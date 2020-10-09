https://ria.ru/20201009/smertnost-1579114689.html

Собянин сравнил число заболевших COVID-19 в Москве с показателями апреля

Количество вновь выявленных заболевших коронавирусом в Москве сопоставимо с апрельскими показателями, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T21:10

2020-10-09T21:10

2020-10-09T23:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Количество вновь выявленных заболевших <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> сопоставимо с апрельскими показателями, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в пятницу."Количество вновь выявленных больных коронавирусом вышло на уровень четырех тысяч, это значения, сопоставимые с самыми большими значениями в апреле", - сообщил он в эфире телеканала <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.Собянин также заявил, что смертность в <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москве</a></u> от <u><a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy">коронавируса</a></u> растет.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество