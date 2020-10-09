Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201009/slava-1578942801.html
Певица Слава нецензурно высказалась об участии Тимати в шоу "Холостяк"
Певица Слава (Анастасия Сланевская) прокомментировала в Instagram участие рэпера Тимати (Тимура Юнусова) в проекте "Холостяк", назвав подобный шаг пиаром. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T02:29
2020-10-09T02:29
шоубиз
певица слава (анастасия сланевская)
анастасия решетова
россия
тимати (тимур юнусов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571431327_0:59:3071:1786_1400x0_80_0_0_9b24f6d0c95b48d7074a755348aaaed8.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Певица <a href="https://ria.ru/person_pevitsa-slava-anastasiya-slanevskaya/" target="_blank">Слава</a> (Анастасия Сланевская) прокомментировала в <a href="https://www.instagram.com/" target="_blank">Instagram</a> участие рэпера <a href="http://ria.ru/person_Timati_Timur_JUnusov/" target="_blank" data-auto="true">Тимати</a> (Тимура Юнусова) в проекте "Холостяк", назвав подобный шаг пиаром.Заявление о том, что Тимати станет новым главным героем "Холостяка", официально сделал телеканал ТНТ. После этого пользователи Сети упрекнули певца в том, что он разошелся с женой <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-reshetova/" target="_blank" data-auto="true">Анастасией Решетовой</a> как раз для участия в популярном проекте."Как &lt;…&gt; (надоело. - прим. ред.) это &lt;…&gt; (вранье. – прим. ред.), дурят простым людям головы. Одни детей для пиара рожают, другие измены выдумывают ради тура или продвижения альбома, третьи типа расстаются с любимым человеком ради того же пиара", - написала певица.По ее мнению, "мир сошел с ума". "Неужели артист не может зарабатывать честным творчеством, а не лживым пиаром", - задалась вопросом исполнительница.Премьера российской версии шоу "Холостяк" состоялась на ТНТ в 2013 году. В конце сентября телеканал объявил кастинг в новый, восьмой сезон романтического реалити-шоу, в котором главный герой — состоятельный и знаменитый мужчина выбирает себе невесту.
https://ria.ru/20201008/reaktsiya-1578859977.html
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571431327_250:0:2981:2048_1400x0_80_0_0_7cd1b1f0bb3462f7ccb14c608b335b06.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
певица слава (анастасия сланевская), анастасия решетова, россия, тимати (тимур юнусов)

Певица Слава нецензурно высказалась об участии Тимати в шоу "Холостяк"

02:29 09.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевица Слава на концерте "Песня года" в Москве
Певица Слава на концерте Песня года в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) прокомментировала в Instagram участие рэпера Тимати (Тимура Юнусова) в проекте "Холостяк", назвав подобный шаг пиаром.
Заявление о том, что Тимати станет новым главным героем "Холостяка", официально сделал телеканал ТНТ. После этого пользователи Сети упрекнули певца в том, что он разошелся с женой Анастасией Решетовой как раз для участия в популярном проекте.
"Как <…> (надоело. - прим. ред.) это <…> (вранье. – прим. ред.), дурят простым людям головы. Одни детей для пиара рожают, другие измены выдумывают ради тура или продвижения альбома, третьи типа расстаются с любимым человеком ради того же пиара", - написала певица.
По ее мнению, "мир сошел с ума". "Неужели артист не может зарабатывать честным творчеством, а не лживым пиаром", - задалась вопросом исполнительница.
Премьера российской версии шоу "Холостяк" состоялась на ТНТ в 2013 году. В конце сентября телеканал объявил кастинг в новый, восьмой сезон романтического реалити-шоу, в котором главный герой — состоятельный и знаменитый мужчина выбирает себе невесту.
Анастасия Решетова - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 16:13Шоубиз
Бывшая жена Тимати резко отреагировала на участие рэпера в "Холостяке"
 
Обсудить4
ШоубизПевица Слава (Анастасия Сланевская)Анастасия РешетоваРоссияТимати (Тимур Юнусов)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Выставка эмалей Фаберже и Рюкерта открылась в Музеях Московского Кремля
10:12Кузнецова рассказала о младенце, которого полгода прятали в шкафу
10:09В МИД сообщили подробности консультаций Баку и Еревана
10:01В Армении заявили о новом ракетном обстреле Степанакерта
10:00Пятидесятники и католики призвали обсудить законопроект о семье и опеке
09:57В рекомендациях по снижению бедности учтут опыт Новгородской области
09:57Глава МИД Армении приедет в Москву для участия в консультациях
09:52Армения и Азербайджан подтвердили участие в консультациях в Москве
09:52На окраине Степанакерта раздались несколько взрывов
09:52Азербайджан заявил, что Армения обстреливает три района в Карабахе
09:51В программах модернизации здравоохранения учтут вопросы транспорта
09:48Сбербанк смоделировал пики заболеваемости COVID-19 в России
09:46Обитателей моря выбрасывает на берег не только у Камчатки, заявил ученый
09:40Бронированные роботы приступили к тушению пожаров на складах под Рязанью
09:35Эксперт оценила необходимость повторной самоизоляции из-за коронавируса
09:33Фотография 1900 года испугала пользователей Сети
09:33Старших детей прятавшей младенца в шкафу женщины передадут родственникам
09:26ЦБ отозвал лицензии у двух банков
09:21Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах
09:14В Минобороны Армении рассказали о ситуации в Карабахе
Лента новостейМолния