https://ria.ru/20201009/sobyanin-1579111743.html
Власти Москвы будут убеждать людей из группы риска оставаться дома
Власти Москвы будут последовательно просить, чтобы люди из группы риска как можно меньше передвигались по городу, сообщил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T20:35
2020-10-09T20:35
2020-10-09T20:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> будут последовательно просить, чтобы люди из группы риска как можно меньше передвигались по городу, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире телеканала <a href="https://live.russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>."Мы будем последовательно просить, убеждать, чтобы люди из этих категорий (группы риска - ред.) как можно меньше передвигались по городу", - сообщил Собянин.Ранее Собянин заявил, что в связи с ростом числа заболевших <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, - на удаленную работу.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/sobyanin-1579104381.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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