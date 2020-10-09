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https://ria.ru/20201009/sevastopol-1578953422.html
Власти Севастополя не исключают введение въездного тестирования на COVID
Тестирование всех приезжающих в Севастополь туристов на коронавирус при въезде в город может возобновиться, заявил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:31
2020-10-09T14:31
туризм
коронавирус в россии
туризм
михаил развожаев
новости - туризм
республика крым
севастополь
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<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости.</strong> Тестирование всех приезжающих в Севастополь туристов на коронавирус при въезде в город может возобновиться, заявил губернатор региона Михаил Развожаев."Ситуация очень серьезная, меры будем вводить жесткие. Если будет необходимость — вплоть до тестирования на въезде в город", — сказал он, добавив, что весной такая мера дала результаты по сдерживанию распространения инфекции.В городе введен обязательный масочный режим в транспорте и объектах торговли, проведение массовых мероприятий ограничено. Аналогичные меры приняты в соседнем регионе – республике Крым.По данным властей, всего с начала года в Севастополе заболело коронавирусом 1221 человек, за последние сутки – 30. В стационарах находятся 335 пациентов, выздоровели 784 человека, 35 скончались.
https://ria.ru/20200812/1575660581.html
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коронавирус в россии, туризм, михаил развожаев, новости - туризм, республика крым, севастополь

Власти Севастополя не исключают введение въездного тестирования на COVID

14:31 09.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Тестирование всех приезжающих в Севастополь туристов на коронавирус при въезде в город может возобновиться, заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ситуация очень серьезная, меры будем вводить жесткие. Если будет необходимость — вплоть до тестирования на въезде в город", — сказал он, добавив, что весной такая мера дала результаты по сдерживанию распространения инфекции.
В городе введен обязательный масочный режим в транспорте и объектах торговли, проведение массовых мероприятий ограничено. Аналогичные меры приняты в соседнем регионе – республике Крым.
По данным властей, всего с начала года в Севастополе заболело коронавирусом 1221 человек, за последние сутки – 30. В стационарах находятся 335 пациентов, выздоровели 784 человека, 35 скончались.
Кот - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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ТуризмКоронавирус в РоссииТуризмМихаил РазвожаевНовости - ТуризмРеспублика КрымСевастополь
 
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