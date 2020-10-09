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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/simptomy-1578969286.html
Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах
Переболевшие COVID-19 сообщают о появлении нетипичных симптомов недуга, которые выходят за рамки официальных списков, сообщает Medicalxpress со ссылкой на... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T10:43
2020-10-09T11:35
распространение нового коронавируса
натали ламберт
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Переболевшие COVID-19 сообщают о появлении нетипичных симптомов недуга, которые выходят за рамки официальных списков, сообщает <a href="https://medicalxpress.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Medicalxpress</a> со ссылкой на доцента из Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт.В частности, пациенты рассказывают об ощущении жжения в области стоп, внезапных провалах в памяти, развившейся бессоннице, необъяснимых кожных высыпаниях, онемении лица и тела, выпадении волос, проблемах с сердцем. Необычные симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев после того, как переболевший выписался из больницы.Ламберт подчеркивает, что подобные проявления не стоит списывать на последствия перенесенного стресса, а следует тщательно изучить."Растет количество якобы выздоровевших людей, которые продолжают страдать от невылеченных симптомов. Поэтому необходимо исследование, в рамках которого были бы изучены долгосрочные последствия COVID-19", — отмечает специалист.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Отрицание пандемии, отказ от использования средств защиты тоже можно отнести к симптомам поражения, например, когда коронавирус захватил мозг и начал управлять существом?
34
жесть какая, осталось только отказ позвоночника в список добавить
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10
сша
РИА Новости
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натали ламберт, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша

Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах

10:43 09.10.2020 (обновлено: 11:35 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Переболевшие COVID-19 сообщают о появлении нетипичных симптомов недуга, которые выходят за рамки официальных списков, сообщает Medicalxpress со ссылкой на доцента из Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт.
В частности, пациенты рассказывают об ощущении жжения в области стоп, внезапных провалах в памяти, развившейся бессоннице, необъяснимых кожных высыпаниях, онемении лица и тела, выпадении волос, проблемах с сердцем. Необычные симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев после того, как переболевший выписался из больницы.
Ламберт подчеркивает, что подобные проявления не стоит списывать на последствия перенесенного стресса, а следует тщательно изучить.
"Растет количество якобы выздоровевших людей, которые продолжают страдать от невылеченных симптомов. Поэтому необходимо исследование, в рамках которого были бы изучены долгосрочные последствия COVID-19", — отмечает специалист.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНатали ЛамбертКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСША
 
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