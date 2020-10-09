https://ria.ru/20201009/sekta-1578947714.html

Депутат просит проверить, не является ли Свято-Никольская обитель сектой

Депутат Госдумы Евгений Марченко ("Единая Россия") направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить деятельность схиархимандрита... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T07:54

2020-10-09T07:54

2020-10-09T07:54

религия и мировоззрение

ивановская область

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Marchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Марченко</a> ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>") направил запросы в <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a> и Следственный комитет с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a>.В запросах на имя генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Краснова</a> и главы <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a> (документы есть в распоряжении РИА Новости) депутат пишет, что к нему обратилась жительница Ивановской области Екатерина Рыбина с просьбой провести проверку деятельности Свято-Никольской обители в селе Чихачево Ивановской области.По данным депутата, в обращении Рыбина рассказывает, что ее мать Ирина Агапова начала посещать обитель, где проповедует Иоанникий, десять лет назад, затем она переехала туда жить, а спустя время пропала. Женщину нашли в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a>, куда ее якобы вывезли и заставили работать.По словам Рыбиной, паломникам ограничивают свободу передвижения, заставляют выполнять тяжелую работу, продавать квартиры, прихожане не могут покинуть обитель, их запугивают. "Родственники сотен людей в отчаянии, они не могут забрать своих родных домой, боятся обращаться в правоохранительные органы", - говорится в обращении.В документе отмечается, что Рыбина обращалась к протоиерею Андрею Ефанову, по словам которого, деятельность Иоанникия не соответствует <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a>, а имеет признаки секты."Принимая во внимание вышеизложенное…, прошу вас провести проверку деятельности сх. Иоанникия в Свято-Никольской обители в селе Чихачево и принять меры в пределах компетенции", - указал <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Marchenko_2/" target="_blank" data-auto="true">Марченко</a>.

https://ria.ru/20201006/monastyr-1578448570.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивановская область, общество