https://ria.ru/20201009/simptomy-1578969286.html

Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах

Переболевшие COVID-19 сообщают о появлении нетипичных симптомов недуга, которые выходят за рамки официальных списков, сообщает Medicalxpress со ссылкой на... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:43

2020-10-09T10:43

2020-10-09T11:35

распространение нового коронавируса

натали ламберт

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Переболевшие COVID-19 сообщают о появлении нетипичных симптомов недуга, которые выходят за рамки официальных списков, сообщает <a href="https://medicalxpress.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Medicalxpress</a> со ссылкой на доцента из Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт.В частности, пациенты рассказывают об ощущении жжения в области стоп, внезапных провалах в памяти, развившейся бессоннице, необъяснимых кожных высыпаниях, онемении лица и тела, выпадении волос, проблемах с сердцем. Необычные симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев после того, как переболевший выписался из больницы.Ламберт подчеркивает, что подобные проявления не стоит списывать на последствия перенесенного стресса, а следует тщательно изучить."Растет количество якобы выздоровевших людей, которые продолжают страдать от невылеченных симптомов. Поэтому необходимо исследование, в рамках которого были бы изучены долгосрочные последствия COVID-19", — отмечает специалист.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Piter 1 Отрицание пандемии, отказ от использования средств защиты тоже можно отнести к симптомам поражения, например, когда коронавирус захватил мозг и начал управлять существом? 34

Николай Ефимов жесть какая, осталось только отказ позвоночника в список добавить 21

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

натали ламберт, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша