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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/sobyanin-1579111743.html
Власти Москвы будут убеждать людей из группы риска оставаться дома
Власти Москвы будут последовательно просить, чтобы люди из группы риска как можно меньше передвигались по городу, сообщил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T20:35
2020-10-09T20:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> будут последовательно просить, чтобы люди из группы риска как можно меньше передвигались по городу, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире телеканала <a href="https://live.russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>."Мы будем последовательно просить, убеждать, чтобы люди из этих категорий (группы риска - ред.) как можно меньше передвигались по городу", - сообщил Собянин.Ранее Собянин заявил, что в связи с ростом числа заболевших <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, - на удаленную работу.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва

Власти Москвы будут убеждать людей из группы риска оставаться дома

20:35 09.10.2020
 
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкСотрудники социальной службы доставляют продукты людям пожилого возраста
Сотрудники социальной службы доставляют продукты людям пожилого возраста - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Алессандро Рота
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Власти Москвы будут последовательно просить, чтобы люди из группы риска как можно меньше передвигались по городу, сообщил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы будем последовательно просить, убеждать, чтобы люди из этих категорий (группы риска - ред.) как можно меньше передвигались по городу", - сообщил Собянин.
Люди в медицинских масках около Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМосква
 
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