090794.html
Власти Москвы рассказали, как разблокировать соцкарту
Москвичи, не входящие в группу риска, у которых заблокировали транспортную карту, могут обратиться в Московский социальный регистр, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T18:24
2020-10-09T23:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
департамент транспорта г. москвы
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Москвичи, не входящие в группу риска, у которых заблокировали транспортную карту, могут обратиться в Московский социальный регистр, сообщается в <a href="https://t.me/DtRoad/4693" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале <a href="https://ria.ru/organization_Departament_transporta_g_Moskvy" target="_blank">департамента транспорта столицы</a>.Ранее в сети появилась информация, что у десятков тысяч жителей столицы, не входящих в категории людей из группы риска, неожиданно перестали работать соцкарты."Нам в бот с утра поступают вопросы от пассажиров, которые не входят ни в одну из групп риска, но обнаружили, что им временно приостановили возможность бесплатного и льготного проезда по карте москвича. Если вы в такой же ситуации, обратитесь в Московский социальный регистр. Вы можете написать коллегам в любую соцсеть", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201009/sobyanin-1579090033.html
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коронавирус в россии, департамент транспорта г. москвы, москва, общество

Власти Москвы рассказали, как разблокировать соцкарту

18:24 09.10.2020 (обновлено: 23:09 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСоциальная карта москвича
Социальная карта москвича - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Москвичи, не входящие в группу риска, у которых заблокировали транспортную карту, могут обратиться в Московский социальный регистр, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
Ранее в сети появилась информация, что у десятков тысяч жителей столицы, не входящих в категории людей из группы риска, неожиданно перестали работать соцкарты.
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"Нам в бот с утра поступают вопросы от пассажиров, которые не входят ни в одну из групп риска, но обнаружили, что им временно приостановили возможность бесплатного и льготного проезда по карте москвича. Если вы в такой же ситуации, обратитесь в Московский социальный регистр. Вы можете написать коллегам в любую соцсеть", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииДепартамент транспорта г. МосквыМоскваОбщество
 
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