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В Тверской области нашли пропавшую школьницу
Десятилетняя школьница, которая ушла из дома в среду и не вернулась, в Тверской области, найдена живой у знакомой женщины, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T22:18
2020-10-09T22:19
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
конаковский район
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 9 окт – РИА Новости.</strong> Десятилетняя школьница, которая ушла из дома в среду и не вернулась, в <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a>, найдена живой у знакомой женщины, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по региону.Информация о бесследном исчезновении ребенка поступила правоохранителям 9 октября. По их данным, девочка 2010 года рождения ушла из дома, расположенного в деревне 1-е Мая <a href="http://ria.ru/location_Konakovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Конаковского района</a>, в среду. Поисками ребенка занимались правоохранители, волонтеры и простые граждане. По факту безвестного исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело."Девятого октября малолетняя была обнаружена в одном из домов населенного пункта у знакомой местной жительницы", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/poisk-1577644416.html
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тверская область
конаковский район
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), тверская область, конаковский район, происшествия

В Тверской области нашли пропавшую школьницу

22:18 09.10.2020 (обновлено: 22:19 09.10.2020)
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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ВОРОНЕЖ, 9 окт – РИА Новости. Десятилетняя школьница, которая ушла из дома в среду и не вернулась, в Тверской области, найдена живой у знакомой женщины, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Информация о бесследном исчезновении ребенка поступила правоохранителям 9 октября. По их данным, девочка 2010 года рождения ушла из дома, расположенного в деревне 1-е Мая Конаковского района, в среду. Поисками ребенка занимались правоохранители, волонтеры и простые граждане. По факту безвестного исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 12:12
Не ждала, что найдут. "Лиза Алерт" о деталях поиска школьницы в Москве
"Девятого октября малолетняя была обнаружена в одном из домов населенного пункта у знакомой местной жительницы", - говорится в сообщении.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Тверская областьКонаковский районПроисшествия
 
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