Собянин усомнился в теории об ослаблении коронавируса
18:19 09.10.2020 (обновлено: 20:31 09.10.2020)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не считает объективной теорию, согласно которой COVID-19 стал менее опасным. Об этом он заявил в эфире Первого канала.
Помимо этого, ранее мэр сообщил, что грядущая неделя окажется решающей в ситуации с распространением коронавируса в Москве. Он подчеркнул, что если эпидемиологическая обстановка в российской столице не наладится, то есть вероятность введения более жестких ограничительных мер.
За минувшие сутки в России зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19: 12 126 пациентов, у 27 процентов из них симптомов нет. Москва остается на первом месте по приросту заразившихся среди всех российских регионов: в столице за сутки выявили 3701 заболевших.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если ситуация с распространением инфекции не изменится, могут понадобиться новые меры. В начале месяца Собянин обязан руководителей московских организаций с 5 по 28 октября перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников.
Также на удаленку перевели работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте критически важно для обеспечения функционирования организаций и индивидуальных предпринимателей.
Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, как минимум 1,04 миллиона из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано свыше 7,6 миллиона инфицированных), Индия (6,9 миллиона) и Бразилия (пять миллионов).
Россия остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Аргентину, Испанию, Перу, Мексику, Францию, ЮАР, Великобританию, Иран и Чили.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.