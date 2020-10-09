https://ria.ru/20201009/shkolnitsa-1579119990.html

В Тверской области нашли пропавшую школьницу

Десятилетняя школьница, которая ушла из дома в среду и не вернулась, в Тверской области, найдена живой у знакомой женщины, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T22:18

2020-10-09T22:18

2020-10-09T22:19

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

конаковский район

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 9 окт – РИА Новости.</strong> Десятилетняя школьница, которая ушла из дома в среду и не вернулась, в <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a>, найдена живой у знакомой женщины, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по региону.Информация о бесследном исчезновении ребенка поступила правоохранителям 9 октября. По их данным, девочка 2010 года рождения ушла из дома, расположенного в деревне 1-е Мая <a href="http://ria.ru/location_Konakovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Конаковского района</a>, в среду. Поисками ребенка занимались правоохранители, волонтеры и простые граждане. По факту безвестного исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело."Девятого октября малолетняя была обнаружена в одном из домов населенного пункта у знакомой местной жительницы", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/poisk-1577644416.html

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тверская область

конаковский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), тверская область, конаковский район, происшествия