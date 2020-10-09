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Малышева рассказала, как "подготовить" сердце к зиме
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram, как уберечь сердце в зимний период. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:13
2020-10-09T16:13
елена малышева
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Врач и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> рассказала в Instagram, как уберечь сердце в зимний период.По ее словам, в это время года повышается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.У мужчин такой спазм может развиться в сердце и спровоцировать инфаркт, объяснила Малышева. В связи с этим специалист рекомендовала обязательно носить варежки или перчатки.Второй простой совет – сделать прививку от гриппа.
https://ria.ru/20201004/myasnikov-1578168253.html
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елена малышева, здоровье, общество

Малышева рассказала, как "подготовить" сердце к зиме

16:13 09.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram, как уберечь сердце в зимний период.
По ее словам, в это время года повышается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.
"Низкая температура для сосудов — от плюс 10 градусов и ниже. Если вышли без перчаток, то в периферических сосудах возникает спазм", - предупредила она в Instagram.
У мужчин такой спазм может развиться в сердце и спровоцировать инфаркт, объяснила Малышева. В связи с этим специалист рекомендовала обязательно носить варежки или перчатки.
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