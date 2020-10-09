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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/sobyanin-1579090033.html
Собянин усомнился в теории об ослаблении коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не считает объективной теорию, согласно которой COVID-19 стал менее опасным. Об этом он заявил в эфире Первого канала. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T18:19
2020-10-09T20:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что не считает объективной теорию, согласно которой COVID-19 стал менее опасным. Об этом он заявил в эфире <u><a href="https://www.1tv.ru/">Первого канала</a></u>.Помимо этого, ранее мэр сообщил, что грядущая неделя окажется решающей в ситуации с распространением коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>. Он подчеркнул, что если эпидемиологическая обстановка в российской столице не наладится, то есть вероятность введения более жестких ограничительных мер. За минувшие сутки в России зафиксировали рекордное число новых случаев <u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>:</u> 12 126 пациентов, у 27 процентов из них симптомов нет. Москва остается на первом месте по приросту заразившихся среди всех российских регионов: в столице за сутки выявили 3701 заболевших.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если ситуация с распространением инфекции не изменится, могут понадобиться новые меры. В начале месяца Собянин обязан руководителей московских организаций с 5 по 28 октября перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников.Также на удаленку перевели работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте критически важно для обеспечения функционирования организаций и индивидуальных предпринимателей.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, как минимум 1,04 миллиона из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано свыше 7,6 миллиона инфицированных), Индия (6,9 миллиона) и Бразилия (пять миллионов).Россия остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Аргентину, Испанию, Перу, Мексику, Францию, ЮАР, Великобританию, Иран и Чили.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579100253.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин усомнился в теории об ослаблении коронавируса

18:19 09.10.2020 (обновлено: 20:31 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не считает объективной теорию, согласно которой COVID-19 стал менее опасным. Об этом он заявил в эфире Первого канала.
Помимо этого, ранее мэр сообщил, что грядущая неделя окажется решающей в ситуации с распространением коронавируса в Москве. Он подчеркнул, что если эпидемиологическая обстановка в российской столице не наладится, то есть вероятность введения более жестких ограничительных мер.
За минувшие сутки в России зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19: 12 126 пациентов, у 27 процентов из них симптомов нет. Москва остается на первом месте по приросту заразившихся среди всех российских регионов: в столице за сутки выявили 3701 заболевших.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если ситуация с распространением инфекции не изменится, могут понадобиться новые меры. В начале месяца Собянин обязан руководителей московских организаций с 5 по 28 октября перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников.
Также на удаленку перевели работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте критически важно для обеспечения функционирования организаций и индивидуальных предпринимателей.
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Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, как минимум 1,04 миллиона из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано свыше 7,6 миллиона инфицированных), Индия (6,9 миллиона) и Бразилия (пять миллионов).
Россия остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Аргентину, Испанию, Перу, Мексику, Францию, ЮАР, Великобританию, Иран и Чили.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
 
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