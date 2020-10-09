https://ria.ru/20201009/skaner-1579072790.html

В СВФУ создали 3D-сканер для работы при низких температурах

Международный центр Северо-Восточного федерального университета Future Skills: NEFU разработал промышленный 3D-сканер для работы при низких температурах, а... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T17:11

2020-10-09T17:11

2020-10-09T17:11

риа наука

северо-восточный федеральный университет

якутск

технологии

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<strong>ЯКУТСК, 9 окт – РИА Новости.</strong> Международный центр <a href="http://ria.ru/organization_Severo_Vostochnyjj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Северо-Восточного федерального университета</a> Future Skills: NEFU разработал промышленный 3D-сканер для работы при низких температурах, а также готовится реализовать проект по созданию строительного 3D-принтера, сообщил РИА Новости директор центра Роман Гоголев.Как отметил Гоголев, 3D-сканер является частью костюма с дополненной реальностью и GPS-начинкой, который предназначен для работ при низких температурах."Мы занимаемся вопросами создания полноценных цифровых двойников для дальнейшего системного моделирования на базе этих же двойников. Промышленный бесконтактный 3D-сканер создает цифровые двойники, которые имеют высокую детализацию и информативность. По проекту сканер может работать при минус 20, если реализуем его полностью, то он доходит до минус 25. Пока материалы не позволяют "спуститься" ниже, но экспериментировать можно. Фактически прототип сейчас отработал при температуре минус 15", - рассказал Гоголев.По словам директора центра, полевые испытания проходили на металлических опорах газовых магистралей, металлических опорах зданий. Кроме того, аппарат позволяет создать цифровые двойники статичных нетвердых объектов. "В первую очередь, сканер предназначен для того, чтобы создавать металлоконструкции, трубы. Но он может сканировать и другое - кости, зубы, детали, двигатели, даже объекты искусства. Единственный минус – мы пока используем гибридную технологию. В будущем, если получится, сможем сканировать и бликующие объекты", - заявил собеседник агентства.По расчетам разработчиков стоимость серийного изделия – от 10 тысяч до 17 тысяч евро за единицу. В планах предложить разработку корпорациям и инжиниринговым фирмам. "Уже есть предложение о выкупе всех данных проекта. Заказчики на само 3D-сканирование и на цифровые двойники уже есть. А как только мы зарегистрируем сам сканер, заказчики будут на него однозначно. Мы ориентированы больше на зарубежный рынок. В крайнем случае, выставим на площадку краудфандинга, передадим группе студентов как технологический стартап. Пока активно ведем доработку, хотелось бы сделать продукт более высокого качества", - сказал руководитель.В Future Skills: NEFU готовятся к реализации еще одного инновационного проекта. "Мы ждем, когда в Центре появится высокоточное оборудование, чтобы сделать строительный 3D-принтер. Проект уже у нас готов, осталось его реализовать. Мы бы хотели его собрать здесь, в <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a>. Это наш второй крупный проект, который можно монетизировать, и он, возможно, станет новой вехой в истории высокотехнологичного производства Якутии", - добавил Гоголев.

https://ria.ru/20201008/molekula-1578861081.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северо-восточный федеральный университет, якутск, технологии