https://ria.ru/20201009/sotskarty-1578947358.html
В Москве пользователи соцкарт массово пытаются попасть в метро
После приостановки льготных проездных социальных карт в Москве школьники и пенсионеры пытались пройти в метро 19 тысяч раз, сообщил Департамент транспорта в... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T07:37
2020-10-09T07:37
2020-10-09T07:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569350270_0:198:2940:1852_1400x0_80_0_0_e1de2403f3c962362421a62a6c86fb91.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> После приостановки льготных проездных социальных карт в Москве школьники и пенсионеры пытались пройти в метро 19 тысяч раз, сообщил Департамент транспорта в своем <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a>.По состоянию на 7:00 в метро 7359 пассажиров в возрасте 65+, с хроническими заболеваниями и школьников более 19 тысяч раз попытались пройти в метро.Ранее сообщалось, что с 9 октября действие льготного проезда для школьников и бесплатного проезда для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями в общественном транспорте Москвы временно приостановлены.
https://ria.ru/20201008/udalenka-1578917707.html
Адам Ваксель
Конечно, время от времени нужно приостанавливать бесплатный проезд - все эти школьники и пенсионеры станут платить в транспорте, а это такая крупная прибавка к бюджету.
55
Петя Грин
Вот старушки-душки истерики устраивали! Поотвыкли платить в транспорте
39
7
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569350270_105:0:2836:2048_1400x0_80_0_0_c3adeb7c3d6923823b445cd12b20ffff.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество