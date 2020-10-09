https://ria.ru/20201009/sotskarty-1578947358.html

В Москве пользователи соцкарт массово пытаются попасть в метро

После приостановки льготных проездных социальных карт в Москве школьники и пенсионеры пытались пройти в метро 19 тысяч раз, сообщил Департамент транспорта в... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T07:37

2020-10-09T07:37

2020-10-09T07:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> После приостановки льготных проездных социальных карт в Москве школьники и пенсионеры пытались пройти в метро 19 тысяч раз, сообщил Департамент транспорта в своем <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a>.По состоянию на 7:00 в метро 7359 пассажиров в возрасте 65+, с хроническими заболеваниями и школьников более 19 тысяч раз попытались пройти в метро.Ранее сообщалось, что с 9 октября действие льготного проезда для школьников и бесплатного проезда для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями в общественном транспорте Москвы временно приостановлены.

https://ria.ru/20201008/udalenka-1578917707.html

Адам Ваксель Конечно, время от времени нужно приостанавливать бесплатный проезд - все эти школьники и пенсионеры станут платить в транспорте, а это такая крупная прибавка к бюджету. 55

Петя Грин Вот старушки-душки истерики устраивали! Поотвыкли платить в транспорте 39

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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