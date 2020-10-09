https://ria.ru/20201009/sevastopol-1578953422.html

Власти Севастополя не исключают введение въездного тестирования на COVID

Тестирование всех приезжающих в Севастополь туристов на коронавирус при въезде в город может возобновиться, заявил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:31

2020-10-09T14:31

2020-10-09T14:31

туризм

коронавирус в россии

туризм

михаил развожаев

новости - туризм

республика крым

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156320/40/1563204015_0:29:3009:1722_1400x0_80_0_0_09f981d455de84a0e178a6ea8e0b5754.jpg

<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости.</strong> Тестирование всех приезжающих в Севастополь туристов на коронавирус при въезде в город может возобновиться, заявил губернатор региона Михаил Развожаев."Ситуация очень серьезная, меры будем вводить жесткие. Если будет необходимость — вплоть до тестирования на въезде в город", — сказал он, добавив, что весной такая мера дала результаты по сдерживанию распространения инфекции.В городе введен обязательный масочный режим в транспорте и объектах торговли, проведение массовых мероприятий ограничено. Аналогичные меры приняты в соседнем регионе – республике Крым.По данным властей, всего с начала года в Севастополе заболело коронавирусом 1221 человек, за последние сутки – 30. В стационарах находятся 335 пациентов, выздоровели 784 человека, 35 скончались.

https://ria.ru/20200812/1575660581.html

республика крым

севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, туризм, михаил развожаев, новости - туризм, республика крым, севастополь