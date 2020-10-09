https://ria.ru/20201009/slava-1578942801.html

Певица Слава нецензурно высказалась об участии Тимати в шоу "Холостяк"

Певица Слава (Анастасия Сланевская) прокомментировала в Instagram участие рэпера Тимати (Тимура Юнусова) в проекте "Холостяк", назвав подобный шаг пиаром. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T02:29

2020-10-09T02:29

2020-10-09T02:29

шоубиз

певица слава (анастасия сланевская)

анастасия решетова

россия

тимати (тимур юнусов)

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Певица <a href="https://ria.ru/person_pevitsa-slava-anastasiya-slanevskaya/" target="_blank">Слава</a> (Анастасия Сланевская) прокомментировала в <a href="https://www.instagram.com/" target="_blank">Instagram</a> участие рэпера <a href="http://ria.ru/person_Timati_Timur_JUnusov/" target="_blank" data-auto="true">Тимати</a> (Тимура Юнусова) в проекте "Холостяк", назвав подобный шаг пиаром.Заявление о том, что Тимати станет новым главным героем "Холостяка", официально сделал телеканал ТНТ. После этого пользователи Сети упрекнули певца в том, что он разошелся с женой <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-reshetova/" target="_blank" data-auto="true">Анастасией Решетовой</a> как раз для участия в популярном проекте."Как <…> (надоело. - прим. ред.) это <…> (вранье. – прим. ред.), дурят простым людям головы. Одни детей для пиара рожают, другие измены выдумывают ради тура или продвижения альбома, третьи типа расстаются с любимым человеком ради того же пиара", - написала певица.По ее мнению, "мир сошел с ума". "Неужели артист не может зарабатывать честным творчеством, а не лживым пиаром", - задалась вопросом исполнительница.Премьера российской версии шоу "Холостяк" состоялась на ТНТ в 2013 году. В конце сентября телеканал объявил кастинг в новый, восьмой сезон романтического реалити-шоу, в котором главный герой — состоятельный и знаменитый мужчина выбирает себе невесту.

https://ria.ru/20201008/reaktsiya-1578859977.html

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

певица слава (анастасия сланевская), анастасия решетова, россия, тимати (тимур юнусов)