https://ria.ru/20201009/serdtse-1579058080.html

Малышева рассказала, как "подготовить" сердце к зиме

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram, как уберечь сердце в зимний период. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:13

2020-10-09T16:13

2020-10-09T16:13

елена малышева

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Врач и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> рассказала в Instagram, как уберечь сердце в зимний период.По ее словам, в это время года повышается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.У мужчин такой спазм может развиться в сердце и спровоцировать инфаркт, объяснила Малышева. В связи с этим специалист рекомендовала обязательно носить варежки или перчатки.Второй простой совет – сделать прививку от гриппа.

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https://ria.ru/20200915/aloe-1577292597.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена малышева, здоровье, общество