https://ria.ru/20201009/sobyanin-1579090033.html

Собянин усомнился в теории об ослаблении коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не считает объективной теорию, согласно которой COVID-19 стал менее опасным. Об этом он заявил в эфире Первого канала. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T18:19

2020-10-09T18:19

2020-10-09T20:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что не считает объективной теорию, согласно которой COVID-19 стал менее опасным. Об этом он заявил в эфире <u><a href="https://www.1tv.ru/">Первого канала</a></u>.Помимо этого, ранее мэр сообщил, что грядущая неделя окажется решающей в ситуации с распространением коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>. Он подчеркнул, что если эпидемиологическая обстановка в российской столице не наладится, то есть вероятность введения более жестких ограничительных мер. За минувшие сутки в России зафиксировали рекордное число новых случаев <u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>:</u> 12 126 пациентов, у 27 процентов из них симптомов нет. Москва остается на первом месте по приросту заразившихся среди всех российских регионов: в столице за сутки выявили 3701 заболевших.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если ситуация с распространением инфекции не изменится, могут понадобиться новые меры. В начале месяца Собянин обязан руководителей московских организаций с 5 по 28 октября перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников.Также на удаленку перевели работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте критически важно для обеспечения функционирования организаций и индивидуальных предпринимателей.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, как минимум 1,04 миллиона из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано свыше 7,6 миллиона инфицированных), Индия (6,9 миллиона) и Бразилия (пять миллионов).Россия остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Аргентину, Испанию, Перу, Мексику, Францию, ЮАР, Великобританию, Иран и Чили.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579100253.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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