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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201009/sanktsii-1579051688.html
Евросоюз намерен расширить санкционный список по Белоруссии
Главы МИД стран Европейского союза на встрече 12 октября намерены объявить о начале работы по расширению списка индивидуальных санкций по Белоруссии, сообщил... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:47
2020-10-09T15:47
протесты в белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
мид белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости.</strong> Главы МИД стран Европейского союза на встрече 12 октября намерены объявить о начале работы по расширению списка индивидуальных санкций по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщил журналистам источник в ЕС."Скорее всего министры примут выводы по Белоруссии, я не могу это гарантировать. Мы повторим нашу позицию, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> не является легитимным победителем выборов. Будет сделано объявление о том, что мы работаем над новым санкционным списком. Но мы по-прежнему настаиваем на диалоге в Белоруссии", - сказал он.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Тихановскую. <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.Европейский союз после публикации в официальном журнале ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвиняя их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов, которые прошли 9 августа. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии. Лукашенко в санкционные списки ЕС не включен.<a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> со своей стороны заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> вводит в действие ответный санкционный список, но публиковать его не будет "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".
https://ria.ru/20201007/belorussiya-1578635503.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/zakharova-1578129477.html
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минск
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александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Евросоюз намерен расширить санкционный список по Белоруссии

15:47 09.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Главы МИД стран Европейского союза на встрече 12 октября намерены объявить о начале работы по расширению списка индивидуальных санкций по Белоруссии, сообщил журналистам источник в ЕС.
"Скорее всего министры примут выводы по Белоруссии, я не могу это гарантировать. Мы повторим нашу позицию, что Лукашенко не является легитимным победителем выборов. Будет сделано объявление о том, что мы работаем над новым санкционным списком. Но мы по-прежнему настаиваем на диалоге в Белоруссии", - сказал он.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 14:58Протесты в Белоруссии
Тихановская призвала расширить санкции против Белоруссии
Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.
Европейский союз после публикации в официальном журнале ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвиняя их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов, которые прошли 9 августа. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии. Лукашенко в санкционные списки ЕС не включен.
МИД Белоруссии со своей стороны заявил, что Минск вводит в действие ответный санкционный список, но публиковать его не будет "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".

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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМИД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
 
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