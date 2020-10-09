https://ria.ru/20201009/sanktsii-1579051688.html

Евросоюз намерен расширить санкционный список по Белоруссии

Главы МИД стран Европейского союза на встрече 12 октября намерены объявить о начале работы по расширению списка индивидуальных санкций по Белоруссии, сообщил... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:47

2020-10-09T15:47

2020-10-09T15:47

протесты в белоруссии

александр лукашенко

евросоюз

мид белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости.</strong> Главы МИД стран Европейского союза на встрече 12 октября намерены объявить о начале работы по расширению списка индивидуальных санкций по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщил журналистам источник в ЕС."Скорее всего министры примут выводы по Белоруссии, я не могу это гарантировать. Мы повторим нашу позицию, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> не является легитимным победителем выборов. Будет сделано объявление о том, что мы работаем над новым санкционным списком. Но мы по-прежнему настаиваем на диалоге в Белоруссии", - сказал он.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Тихановскую. <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.Европейский союз после публикации в официальном журнале ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвиняя их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов, которые прошли 9 августа. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии. Лукашенко в санкционные списки ЕС не включен.<a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> со своей стороны заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> вводит в действие ответный санкционный список, но публиковать его не будет "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".

https://ria.ru/20201007/belorussiya-1578635503.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/zakharova-1578129477.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире