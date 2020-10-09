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В Москве пользователи соцкарт массово пытаются попасть в метро
После приостановки льготных проездных социальных карт в Москве школьники и пенсионеры пытались пройти в метро 19 тысяч раз, сообщил Департамент транспорта в... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T07:37
2020-10-09T07:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> После приостановки льготных проездных социальных карт в Москве школьники и пенсионеры пытались пройти в метро 19 тысяч раз, сообщил Департамент транспорта в своем <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a>.По состоянию на 7:00 в метро 7359 пассажиров в возрасте 65+, с хроническими заболеваниями и школьников более 19 тысяч раз попытались пройти в метро.Ранее сообщалось, что с 9 октября действие льготного проезда для школьников и бесплатного проезда для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями в общественном транспорте Москвы временно приостановлены.
https://ria.ru/20201008/udalenka-1578917707.html
Конечно, время от времени нужно приостанавливать бесплатный проезд - все эти школьники и пенсионеры станут платить в транспорте, а это такая крупная прибавка к бюджету.
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Вот старушки-душки истерики устраивали! Поотвыкли платить в транспорте
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москва
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве пользователи соцкарт массово пытаются попасть в метро

07:37 09.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСистема контроля за соблюдением самоизоляции
Система контроля за соблюдением самоизоляции - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. После приостановки льготных проездных социальных карт в Москве школьники и пенсионеры пытались пройти в метро 19 тысяч раз, сообщил Департамент транспорта в своем Telegram-канале.
По состоянию на 7:00 в метро 7359 пассажиров в возрасте 65+, с хроническими заболеваниями и школьников более 19 тысяч раз попытались пройти в метро.
Ранее сообщалось, что с 9 октября действие льготного проезда для школьников и бесплатного проезда для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями в общественном транспорте Москвы временно приостановлены.
"В метро больше 300 человек расскажут о нововведениях и помогут тем, у кого не работает социальная карта. Обстановка на станциях спокойная, скоплений на вход нет. Но лучше - оставайтесь дома и берегите себя", - говорится в сообщении.
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